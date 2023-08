FC Bayern: "Er sollte absolut kein Problem mit dem Biertrinken haben!" Jürgen Klinsmann erteilt Harry Kane kuriose Ratschläge

Jürgen Klinsmann hat Harry Kane ein paar Ratschläge erteilt, wie er sich in München und beim FC Bayern schnell integrieren kann.

"Es wäre toll zu sehen, wie er direkt in die bayrische Kultur eintaucht, indem er sich eine Lederhose für das Oktoberfest besorgt und dann auf ein paar Bier und eine leckere deutsche Weißwurst geht. Am besten noch vor dem Mittag", sagte der Weltmeister von 1990 der englischen Zeitung Mirror.

Und Klinsmann weiter: "Die Fans mögen es, wenn ihre Helden bescheiden sind. Es ist ihnen egal, was für ein Auto Harry fährt oder in was für einem Haus er wohnt, wenn er zeigt, dass er im Grunde ein ganz normaler Junge ist. Harry ist Engländer, also sollte er absolut kein Problem mit dem Biertrinken haben!"

Eine Sprachbarriere sieht Klinsmann derweil nicht: "Er braucht kein Deutsch zu lernen, weil die meisten Leute in München Englisch sprechen, auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel und seine Mannschaftskameraden. Aber er sollte trotzdem versuchen, es zu lernen, auch wenn es nur ein bisschen ist. Einfach nur 'Hallo' oder 'Danke' oder 'Schön, Sie zu sehen' auf Deutsch zu sagen, wird eine große Wirkung haben, weil es Respekt zeigt."

Kane wechselte vor gut zwei Wochen von Tottenham Hotspur zum FC Bayern, wo er nun bis 2027 unter Vertrag steht. In bislang drei Pflichtspielen verbuchte der 30-jährige Stürmer drei Tore und einen Assist.

Auch Klinsmann kickte einst für Tottenham und die Bayern. In der Saison 1994/1995 lief der mittlerweile 59-Jährige für den Klub aus London auf, von 1995 bis 1997 für den deutschen Rekordmeister, bei dem er zwischen 2008 und 2009 sogar kurzzeitig Trainer war. Aktuell arbeitet Klinsmann als Nationalcoach von Südkorea.