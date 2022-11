FC Bayern: Choupo-Moting mit guten Chancen auf neuen Vertrag - Hainer schwärmt vom Stürmer

Eric Maxim Choupo-Moting hat gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Der Torjäger ist aktuell in Topform und wird gegenüber der AZ nun von FCB-Präsident Herbert Hainer gelobt: "Choupo macht es klasse."

Sieben Tore und drei Vorlagen hat Eric Maxim Choupo-Moting den Bayern in den jüngsten sechs Pflichtspielen beschert, eine Bilanz, die viel ihm Lob einbringt. "Wenn man sieht, wie er die Bälle hält, wie er sie annimmt und verteilt - er ist technisch wirklich hervorragend", schwärmt Herbert Hainer vom Torjäger. "Das gibt den Außenstürmern ein bisschen mehr Luft. Wir sind sehr zufrieden."

Aufgrund der Zufriedenheit im Verein seien überdies Neuverpflichtungen in der WM-Pause äußerst unwahrscheinlich. "Wir haben eine Mannschaft, die hervorragend besetzt ist. Wir müssen eher schauen, dass die guten Spieler, die wir haben, alle zu Spielzeiten kommen", sagt Hainer: "Das macht der Trainer mittlerweile sehr, sehr gut. Wir haben überhaupt keine Notwendigkeit für Wintertransfers."

Dass stattdessen eher eine Vertragsverlängerung des 33-jährigen Kameruners immer wahrscheinlicher wird, der aktuell bis zum Sommer 2023 an die Bayern gebunden ist, hatte zuletzt bereits Sportvorstand Hasan Salihamidzic angedeutet. "Wir freuen uns einfach, es ist super ihn so zu sehen und dass er nun die Chance bekommt. Er gibt uns aktuell genau das, was wir brauchen."