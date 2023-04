FC Bayern München - João Cancelo vor dem Duell mit Manchester City: "Seltsames" Wiedersehen mit dem Informanten

Bis vor zweieinhalb Monaten spielte João Cancelo unter Pep Guardiola für Manchester City. Nun trifft der 28-jährige Defensiv-Allrounder im Viertelfinale der Champions League mit dem FC Bayern München auf seine alten Kollegen - und könnte zum wichtigen Informanten für Trainer Thomas Tuchel werden.

"Ich muss zugeben, dass es seltsam sein wird, weil wir vor nicht allzu langer Zeit noch zusammengespielt haben", betonte Manchester Citys Abwehrchef Ruben Dias vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Kollegen und portugiesischen Landsmann João Cancelo. "Wir haben in unserer gemeinsamen Zeit hier eine enge Beziehung zueinander entwickelt."

Cancelo pflegt aber selbstverständlich nicht nur persönliche Beziehungen zu seinem Ex-Klub, sondern hat auch taktische Einblicke. "Er kennt die Muster von City", erklärte Trainer Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Aber ich würde sagen, dass ich sie auch ganz gut kenne." Tuchel arbeitete vor seinem Engagement beim FC Bayern schließlich für Citys Premier-League-Rivalen FC Chelsea und schlug Guardiolas Mannschaft 2021 im Champions-League-Finale.

Cancelo war seinerseits 2019 zu City gewechselt und spielte dort noch ein Jahr lang mit Leroy Sané zusammen, ehe dieser für 49 Millionen Euro nach München weiterzog. Zur Wiedervereinigung beim FC Bayern kam es, weil Cancelo bei City im Winter plötzlich seinen Stammplatz verlor und die Münchner am Deadline Day schnell zuschlugen. Das Leihgeschäft bis Saisonende umfasst eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro.

Matthijs de Ligt über Cancelos Wechsel: "Überraschend"

"Es war etwas überraschend für uns, dass ein Spieler mit der Qualität zu uns kommt", betonte sein neuer Abwehr-Kollege Matthijs de Ligt bei der Pressekonferenz am Montag. "João ist ein fantastischer Spieler, er hat bei City super gespielt." Dem Wechsel vorausgegangen waren angeblich Streitigkeiten mit Guardiola.

Generell gilt der 28-jährige Portugiese als impulsiver Typ. "Ich hoffe, er kann seine Emotionen balancieren und ist weder übermotiviert noch zu schüchtern", betonte Tuchel mit Blick auf das Duell mit seinem Ex-Klub.

Cancelo gab neulich im Klub-Magazin 51 zu, dass er "sehr impulsiv und sentimental" sei. "Ich bin sehr wahrscheinlich leicht zu durchschauen, weil ich immer ausdrücke, was ich fühle. Transparente Menschen wie ich haben es in der heutigen schnellen und gnadenlosen Welt nicht immer leicht."

João Cancelo: Wechselhafte Zeit beim FC Bayern München

Beim FC Bayern legte Cancelo nach seinem überraschenden Wechsel einen starken Start hin, fiel dann aber in ein Leistungsloch und verlor seinen Startplatz. Beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain wechselte ihn der damalige Trainer Julian Nagelsmann zur Halbzeit aus, beim Rückspiel erst in der Schlussphase ein. Die Startplätze auf den Außenpositionen im Dreierketten-System bekleideten meist Alphonso Davies und Kingsley Coman.

Tuchel ließ seine Mannschaft in den bisherigen drei Spielen mit einer Viererkette auflaufen. Beim Sieg gegen Borussia Dortmund saß Cancelo auf der Bank, beim Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg lief er als Linksverteidiger auf, bei der Revanche in der Bundesliga dann auf der anderen Seite. Tuchel sprach auch schon von der Möglichkeit, Cancelo im defensiven Mittelfeld aufzubieten. Ob er gegen seinen Ex-Klub in der Startelf steht, ist noch unklar.

Vergangene Woche lobte der Trainer seinen flexibel einsetzbaren Defensivspieler für dessen "höchste individuelle Qualität im Spielverständnis, im linken Fuß, im rechten Fuß, im Passspiel, in der Kreativität" und sagte im besten Guardiola-Sprech: "Ich liebe Cancelo."

Womöglich endet diese Liebe aber bereits im Sommer. Die festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro wird der FC Bayern eher nicht investieren. Denkbar wären eine weitere Leihe oder Verhandlungen mit City über einen kostengünstigeren Wechsel. Laut der spanischen Sport bemüht sich aber auch der FC Barcelona um eine Verpflichtung.