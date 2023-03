FC Bayern München: Uli Hoeneß über Nagelsmanns Zukunft und die Arbeitsweise bei PSG

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München betrachtet das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nicht als ausschlaggebend für die Zukunft von Trainer Julian Nagelsmann.

"Ich finde, das wird total hochgespielt. Der Ausgang des Spiels am Mittwoch hat mit dem Engagement von Julian Nagelsmann aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun", sagte Hoeneß bei einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung.

Im vergangenen Jahr waren die Münchner unter Nagelsmann im Viertelfinale der Königsklasse an Außenseiter FC Villarreal gescheitert. Die Ausgangslage gegen die Pariser Startruppe mit Kylian Mbappe und Lionel Messi sei aber eine andere. "Im Achtelfinale gegen Paris kannst du ausscheiden. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich gegen Villarreal ausscheide oder gegen Paris", sagte der ehemalige Welt- und Europameister.

Die Bayern gehen mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das Duell am Mittwoch (21 Uhr/DAZN). "Wir haben uns in Paris eine super Ausgangsposition erarbeitet", sagte Hoeneß.

Uli Hoeneß: "PSG totales Gegenstück zum FC Bayern"

PSG betrachte Hoeneß als "totales Gegenstück zum FC Bayern. Die Struktur ist ganz anders aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder PSG hat. Bei uns sind 25 Prozent der Anteile verkauft an Audi, Allianz und Adidas. Triple A, das war immer mein Traum, solche tolle Partner zu haben."

PSG wird dagegen von einem katarischen Staatsfonds finanziert. "Bei uns setzen sich Vorstand und Trainer zusammen, ob man etwas so machen kann, dann geht es zum Aufsichtsrat, der entscheidet, ob es das Geld gibt", erkläerte Hoeneß. "Bei Paris fliegt man einmal mit dem Privatjet nach Doha, zeigt dem Emir ein paar Videos. Dann fragt der: 'Den wollt ihr haben, was kostet der, 100, 150?' Und dann sagt er nach der Crème brûlée: 'Ok, das machen wir.'"

Über den Sponor Qatar Airways bekommt aber auch der FC Bayern Geld aus Kater. Der von Fan-Seite viel kritisierte Vertrag läuft Ende dieses Jahres aus, über eine mögliche Verlängerung wurde noch nicht entschieden. "Ich weiß, dass der Vorstand im Gespräch mit Leuten in Doha ist über eine Verlängerung", sagte Hoeneß.