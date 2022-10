Der FC Bayern München empfängt am heutigen Tag in der Bundesliga Mainz 05. Wo Ihr die Begegnung am 12. Spieltag der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Einen Punkt liegt der FC Bayern München aktuell in der Tabelle hinter Ligaprimus Union Berlin. Der Spitzenreiter der Bundesliga ist erst am morgigen Sonntag im Einsatz. Mit einem Sieg über Mainz 05 kann der FC Bayern München am heutigen Nachmittag also die Spitze der Liga erobern.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München und Mainz 05 treffen am heutigen Samstag, den 29. Oktober, am 12. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort der Begegnung dient am heutigen Nachmittag die Allianz-Arena in München.

Schon seit acht Pflichtspielen musste der FC Bayern München keine Niederlage mehr einstecken. Darüber hinaus gewann das Team von Julian Nagelsmann die vergangenen fünf Partien - unter der Woche gab sich der FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Barcelona keine Blöße und holte einen ungefährdeten 3:0-Erfolg. +#

Der Gruppensieg in der Champions League ist den Münchnern damit nicht mehr zu nehmen. In der Bundesliga liegt der FC Bayern München dagegen aktuell nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer Union Berlin. Grüßt der Rekordmeister am Ende des heutigen Tages von der Tabellenspitze?

© getty Im vergangenen April besiegte Mainz 05 dem FC Bayern München mit 3:1.

Ein Sieg gegen Mainz 05 dürfte am heutigen Tag für den FC Bayern München aber ein hartes Stück Arbeit werden. Das letzte Duell zwischen den beiden Teams gewann nämlich Mainz 05 mit 3:1, auch wenn der FC Bayern München an diesem 32. Spieltag schon als Deutscher Meister feststand. Zudem befindet sich auch Mainz 05 aktuell in toller Form. Seit vier Spielen ist das Team von Bo Svensson ungeschlagen, und in der Bundesliga gab es zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen Werder Bremen und einen furiosen 5:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg am heutigen Tag würde Mainz 05 bis auf einen Zähler an den FC Bayern München heranrücken und sich damit im oberen Tabellendrittel weiter etablieren.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 12. Spieltag, Bundesliga

12. Spieltag, Bundesliga Spiel: FC Bayern München vs. Mainz 05

FC Bayern München vs. Mainz 05 Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Übertragung im Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Alle Bundesligapartien am Samstag überträgt in dieser Saison Sky exklusiv im TV und Livestream. Der Sender zeigt damit auch am heutige Samstag die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05.

Um 15.15 Uhr beginnt Sky mit seiner Übertragung des Bundesligaspiels. Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 seht Ihr live und vollumfänglich im TV auf Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Für den Kommentar des Spiels zeigt sich Jonas Friedrich zuständig. Auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) könnt Ihr die Partie zudem auch in der Konferenz verfolgen.

Als Sky-Kunden bieten sich Euch am heutigen Tag gleich zwei Optionen das Bundesligaspiel im Livestream zu sehen. Mit der Sky-Go-App und WOW habt Ihr die Möglichkeit die Partie zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 live und vollumfänglich im Livestream zu erleben.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Beim FC Bayern fehlt weiterhin Manuel Neuer, wie Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte. Außerdem ist Thomas Müller nicht einsatzbereit.

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting Mainz 05: Zentner - Fernandes, Hack, Caci - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, J.-S. Lee - Onisiwo, Ingvartsen

© imago images Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München weiterhin verletzt.

FC Bayern München vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Mainz 05 könnt Ihr am heutigen Tag hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

