FC Bayern München: Offenbar Gespräche mit Marokkos WM-Torwart Yassine Bounou

Der FC Bayern München führt auf der Suche nach einem Ersatz für den bis Saisonende verletzten Kapitän Manuel Neuer offenbar Gespräche mit dem Berater von Yassine Bounou. Das berichtet Foot Mercato.

Der 31-Jährige, der mit Marokko eine herausragende WM spielte und bis ins Halbfinale kam, kann sich demnach einen Abschied vom FC Sevilla vorstellen, wolle allerdings nur nach München kommen, wenn er eine Perspektive besitzt.

Doch nicht nur die Bayern sind offenbar an Bono - so sein Künstlername - dran. Auch Manchester United soll Kontakt zu ihm aufgenommen haben. Beim englischen Rekordmeister läuft die Suche nach einem möglichen Nachfolger für David de Gea, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Neuer hatte sich im Ski-Urlaub nach der enttäuschenden WM einen Beinbruch zugezogen und wird bis Saisonende nicht zur Verfügung stehen. Bei den Bayern laufen nun die Überlegungen, wie mit der Situation umzugehen ist. Zuletzt wurden einige Namen als externe Neuzugänge ins Spiel gebracht, sollte der Klub nicht ausschließlich auf Sven Ulreich und die Nachwuchskeeper um Johannes Schenk setzen wollen.

Neben Bono gelten Transfers von Yann Sommer oder Dominik Livakovic sowie eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel als wahrscheinlichste Optionen. Letzterer hatte jüngst aber klargestellt, dass es aus seiner Sicht "wenig Sinn" machen würde, im Winter zurückzukehren und im Sommer wieder ins zweite Glied zu rücken.

Laut einem Bericht der Bild wollen die Bayern bis zum 6. Januar Klarheit haben, mit welcher Torhüter-Besetzung die Rückrunde bestritten werden soll.