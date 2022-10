FC Bayern München und die Innenverteidigung: Der tragische Dayot Upamecano

Dayot Upamecano avancierte beim 2:2 des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund zur tragischen Figur: Der 23-jährige Innenverteidiger machte ein überragendes Spiel - ehe er nach Abwehr-Umstellungen kurzzeitig die Orientierung verlor.

Borussia Dortmunds spätes Comeback im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München ist unbedingt auch auf Spielerwechsel zurückzuführen. Die Frage ist nur: Welcher war der entscheidende? Darüber lässt sich hervorragend diskutieren. Zwei kommen in Frage, beide trugen sich zu, als der FC Bayern Mitte der zweiten Halbzeit souverän mit 2:0 führte und auf das 3:0 drängte.

Dortmunds Trainer Edin Terzic brachte Anthony Modeste, der Youssoufa Moukokos Anschlusstor vorbereiten und tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen sollte. Kurz vor Modestes folgenschwerer Einwechslung hatte Julian Nagelsmann seine bis dahin sichere Defensive umbauen müssen: Für den angeschlagenen Matthijs de Ligt kam Noussair Mazraoui ins Spiel. Benjamin Pavard rückte in der Innenverteidigung an die Seite von Dayot Upamecano, Mazraoui übernahm auf rechts - und die Stabilität war dahin.

Beim 2:1 patzten Upamecano und der zur Halbzeit für den ebenfalls angeschlagenen Alphonso Davies eingewechselte Josip Stanisic. Beim 2:2 herrschte generelle Unordnung, die Hauptschuld lag bei Mazraoui und erneut Stanisic. Dass ausgerechnet Upamecano mit einem Fehler die Wende mit einleitete, war eine tragische Note des Spitzenspiels, hatte er doch bis dahin seine beeindruckende Entwicklung bestätigt. Er war der beste Mann auf dem Platz.

FC Bayern und die Situation in der Innenverteidigung

In seiner ersten Saison beim FC Bayern schwankte Upamecano regelmäßig zwischen Genie und Wahnsinn. Starke Auftritte wechselten sich mit verheerenden wie beim 0:5 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach ab. Als im Sommer mit Matthijs de Ligt für viel Geld ein neuer Rivale kam, erschien kurzzeitig sogar ein Abschied möglich. Doch Upamecano stellte sich dem Konkurrenzkampf und verzeichnete in der bisherigen Saison die meisten Einsatzminuten aller Innenverteidiger.

Zunächst gab es noch ein Wechselspiel zwischen Upamecano, de Ligt und Lucas Hernandez, bis sich Hernandez vor etwa vier Wochen einen Muskelbündelriss zuzog. Über den Heilungsverlauf gibt es unterschiedliche Ansichten: Nagelsmann äußerte sich bei der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel eher skeptisch, während Berater Frank Hocquemiller Optimismus verbreitete. "Lucas wird noch vor Ende des Monats beim FC Bayern spielen", sagte er bei RMC.

