FC Bayern München, News und Gerüchte: FC Barcelona offenbar an FCB-Leihspieler Joao Cancelo dran

Der FC Barcelona interessiert sich angeblich für FCB-Leihspieler Joao Cancelo. Lothar Matthäus spricht über die Undiszipliniertheiten von Leroy Sané. Die News und Gerüchte zum FC Bayern München.

Sky hatte zuvor bereits berichtet, dass dieser Betrag für den FCB nicht in Frage käme. Vielmehr würden die Bayern ManCity frei verhandeln, sollten sie sich entscheiden, Cancelo in München behalten zu wollen.

Zudem blickte der Berater mit klaren Worten in die Zukunft: "Klar ist, dass sich jetzt, wo Benjamin in der Rolle spielt, die ihm zusteht, auch für ihn etwas ändert. Ich kann sagen, dass wir uns nach den beiden wichtigen Champions-League-Spielen mit den Bayern treffen und darüber sprechen werden."

Pavard habe sich laut Mohan "sehr verändert, seit Julian Nagelsmann ihn von der Rechtsverteidigerposition in seine ursprüngliche Rolle, die des Innenverteidigers, versetzt hat". Der Agent weiter: "Auf seiner Position, der in der Mitte der Abwehr, hat er Ruhe und Gelassenheit gefunden und ist dort zweifelsohne glücklich."

Flick hatte die Nicht-Berücksichtigung von Sané für die anstehenden Länderspiele zuvor mit aktuell eher geringen Einsatzchancen erklärt. "Das große Saisonfinale steht an, aber für uns ist auch wichtig, dass die Spieler nicht nur trainieren, sondern spielen. Diese Möglichkeit hätten bei uns nicht alle gehabt", sagte Flick am Montag.

© getty

FC Bayern München, News: Benedikt Höwedes spricht über Thomas Müller

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes sieht in Thomas Müller weiterhin einen wichtigen Baustein für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft. "Ich bin der Meinung, dass Thomas immer noch ein unheimlich wichtiger Spieler für eine Mannschaft sein kann. Er ist ein unheimlich kommunikativer Spieler, der sich in unterschiedlichen Gruppierungen in der Nationalmannschaft bewegt und immer alle Spieler zu einer Einheit zusammenfließen lässt", sagte Höwedes in der ran Bundesliga Webshow.

Müller (33) wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht für die Länderspiele gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr) in Mainz und drei Tage darauf gegen Belgien in Köln berufen, Flick will zunächst jungem Personal eine Chance geben. Laut Höwedes sei Müller aber "so erfahren, dass er damit umgehen kann".

In Hinblick auf die Heim-EM 2024 empfiehlt Höwedes, dessen Vertrag als Teammanager der deutschen Nationalmannschaft im Dezember auch aus "familiären Gründen" auslief, auf die "formstärksten Spieler zu setzen. Falls das bei Thomas der Fall ist, dann liegt das nicht daran, dass die anderen nicht performt haben".