FC Bayern München, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann reagiert auf Fehlstart

Trainer Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern München nach dem verpatzten Rückrundenstart angeblich einen freien Tag gestrichen und seine Ansprachen verschärft. Für die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic gab es offenbar keinen konkreten Auslöser. Marcel Sabitzer wechselt zu Manchester United, am Mittwoch sind die Münchner beim FSV Mainz 05 zu Gast. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty Will in dieser Saison seinen ersten DFB-Pokal gewinnen: Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München

FC Bayern: Julian Nagelsmann reagiert auf Fehlstart

Nach dem verpatzten Rückrundenstart mit drei Remis in Folge hat Trainer Julian Nagelsmann seinen Profis laut SportBild den freien Montag gestrichen. Der FC Bayern kam am Samstag nicht über ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hinaus. Bereits am Mittwoch steht im DFB-Pokal ein Duell mit dem FSV Mainz 05 an.

Gleichzeitig habe Nagelsmann seine Ansprache verschärft. Dem Bericht zufolge rüffelte der Trainer seine Spieler zuletzt in einer nie zuvor dagewesenen Schärfe und mit lauter Stimme. "Ich habe die Dinge 1000-mal angesprochen, und wir machen sie immer noch falsch", habe er in Bezug auf schlechte Positionierung und mangelhafte Restverteidigung kritisiert.

Nagelsmann selbst beschäftigte sich unterdessen offenbar intensiv mit Analysen und Besprechungen, weshalb er beim Mannschaftsessen am Sonntag in der Käfer-Schenke erst mit zweistündiger Verspätung erschienen sei.