FC Bayern München: Transfer offiziell! Kim Min-jae unterschreibt beim FCB bis 2028

Nach Raphael Guerreiro und Konrad Laimer hat der FC Bayern Abwehrspieler Min-Jae Kim verpflichtet. Der Poker um Harry Kane geht weiter.

Die frisch genähte Lederhose mit den Initialen "MJK" an der rechten Hüfte passte wie angegossen, und auch das "Servus" kam Min-Jae Kim schon flüssig über die Lippen: Königstransfer Harry Kane lässt zwar weiter auf sich warten, doch immerhin hat der FC Bayern schon einmal sein "Monster" verpflichtet.

Die Münchner holten wie erwartet Wunsch-Abwehrspieler Min-Jae Kim von der SSC Neapel. Der 26 Jahre alte Südkoreaner unterschrieb beim deutschen Fußball-Meister einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Kim kostet eine festgeschriebene Ablöse von rund 50 Millionen Euro.

"Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers", sagte er. Der Neue will viel spielen und "so viele Titel wie möglich gewinnen", wie er versicherte. Kim habe "eine tolle Entwicklung hingelegt", sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen, "er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit."

Der 49-malige Nationalspieler soll Münchens Rekordtransfer Lucas Hernandez ersetzen, der für 45 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt war. Mit der Verpflichtung scheint den Bayern ein Coup gelungen zu sein. "Kim leistet mindestens 20 unglaubliche Dinge pro Spiel, für mich ist er wirklich der beste Innenverteidiger der Welt", betonte sein bisheriger Trainer Luciano Spalletti.

Nach dem Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (27:0) geriet auch Trainer Thomas Tuchel mit dem Gedanken an seinen neuen Spieler ins Schwärmen. "Ich bin einfach nur sehr froh, dass er da ist. Ich habe nur über Video-Calls mit ihm Kontakt gehabt. Er ist einfach ein echter Kerl. Er ist komplett austrainiert und ready to go", sagte er unter anderem.

FC Bayern: Kim wird "das Monster genannt"

In Italien verpassten sie Kim wegen dessen kompromissloser Spielweise den Spitznamen "das Monster". Ihm gefalle das "sehr gut", sagte der vielfach tätowierte Abwehrmann: "Das bringt meine positiven Eigenschaften als Verteidiger auf den Punkt."

Andreas Herzog, Co-Trainer von Jürgen Klinsmann bei der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft, bezeichnete Kim, in der vergangenen Saison in der Serie A zum besten Verteidiger gewählt, bei Sport1 als "Riesen-Verstärkung". Der ehemalige südkoreanische Nationaltrainer Ulli Stielike würdigte ihn als "kopfballstark, kompromisslos in den Zweikämpfen, aber auch ruhig im Spielaufbau, mit seinen 26 Jahren und drei Stationen im Ausland ein gereifter Profi".

Vor allem aber habe der FC Bayern bei der Verpflichtung eines südkoreanischen Spielers "die Gewissheit", betonte Stielike bei t-online, "dass er sich um keine außersportlichen Probleme kümmern muss. Für einen Trainer sind die Disziplin, das Arbeitspensum und die große Lernbereitschaft der Südkoreaner eine hervorragende Basis der Zusammenarbeit."

© getty

FC Bayern: Harry Kane und Kyle Walker sollen noch kommen

Der Abwehrspieler ist nach Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Dortmund), die ablösefrei kamen, der dritte Neuzugang. Der siebenköpfige Transferausschuss des Rekordmeisters steht allerdings noch vor der schwierigsten Aufgabe: Superstar Kane soll zum Königstransfer werden.

Mit Englands Teamkapitän (29) gibt es angeblich wie mit Rechtsverteidiger Kyle Walker von Manchester City eine Einigung, doch Tottenham Hotspur stellt sich quer. Die Ablöse für Kane könnte über der Marke von 100 Millionen Euro liegen. Geld für den sündteuren Angreifer könnte der Verkauf von Sadio Mane, womöglich nach Saudi-Arabien bringen.

FC Bayern: Kim begrüßt seine neuen Teamkollegen

Kurz vor Verkündung des Deals hatte sich Kim bei Neapel verabschiedet. "An meinen leidenschaftlichen Verein Neapel, Mister Spalletti, meine Teamkollegen, und vor allem an alle Neapel-Fans, ich möchte meinen Dank aussprechen", sagte er am Dienstag in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.

"Egal, wo ich sein werde oder wohin ich gehe, ich werde mich an Neapel erinnern und euch anfeuern. Danke", sagte Kim weiter.

Wenig später war Kim bereits im Trainingslager der Münchner am Trainingslager zu sehen. Im Rahmen des Testspiel gegen den FC Rottach-Egern begrüßte er bereits seine neuen Kollegen. Hier geht's zum Liveticker.

Min-jae Kim: Statistiken bei der SSC Neapel