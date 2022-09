FC Bayern: Julian Nagelsmann verrät kuriose Anekdote über FCB-Chancenverwertung

Julian Nagelsmann hat sich nach dem 4:0 (3:0)-Sieg des FC Bayern über Bayer 04 Leverkusen über die starke Chancenverwertung seiner Mannschaft gefreut. Außerdem bewies er in seiner Ansprache vor dem Spiel den richtigen Riecher.

"Skurrilerweise hab ich in der Kabine gesagt: 'Wenn ihr eine Chance in der dritten Minute habt, dann nutzt die auch bitte'", witzelte Nagelsmann nach der Partie am DAZN-Mikrofon. Genau in dieser dritten Spielminute fiel wenig später das 1:0 durch Leroy Sané.

"Das frühe Tor hilft uns. Das hat es schon zum Auftakt gegen Frankfurt getan. Wir haben aber auch sehr gut verteidigt. Wir wollten zu Null spielen, das haben wir geschafft. Das war sehr gut", führte Nagelsmann weiter aus. In den vergangenen Wochen hatten die Münchner immer wieder mit ihrer schwachen Chancenverwertung gehadert und so in der Bundesliga viermal in Folge nicht gewonnen.

Generell habe ihm die "Art und Weise", wie sein Team agierte, gut gefallen, betonte Nagelsmann. "Man merkt in jedem Spiel, dass die Spieler voll dabei sind. Das war heute schon sehr zufriedenstellend."

Durch den Sieg gegen Leverkusen klettern die Bayern zumindest vorübergehend auf Tabellenrang zwei. Nach acht Spielen hat der deutsche Rekordmeister nun 15 Zähler auf dem Konto.