FC Bayern, News und Gerüchte: "Das verfolgt mich!" Mazraoui hat seine Lektion gelernt - Ansage von Tuchel

Beim FC Bayern München stehen wohl gleich zwei Torhüter kurz vor dem Abgang. Noussair Mazraoui hat seine Lektion gelernt. Thomas Tuchel macht eine klare Ansage. Und: Ein früherer FCB-Trainer hat keine Lust mehr auf "Bling-Bling-Fußball". Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

© getty FC Bayern, News: Mazraoui hat seine Lektion gelernt Noussair Mazraoui hat dementiert, dass er beim FC Bayern München unglücklich sei und den Klub verlassen wolle. Der marokkanische Nationalspieler gab sich stattdessen am Rande der Teampräsentation vor seiner zweiten Saison beim deutschen Rekordmeister optimistisch. "Wir haben positive Gespräche", sagte Mazraoui zu seinem Verhältnis mit Trainer Thomas Tuchel. "Ich verstehe mich gut mit dem Coach. Das ist jetzt eine neue Saison, ein Neustart. Es liegt nur an mir, wo ich spiele", erklärte der Außenverteidiger. "Ich werde mich nicht beschweren. Das habe ich vielleicht einmal gemacht - und das verfolgt mich seitdem", sagte Mazraoui, der sich im April über seine Nebenrolle unter Tuchel in den Medien beklagt hatte. Bayern hatte Mazraoui im Sommer 2022 ablösefrei von Ajax Amsterdam geholt. Mazraoui stand in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit in elf Partien in der Startelf. Im Saison-Endspurt zählte er überraschend wieder zu den Stammspielern. Für Marokko machte der 25-Jährige bislang 24 Länderspiele.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Zwei Torhüter-Abgänge stehen wohl kurz bevor Nicht etwa der Wechsel von Alexander Nübel oder Yann Sommer scheint der erste Torwart-Abgang zu werden. Nach Informationen von Bild ist es offenbar das 20-Jährige Talent Johannes Schenk, dessen Transfer zuerst fixiert wurde. Für den Youngster, der in der Vorsaison noch als dritter Torwart im Kader stand, soll es demnach per Leihe zu Pokalgegner Preußen Münster gehen. Schenk war bereits bei der Teampräsentation nicht mehr dabei. Doch auch für Alexander Nübel steht nun wohl der gewünschte Wechsel an. Nachdem Sport Bild bereits vermeldete, dass ein Transfer kurz bevorstehe, berichtete Sky am späten Sonntagabend von einer finalen Einigung zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. Nübel werde für ein Jahr zum VfB verliehen, dafür sollen die Schwaben dann eine Million Euro Leihgebühr zahlen.

© getty FC Bayern, Gerücht: Transfer von Marcel Sabitzer zum BVB vor dem Abschluss Der FC Bayern München hat wohl eine Einigkeit mit Borussia Dortmund über den Transfer von Marcel Sabitzer getroffen. Wie Sky berichtet, soll der FCB mit allen Bonuszahlungen ein Gesamtpaket von 19 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler erhalten. Sabitzer selbst sei sich ohnehin schon mit der Borussia einig - er soll demnach einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Am Montagvormittag wurde er in Dortmund gesichtet, wo er den Medizincheck absolvieren soll. Im Sommer 2021 kam Marcel Sabitzer für eine kolportierte Summe von 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FCB. In der vergangenen Rückrunde war er an Manchester United verliehen.

© getty FC Bayern, News: Tuchel nimmt keine Rücksicht auf Wetter oder Jetlag Thomas Tuchel will auf der anstehenden Asien-Reise des Rekordmeisters keine Rücksicht auf die heißen Temperaturen oder die Zeitverschiebung nehmen. "Das können wir uns gar nicht leisten, über das Wetter oder Jetlag zu reden. Wir werden weiter intensiv trainieren, um im Supercup in einer sehr guten Verfassung zu sein", sagte Tuchel vor dem Abflug der Bayern am Montagnachmittag. Die Münchner bleiben bis 3. August in Japan und Singapur. Der Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig findet am 12. August statt. Den anstrengenden Trip nach Asien bezeichnete Tuchel als "normal und notwendig. Jedes europäische Spitzenteam macht das." Bislang ist Tuchel mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. "Alle ziehen voll mit. Wir wollen besser und stabiler spielen und die Fans begeistern", sagte er mit Blick auf die kommende Spielzeit.

