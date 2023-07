FC Bayern: Mehmet Scholl teilt nach PSG-Wechsel gegen Lucas Hernández aus: "Kein Wort glaube ich dir"

Der ehemalige Bayern-Spieler Mehmet Scholl hat Lucas Hernández nach dessen Wechsel zu Paris Saint-Germain heftig attackiert.

"Kein Wort glaube ich dir. Byebye", kommentierte Scholl einen Instagram-Beitrag des Spaniers, in welchem dieser sich ausführlich von den Fans des FC Bayern verabschiedete und seine Gründe für den Transfer nach Paris erläuterte.

In seinem Statement hatte Hernández von einer "schwierig Entscheidung" gesprochen, München zu verlassen. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzen möchte ich mich einer neuen Herausforderung stellen", schrieb der spanische Verteidiger.

Bei seinem neuen Verein Paris Saint-Germain wurde er mit folgenden Worten zitiert: " "Ich habe schon lange darauf gewartet, zu PSG zu wechseln, jetzt ist es endlich wahr geworden. Ich bin sehr glücklich."

Hernández wechselte jüngst für eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in die Ligue 1. Für die Münchner war er vier Jahre aktiv. 2019 war er für eine Rekordablöse von 80 Millionen Euro an die Isar gewechselt.