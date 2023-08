FC Bayern München: Tritt gegen Fan! Benjamin Pavard liefert fragwürdigen Auftritt bei Freundschaftsspiel des FCB ab

Bei einem Freundschaftsspiel des FC Bayern gegen eine Fan-Auswahl hat der abwanderungswillige Benjamin Pavard einen fragwürdigen Auftritt hingelegt. Der Franzose ließ sich sogar zu einem Tritt gegen einen gegnerischen Spieler hinreißen.

Bei einem Zweikampf an der Mittellinie ließ sich Pavard den Ball abnehmen. Der FCB-Innenverteidiger verlor die Kontrolle, fiel zu Boden und trat im Fallen dann gegen den Fan nach.

Überhaupt präsentierte sich der 27-Jährige gegen die "Weinbeisser Kaltern" auffällig lustlos. Bei seinem Treffer zum 1:0 in der 35. Minute verweigerte er eine Jubelgeste und trabte stattdessen mit eiserner Miene über den Platz.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Pavard den FC Bayern in diesem Transfersommer unbedingt verlassen. Am Donnerstagabend hieß es laut Sky, dass Inter Mailand ein offizielles Angebot für den Verteidiger abgebeben habe und demnach 30 Millionen Euro inklusive Boni für die Dienste des Weltmeisters bietet. Die Münchner fordert ihrerseits jedoch mindestens 35 Millionen Euro Ablöse.

Laut Sport1 wollen sich Pavard und sein Management in den kommenden Tagen weiter um einen Wechsel zu Inter bemühen. Der 27-Jährige habe intern mehrfach deutlich gemacht, dass er weg will. Ihn ärgere, dass der FC Bayern ihm schon im Mai mündlich die Freigabe erteilt hatte, damals allerdings noch in Person des ehemaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic.

Pavard wechselte im Sommer 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Für den deutschen Rekordmeister absolvierte er seitdem 163 Pflichtspieleinsätze, wobei er zwölf Tore und zwölf Assists erzielte. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2024.