© getty FC Bayern, News: Noch mehr Bundesliga in der Allianz-Arena Die Fans des FC Bayern München können sich in der kommenden Saison auf noch mehr als die üblichen 34 Bundesliga-Spiele in der Allianz-Arena freuen. In dieser Saison werden auch vereinzelte Ligaspiele der Frauen im großen Stadion ausgetragen. Nach drei Partien der Champions League, die von den Bayern-Frauen bereits dort gespielt wurden, wird am 4. Spieltag (14. Oktober) zum ersten Mal auch Frauen-Bundesliga zu sehen sein: Eintracht Frankfurt reist an diesem Spieltag nach München. "Wenn alle WM-Fahrerinnen wieder da sind, können sie sich gemeinsam mit dem ganzen Team auf eine weitere große Bühne freuen, denn erstmals findet ein Bundesliga-Spiel unserer Frauen in der Allianz Arena statt", bestätigt Bayerns Vorstandschef Christian Dreesen diese Entscheidung. "Es ist ein nächster wichtiger und auch logischer Schritt in der Entwicklung des Frauenfußballs beim FC Bayern München" Auch Frauenfußball-Abteilungsleitern Bianca Rech freut sich über die große Bühne. "Wir freuen uns sehr auf unser Bundesliga-Debüt in der Allianz Arena, und wir zählen auch beim Topspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder auf die Unterstützung zahlreicher Fans. Wir machen uns immer darüber Gedanken, wann es Sinn ergibt, vom FC Bayern Campus in die Allianz Arena zu wechseln", sagte Rech. "Mit den Erfahrungen aus unseren bisherigen drei Auftritten dort sind wir sicher, dass das Spiel gegen Frankfurt erneut ein Meilenstein wird."

© getty FC Bayern, Gerücht: Walker-Deal rückt näher Der Transfer des englischen Nationalspieler Kyle Walker zu Bayern München rückt offenbar näher. Wie mehrere Medien in Deutschland und England übereinstimmend berichten, könnte der Deal am Rande des Testspiels des deutschen Rekordmeisters gegen Walkers aktuellen Klub Manchester City am Mittwoch (12.30 Uhr) in Tokio über die Bühne gehen. Dann sollen sich die Verantwortlichen beider Klubs zu Verhandlungen treffen. Als Ablöse für den 33 Jahre alten Verteidiger sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Walker soll sich mit den Bayern bereits über einen Zweijahresvertrag inklusive Option auf eine weitere Saison geeinigt haben. Auch habe er City-Teammanager Pep Guardiola bereits über seinen Wechselwunsch verständigt, hieß es. Sein Vertrag bei Champions-League-Sieger läuft noch bis 2024. Eingeplant ist Walker als Ersatz für den wechselwilligen Benjamin Pavard. Mit Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Bouna Saar haben die Bayern aktuell noch drei weitere Rechtsverteidiger im Kader. Die Kaufoption für den in der vergangenen Saison von ManCity ausgeliehenen Joao Cancelo über 70 Millionen Euro wurde nicht gezogen.

© Getty Images Felix Magath FC Bayern, News: Felix Magath denkt nicht ans Aufhören Ex-Bayern-Coach Felix Magath denkt auch mit 70 Jahren nicht an die Fußballrente. "Mir geht es besser, wenn ich etwas zu tun habe, weil ich den ganzen Tag aktiv und mit meiner Mannschaft beschäftigt bin. Hertha tat mir gut", sagte der langjährige Bundesliga-Trainer vor seinem Geburtstag am Mittwoch (26. Juli) dem kicker. Magath war zuletzt von März 2022 bis zum Ende der damaligen Saison für Berlin tätig und rettete den Klub vor dem Abstieg. "Ich zog daraus diese Erkenntnis: Ich bin absolut sicher, dass ich mit meinem Wissen und Input noch jeder Mannschaft in Deutschland und international helfen kann, in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga", sagte er jetzt. Danach habe er "mit mehreren Nationalverbänden wegen der Position als Nationaltrainer gesprochen. Aber bei den Verbänden geht es nicht immer professionell zu. Dann sage ich lieber: ohne mich!" Auch wolle er keinen großen Klub wie einst den FC Bayern mehr anleiten. "Dieser Bling-Bling-Fußball, wo es vor allem um die Kohle und die Selbstdarstellung geht, reizt mich nicht." Der frühere Nationalspieler blickt mit großer Zufriedenheit auf sein Leben zurück. "Kaum einer hatte so ein Glück wie ich. Was mir Spaß machte, konnte ich beruflich ausüben. Es vollzog sich eine Entwicklung wie im Traum", sagte er: "Der Fußball ist mein Leben." Auch habe er, was seine Karriere angeht, "nichts zu bereuen" - auch nicht die unglücklichen Stationen in Bremen oder beim FC Fulham in England.