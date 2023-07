FC Bayern, News und Gerüchte: Kim Min-Jae verpasst wohl Rückrundenstart - Kontaktaufnahme zu Torhüter

Neuzugang Kim Min-Jae wird dem FC Bayern zum Start der Rückrunde voraussichtlich wochenlang fehlen. Derweil nahm der Meister wohl Kontakt zu einem Torhüter auf, während Kyle Walkers Entscheidung womöglich doch noch nicht steht. Die News und Gerüchte aus München.

FC Bayern, News: Kim Min-Jae fehlt voraussichtlich zum Rückrundenstart

Bayerns "monströser" Neuzugang Kim Min-Jae wird dem Rekordmeister voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die Erklärung dafür ist recht simpel: Vom 12. Januar bis 10. Februar 2024 findet die Asienmeisterschaft in Katar statt. Südkorea ist für den Wettbewerb qualifiziert und Kim einer der größten Stars von Jürgen Klinsmanns Elf. Insofern wird er sehr sicher für das Turnier nominiert werden.

Zwar ist die Rückrunde in der Bundesliga noch nicht genau terminiert, doch steht jetzt schon fest, dass Kim in dem Fall die Partien gegen Hoffenheim, Bremen und Augsburg verpassen wird. Die Gruppenphase in Katar geht für Südkorea bis zum 25. Januar gegen Jordanien, Malaysia und Bahrain, ein Weiterkommen im Anschluss daran ist also durchaus wahrscheinlich.

Im koreanischen Erfolgsfall droht Kim damit dann auch noch die Partien gegen Mönchengladbach am 20. und Leverkusen am 21. Spieltag zu verpassen. Zudem fällt in diesen Zeitraum auch noch ein mögliches Viertelfinale im DFB-Pokal. Insgesamt also könnte er sechs Partien verpassen.

Allerdings dürften sich die Münchner vor Abschluss des Transfers für rund 50 Millionen Euro dessen bewusst gewesen sein.