FC Bayern - Hasan Salihamidzic mit Appell nach Freiburg-Sieg: "Genau das ist die Benchmark"

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat nach dem 5:0-Sieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg der Mannschaft ein großes Kompliment ausgesprochen, gleichzeitig aber einen klaren Appell an die Spieler des deutschen Rekordmeisters gerichtet.

"Genau das ist die Benchmark", sagte Salihamidzic nach dem deutlichen Erfolg und fügte an: "Daran müssen wir uns messen lassen."

Außerdem lobte er die "Intensität, Emotionen und Konzentration" der Bayern beim Verteidigen und dem Spiel nach vorne. In den vergangenen Wochen und auch beim 2:2 gegen Borussia Dortmund hatten die Münchner teilweise unnötige Gegentore kassiert. Die Chancenwertung war ebenfalls ein allgegenwärtiges Thema.

Letzteres verbesserte sich gegen Freiburg auch dank Eric Maxim Choupo-Moting (SPOX-Note: 1), der einzige echte Stürmer im FCB-Kader hatte nach seinem Treffer und seiner Vorlage von allen Seiten Lob erhalten.

"Er ist der beste Sohlenspieler", schwärmte Serge Gnabry bei DAZN von seinem Teamkollegen, der den Ball "unglaublich gut festmachen" könne. Auch Trainer Julian Nagelsmann schlug in diese Kerbe und bezeichnete Choupo-Moting als "extrem guten Zielspieler, der medial oft vermisst wird. Wir wissen, dass wir ihn haben und sind sehr froh darüber."

Julian Nagelsmann "unglaublich stolz" auf seine Spieler

Der 33-Jährige habe ein "sehr gutes Spiel gemacht", ergänzte Nagelsmann und stellte dem Stürmer eine Startelfnominierung für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg in Aussicht: "Wir haben auch noch ein paar andere gute Spieler, aber wenn man so spielt, dann wird er auch am Mittwoch spielen."

Auch auf den Rest der Mannschaft war Nagelsmann "unglaublich stolz, weil sie ein echt gutes Spiel gemacht hat und auch in der Höhe verdient gewonnen hat."

Gnabry sprach außerdem von einem "wichtigen Zeichen nach ein paar unnötig schweren Wochen" und spielte noch einmal auf die fünf sieglosen Partien an den vorherigen sechs Spieltagen an.