Julian Nagelsmann stellt sich vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim VfB Stuttgart auf der Pressekonferenz den Fragen der schreibenden Zunpft. SPOX begleitet das Geschehen im Liveticker.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker

Vor Beginn: Stichwort PSG: Hat die anstehende Herausforderung in der Champions League Auswirkungen auf die morgige Aufstellung? Nagelsmann wird es vielleicht beantworten. Los geht's hier um 12 Uhr.

Vor Beginn: Wie sieht die Personalsituation vor dem Süd-Gipfel aus? Kehrt Noussair Mazraoui in den Kader zurück, wie lange kann Sadio Mané nach seinem Comeback in der Vorwoche mitwirken und was ist mit Leroy Sané, der offenbar auch für PSG fraglich ist.

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz von Julian Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart.

FC Bayern München: PK mit Nagelsmann heute im Livestream

Wie gewohnt gibt es die Presserunde mit Julian Nagelsmann kostenlos im Livestream zu sehen. Der FC Bayern bietet diesen Service hier an.

Neben den Pressekonferenzen vor und nach den Spielen findet Ihr dort auch ausgewählte Trainingseinheiten sowie Vorstellungen von Neuzugängen - auch im Re-Live.

FC Bayern: Die kommenden Partien des FCB