Noten: Zwei Terzic-Joker stechen - drei von Bayern versagen komplett © getty 1/32 Borussia Dortmund hat am 9. Spieltag der Bundesliga in letzter Sekunde ein 2:2 gegen den FC Bayern München gerettet. Die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © getty 2/32 BVB - ALEXANDER MEYER: Blieb im Kasten, da es für Kobel nicht reichte. Seine Sicht vor dem 0:1 war leicht verdeckt, so dass er sich vergeblich streckte. Unhaltbar war dieses Tor aber nicht, das 0:2 trotz Sanés starkem Schuss erst recht nicht. Note: 4,5. © imago images 3/32 NIKLAS SÜLE: Spielte erst Rechtsverteidiger, weil Meunier aus familiären Gründen passen musste. Verteidigte beim 0:1 und 0:2 nach hinten, anstatt zu stören. Nach der Pause als Innenverteidiger gefragt. Kam auf die meisten Ballaktionen. Note: 4. © imago images 4/32 MATS HUMMELS: Solide Partie des Innenverteidigers, der nach zwei Spielen Pause wieder zurückkam. Der BVB kassierte nun das zweite Gegentor, wenn Hummels auf dem Platz stand. Blieb zur Pause mit Kreislaufproblemen in der Kabine. Note: 3,5. © imago images 5/32 NICO SCHLOTTERBECK: Aufmerksamer als zuletzt, am Ball sicher und an der Entstehung des 1:2 beteiligt. Tolle gefühlvolle Flanke, die zum späten 2:2 führte. Hatte die meisten Balleroberungen und die meisten klärenden Aktionen auf Dortmunder Seite. Note: 2. © imago images 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Brachte den ersten Schuss aufs Tor, den Neuer gut entschärfte (30.). In Halbzeit eins oft in der Offensive unterwegs, nach der Pause eher hinten gefordert. Spielte die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte. Note: 3,5. © getty 7/32 EMRE CAN: Für ihn war es der erste BL-Startelfeinsatz in dieser Saison. Kümmerte sich verstärkt um Musiala, war beim 0:1 aber zu weit vom entscheidenden Geschehen weg. Gegen Goretzka und später Kimmich zu oft nur zweiter Sieger. Note: 4. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Wie gewohnt mit einem großen Radius und enormen Pensum. Bekam früh eine unberechtigte Gelbe Karte und hatte kurz vor der Pause etwas Glück, dass er beim Einsatz gegen Davies nicht vom Platz flog. Nicht so dominant wie zuletzt. Note: 4. © getty 9/32 SALIH ÖZCAN: Aufmerksam gegen den Ball und mit einigen guten Balleroberungen, ohne jedoch zu glänzen. Auch er war beim 0:1 nicht auf der Höhe und stand zu tief, anstatt Torschütze Goretzka in seinem Rücken zu sehen. Musste nach dem 0:2 runter. Note: 3,5. © getty 10/32 JULIAN BRANDT: Ging gerade in der ersten Hälfte viele Wege mit nach hinten und war fleißig. Nach vorne gelang ihm aber nur wenig. Verzeichnete die meisten Ballverluste und eine entsprechend schwache Passquote im letzten Drittel. Note: 4. © getty 11/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Bekam erneut den Vorzug vor Modeste. Gegen den starken Upamecano mit einem schweren Stand. Ein paar gute Ballbehauptungen waren aber dabei. Maßgeblich an der Entstehung des 1:2 beteiligt, sein Abschluss war stark. Note: 3. © getty 12/32 DONYELL MALEN: Hatte kurz nach dem 0:1 die Chance auf den Ausgleich, scheiterte mit einem unpräzisen Abschluss aber an Neuer (36.). War bemüht und führte viele Zweikämpfe, blieb aber wenig durchschlagskräftig in der Offensive. Note: 4,5. © imago images 13/32 MARIUS WOLF: Kam nach der Halbzeit für Hummels, rückte auf die Rechtsverteidigerposition und prüfte Neuer eine Minute später mit einer Bogenlampe aus der Distanz. Wie gewohnt sehr bemüht und kampfstark. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 14/32 KARIM ADEYEMI: Wurde nach dem 0:2 für Özcan gebracht. Blieb gegen Stanisic mit seinem Tempo und der Dribbelstärke stets gefährlich. Gute Vorarbeit zu Modestes Großchance und mit einem starken Pass kurz vor dem 2:2. Note: 2,5. © getty 15/32 ANTHONY MODESTE: Für Malen eingewechselt (70.), kurz darauf mit dem entscheidenden gewonnenen Zweikampf und der Vorlage beim 1:2. Muss freistehend vor Neuer das 2:2 schießen (83.) - und machte das doch noch in letzter Sekunde. Note: 2. © getty 16/32 THORGAN HAZARD: Kurz vor dem Ende für Moukoko gekommen. Keine Bewertung. © getty 17/32 FC BAYERN – MANUEL NEUER: Wurde in der ersten Halbzeit zwei Mal geprüft. Erst stark gehalten gegen Raphael Guerreiro (30.), dann gegen Donyell Malen (36.). In der Drangphase nach dem 1:2 viel zu tun. Seine Nervenstärke reichte nicht aus. Note: 3. © imago images 18/32 BENJAMIN PAVARD: Hatte einige Begegnungen mit Donyell Malen, nahm ihn aber mit zunehmender Spielzeit immer besser aus dem Spiel. Nach de Ligts Verletzung ab der 62. im Zentrum, beim 1:2 orientierungslos in der Box - wie auch beim 2:2. Note: 4. © imago images 19/32 MATTHIJS DE LIGT: In der elften Minute mit einem Ballverlust, im Nachsetzen dann Gelb. Mit dieser Hypothek dann im Spiel, aber bis zur seiner verletzungsbedingten Auswechslung dann auch ohne Probleme und sehr umsichtig im Aufbau. Note: 2,5. © imago images 20/32 DAYOT UPAMECANO: War auf dem Weg zur Note 1 - überragende Antizipation und Zweikampfführung, eine perfekte erste Halbzeit. Der verlorene Zweikampf gegen den hölzernen Modeste sorgte für das 1:2 und ließ das Spiel kippen. Note: 2,5. © imago images 21/32 ALPHONSO DAVIES: Julian Nagelsmann vermutete vor dem Spiel, dass Niklas Süle seine Ausflüge stoppen soll. Das gelang oft – bis zum 1:0, da war Davies der Initiator. Musste zur Pause runter, weil ihn Jude Bellingham im Gesicht traf. Note: 3,5. © getty 22/32 MARCEL SABITZER: Kassierte schon nach zwei Minuten zurecht die Gelbe Karte für hartes Einsteigen gegen Donyell Malen, blieb aber bei seiner Intensität. Deutlich defensiver als Leon Goretzka im Zentrum. Auch wegen der Gelben zur Pause runter. Note: 3,5. © imago images 23/32 LEON GORETZKA: Übernahm zunächst in Abwesenheit von Joshua Kimmich die Verantwortung im Zentrum, hatte viel Offensivpräsenz und besorgte mit einem satten Schuss das 1:0. Hohe Schlagzahl in Zweikämpfen und Tempo. Note: 2. © imago images 24/32 JAMAL MUSIALA: Es war auffällig, dass die Dortmunder ihn als Faktor ausmachten und Musiala ständig auf den Füßen standen. So kam auch der eine oder andere Ballverlust zustande. Aber: zwei Torvorlagen. Note: 2. © imago images 25/32 LEROY SANE: Hatte zunächst Mühe, einen Raum zu finden, da der BVB gut verteidigte. Nach dem 0:1 öffneten sich die Räume und für ihn der Raum zum 2:0 mit einem satten Schuss. Nicht so präsent wie zuletzt, aber erfolgreich. Note: 2,5. © imago images 26/32 SADIO MANE: Freute sich auf die Gelbe Wand und bekam sie mit Niklas Süle. Versuchte viel in die Mitte zu ziehen, da Dortmund die Außen dicht machte. Stark seine Vorarbeit für den Assist von Musiala beim 1:0. Er muss in der 49. das Tor machen. Note: 3,5. © imago images 27/32 SERGE GNABRY: Rückte als zentraler Stürmer in die Spitze, suchte aber dennoch immer wieder die Tiefe. Dortmund stand aber gegen den Ball gut, sodass Gnabry wenig Land sah und zur Pause runter musste. Note: 4,5. © getty 28/32 JOSHUA KIMMICH: Nach Corona-Pause reichte es noch nicht für 90 Minuten, daher packte Kimmich seine ganze Kraft in die zweiten 45 Minuten und brachte viel Dynamik mit, auch mal Zweikampfhärte, wofür er Gelb bekam. Note: 3. © getty 29/32 JOSIP STANISIC: Er kam für den verletzten Davies zur Pause und hatte Probleme gegen Adeyemi, der ihn ein paar Mal überlief. Beim 1:2 kam er gegen Moukoko zu spät. Beim 2:2 ließ er Schlotterbeck flanken. Note: 5. © getty 30/32 KINGSLEY COMAN: Der Franzose kam in der Pause für den glücklosen Gnabry, war dann viel unglücklicher. Wenig Glanz, wenig Momente. Dann zwei Gelbe Karten in der 77. und 90. Minute und der Platzverweis. Es ist noch der Coman der letzten Saison. Note: 5. © getty 31/32 NOUSSAIR MAZRAOUI: Nach Matthijs de Ligts Verletzung in der 62. Minute im Spiel - da begann die Drangphase des BVB. Mazraoui hatte keinen Platz für Ausflüge, ließ aber beim 2:2 Modeste komplett aus den Augen. Note: 4,5. © getty 32/32 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Nach seinem Tor gegen Viktoria Pilsen durfte er auch im Klassiker in der Schlussphase ran. Julian Nagelsmann erhoffte sich sicherlich etwas mehr Körperlichkeit. Keine Bewertung.

