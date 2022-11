FC Bayern, News und Gerüchte: Gerd Müller Statue aufgestellt

Zu Ehren seines 77. Geburtstags stellt Gerd Müllers Heimatstadt Nördlingen eine lebensgroße Statue des Bombers der Nation auf. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Lebensgroße Gerd Müller Statue aufgestellt

Am 03. November wäre FC Bayerns Vereinslegende Gerd Müller 77 Jahre alt geworden. Zu Ehren des Bombers der Nation stellte seine Heimatstadt Nördlingen eine lebensgroße Statue von Gerd Müller auf. Sie zeigt den Bomber, wie er 1974 das 2:1-Siegtor zum zweiten Weltmeister-Titel der deutschen Nationalmannschaft schoss. Die 1,76m-große Statue sollte zunächst außerhalb der Stadt aufgestellt werden, doch nach einem Protest der Einwohner wurde das Denkmal für den Helden in den Stadtkern verlegt. Dort steth sie in unmittelbarer Nähe zu Gerd Müllers Geburtstshaus.

Ministerpräsident Marcus Söder war beeindruckt vom Kunstwerk. "Ich war beim WM-Finale erst sieben Jahre alt. Mein Vater und ich haben das Spiel gesehen, ich erinnere mich, wie mein Vater bei dem Müller-Tor ausgeflippt ist. Ab dem Zeitpunkt war ich Fußballfan!", schwelgte er in Erinnerungen, "egal wie, egal in welcher Situation, Gerd Müller hat immer ein Tor gemacht!"

Der Künstler Herbert Deiss äußerte sich gegenüber der Bild, er habt "rund vier Monate" für die Statue gebraucht. Die ganze Aufmerksamkeit mache ihn nun "sprachlos". Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß freute sich über diese Anerkennung für Geld Müller. "Gerd hat sein Denkmal mehr als verdient. Wir haben sehr viele tolle Momente mit ihm gehabt", sagte Hoeneß.

FC Bayern, News: Ex-Talent Sinan Kurt wechselt in die Türkei

Das ehemalige Bayern-Talent Sinan Kurt schloss sich am Donnerstag dem türkischen Viertligisten Karaman FK an. Damit fand er nach über einem Jahr ohne Verein nun einen Platz zum Fußball spielen. Langfristig soll es für ihn in die Süper Lig gehen, so der Plan. Das Talent wechselte 2014 von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern und kostete immerhin kolportierte drei Millionen Euro. Nur eineinhalb Jahre später war das Kapitel auch wieder beendet. Für kolportierte 500.000 Euro ging er in die Hauptstadt zu Hertha BSC.

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause