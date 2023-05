FC Bayern hat sich wohl gegen festen Transfer von Manchester Citys João Cancelo entschieden

Der FC Bayern hat sich gegen eine Verpflichtung von João Cancelo entschieden. Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, dass der FCB die Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro für den portugiesischen Nationalspieler nicht ziehen werde.

Stattdessen kehre Cancelo von den Münchnern nach Ablauf seiner Leihe in diesem Sommer zunächst zu Manchester City zurück.

Cancelo verbrachte die Rückrunde auf Leihbasis beim FC Bayern, erfüllte die hohen Erwartungen aber nicht immer. Zwischenzeitlich nahm er nur die Rolle des Edeljokers ein.

Laut Romano hat Cancelo aber auch bei ManCity trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags keine Perspektive. Der englische Meister sei bereit, den 29-Jährigen zu verkaufen. Arsenal sei interessiert und das gelte auch für den FC Barcelona, der allerdings Schwierigkeiten hat, einen solchen Transfer zu stemmen.

Bayerns Trainer Thomas Tuchel hatte in der vergangenen Woche öffentlich von Cancelo geschwärmt und vor dem letzten Saisonspiel gegen Köln betont, dass die Zukunft des Defensivspielers noch nicht entschieden sei.

Cancelo, der beide Außenverteidigerpositionen bekleiden kann, kam in der Rückserie für die Bayern zu 21 Einsätzen, in denen er sieben Scorerpunkte sammelte und am Ende den Gewinn der Deutschen Meisterschaft bejubeln durfte.

Cancelo wurde in der Jugend Benficas groß und landete nach Stationen beim FC Valencia und bei Inter Mailand 2018 für 40 Millionen Euro Ablöse bei Juventus. City verpflichtete ihn 2019 dann für 65 Millionen Euro.