Julian Nagelsmann lobte Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt

Durch Hernandez' Ausfall waren Upamecano und de Ligt auf einmal relativ alternativlos gesetzt, zuletzt begannen sie viermal in Folge nebeneinander und stimmten sich dabei zunehmend besser ab: de Ligt der kommunikationsstarke, präsente, robuste Abwehrchef. Upamecano die Zweikampf-Maschine mit wunderschönen weiten Pässen.

Bei der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel attestierte Nagelsmann beiden "eine hervorragende Entwicklung": "Matthijs tut uns sehr gut und Upa ist für mich ein klarer Fall für die Nationalmannschaft. Er ist für mich der stabilste französische Innenverteidiger. Er hat nur einen Fehler gegen Borussia Mönchengladbach gemacht. Sein Spiel ist erwachsener geworden."

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hatte Upamecano zuletzt lange ignoriert, ehe er ihn bei der zurückliegenden Länderspielperiode erstmals seit fast einem Jahr wieder nominierte und einmal sogar in die Startelf beorderte.

Dayot Upamecano in Dortmund: Glanzleistung und Patzer

In Dortmund zeigte Upamecano bis zur Abwehr-Umstellung wohl seine beste Leistung der Saison. Die Statistiken lesen sich auch nach dem Abpfiff noch überragend: Upamecano gewann rund 89 Prozent seiner Zweikämpfe und verzeichnete die meisten Ballkontakte, Ballgewinne und Klärungen seiner Mannschaft.

Wäre da nicht diese eine Szene in der 74. Minute gewesen, als die Abstimmung mit seinem neuen Nebenmann Pavard nicht passte und Upamecano den Zweikampf gegen Vorlagengeber Modeste verlor. Gewissermaßen war es eine kleine Erinnerung an den vermeintlich vergessenen Upamecano. Den, der zwischen Genie und Wahnsinn schwankt.

Für ihn persönlich und die generelle Stabilität des FC Bayern wäre eine zügige Rückkehr des angeschlagenen de Ligt von großer Bedeutung. "Er hat ein bisschen Probleme im Adduktorenbereich", erklärte Nagelsmann nach dem Spiel. "Wir haben aktuell nicht so viele Innenverteidiger, wir dürfen da nicht so viel Risiko eingehen."

Pavard, der bekanntlich von einer Zukunft im Zentrum träumt, empfahl sich in Dortmund jedenfalls nicht für eine permanente Versetzung - und sein Vertreter auf rechts Mazraoui nicht für einen Startplatz.