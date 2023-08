FC Bayern München verpflichtet Torwart Daniel Peretz - Israeli unterschreibt bis 2028

Der FC Bayern München hat am XY die Verpflichtung von Torhüter Daniel Peretz bekanntgegeben. Der 23-Jährige kommt von Maccabi Tel Aviv und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Die Ablösesumme für Peretz soll bei fünf Millionen Euro liegen. Der Keeper hatte in Tel Aviv noch bis 2024 unter Vertrag gestanden.

"Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft. Daniel Peretz ist ein Torwart mit großem Potenzial. In seinen jungen Jahren hat er sein Können nicht nur in nationalen, sondern auch bereits i internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt", sagte FCB-CEO Jan-Christian Dreesen.

Daniel Peretz selbst sagte: "Es ist der Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Club wie den FC Bayern spielen zu dürfen. Als ich vom Interesse der Bayern hörte, hatte ich nur noch einen Wunsch: Hierher zu wechseln. Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt."

© imago images

Bei Bayern wird Peretz, der die Rückennummer 18 erhält, mit Sven Ulreich bis zur Rückkehr von Manuel Neuer um den Posten als Nummer eins konkurrieren. Der deutsche Nationaltorhüter hatte sich im Dezember vergangenen Jahres verletzt und fällt seither aus. In der Rückrunde der Saison 2022/23 hatte Yann Sommer im Tor der Bayern gestanden, der Schweizer wechselte diesen Sommer jedoch zu Inter Mailand.

Wann genau Neuer sein Comeback feiern kann, ist derzeit noch offen. Allerdings äußerte sich Trainer Thomas Tuchel zuletzt optimistisch bezüglich einer baldigen Rückkehr des 37-Jährigen ins Mannschaftstraining.

Neuer Torwart beim FC Bayern: Daniel Peretz sorgte bei U21-EM für Furore

Peretz, der bereits in der Jugend für Maccabi Tel Aviv spielte, hatte im Juni und Juli bei der U21-EM für Furore gesorgt. Auch dank seiner starken Leistungen inklusive zweier gehaltener Elfmeter im Gruppenspiel gegen Deutschland schaffte es die israelische Auswahl überraschend bis ins Halbfinale.

Im November 2022 hatte Peretz zudem bereits für die A-Nationalmannschaft Israels debütiert.