FC Bayern München: FCB-Trainer Julian Nagelsmann setzt auf Benjamin Pavard - kein Winterwechsel zum FC Barcelona

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat deutlich gemacht, dass er Benjamin Pavard auch nach der Verpflichtung von João Cancelo als wichtiges Mitglied der Mannschaft erachtet. Ein Wechsel des Abwehrspielers im Winter ist offenbar keine Option.

"Ich plane mit ihm, wie in den vergangenen Monaten auch", erklärte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER) angesprochen auf Pavard. Zuletzt kursierten immer wieder Spekulationen um einen Wechsel des 26-Jährigen.

"Er hat bei mir sehr viel gespielt, ohne Lucas (Hernández, Anm. d. Red.) haben wir innen einen Spieler weniger, er wird mehr innen spielen als zuletzt. Dort hat er es immer gut gemacht", stellte Nagelsmann in Bezug auf Pavard klar. "Upa hat auch immer wieder ein paar Wehwehchen, braucht auch mal eine Pause, Matthijs (de Ligt, Anm. d. Red.) auch. Er gibt uns in der Innenverteidigung ein gutes Element. Er ist ein wichtiger Bestandteil."

Derweil berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass der FC Barcelona weiterhin ein Auge auf den Franzosen geworfen habe. Barça plane aber keine Transfergespräche mit dem FC Bayern noch vor der Deadline am Dienstag. Stattdessen wollen die Katalanen dem Bericht zufolge im Sommer in die Verhandlungen um Pavard einsteigen.

Er selbst sei ebenfalls stark interessiert an einem Wechsel nach Spanien. Über Wechselabsichten von Pavard im kommenden Sommer wird schon länger spekuliert, allerdings läuft sein Vertrag beim FC Bayern noch bis 2024. In der aktuellen Saison stand er 23-mal für den FCB auf dem Rasen, 18-mal davon von Beginn an.