FC Bayern: "Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen!" Alphonso Davies bekennt sich zum FCB - Berater lässt aufhorchen

Alphonso Davies hat sich im Zuge der Gerüchte über einen Abschied zum FC Bayern München bekannt. Zuletzt war von einem Interesse von Real Madrid berichtet worden.

"Letztendlich sind es immer noch Gerüchte", sagte der Kanadier im Interview mit tsn.ca. Davies weiter: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen."

Der Berater des Linksverteidigers, Nick Huoseh, hatte nach dem Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn im Mai angedeutet, dass die Gespräche über eine Verlängerung des noch bis 2025 laufenden Kontrakts seines Klienten vorerst auf Eis liegen würden.

Zudem sprach er vom Austausch mit anderen Top-Klubs. Gegenüber tsn.ca befeuerte Davies' Berater seine Aussagen noch einmal. Es gibt derzeit "viel zu navigieren", erklärte Huoseh und schob nach: "Ich habe mit anderen Vereinen gesprochen - sie haben uns Nachrichten geschickt und mit uns gesprochen; aber wir haben keine ausführlichen Gespräche mit irgendjemandem geführt."

Allerdings gäbe es ohnehin nur "wenige Vereine", die für Davies ernsthaft in Frage kämen. Die Königlichen würden sicher dazugehören.

© Getty Images Alphonso Davies hat sich zum FC Bayern bekannt.

FC Bayern: Wechsel von Alphonso Davies 2023 kein Thema

Ein Wechsel in diesem Sommer soll aber ohnehin kein Thema sein. 2024 hätten die Bayern jedoch die letzte Möglichkeit, für Davies Geld zu generieren, sollte sich dieser gegen einen langfristigen Verbleib entscheiden.

Für den Fall der Fälle hat der deutsche Rekordmeister angeblich auch schon eine Schmerzgrenze festgelegt. Der abnehmende Klub müsste wohl 100 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Huoseh deutete dahingehend an: "Wir wissen nicht, was in einem Jahr passieren wird." Der Wechsel in der Führungsetage der Bayern habe gezeigt, dass "alles" möglich sei.

Für Davies ist die "Umbruchsituation bei Bayern" jedoch kein wirkliches Problem: "Man kann sehen, dass sich das Management ändert, aber das beeinflusst die Spieler nicht wirklich. Für mich ist es wichtig, für den Verein zu spielen, bei dem ich bin."

Davies wechselte im Winter 2019 für 14 Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps nach München. Seit der darauffolgenden Saison gehört er zum festen Stammpersonal.

Das hatte sich auch weitestgehend unter Thomas Tuchel nicht geändert. Ein Muskelbündelriss verhinderte jedoch, dass Davies in den letzten fünf Bundesligaspielen der abgelaufenen Spielzeit zum Einsatz kam.