FC Bayern: Leidet die Offensive an Pressingentzug?

Beim FC Bayern München hakt es in der Offensive. Ein Grund dafür könnte sein, dass Julian Nagelsmann das Pressing des Rekordmeisters angepasst hat. Die Statistiken zeigen, dass sich der Trainer aktuell auf der Suche nach der richtigen Balance zwischen Angriff und Abwehr befindet.

32, 32, 44, 37 - das sind nicht etwa irgendwelche Lottozahlen, sondern die Gegentore, die der FC Bayern München in den letzten vier Bundesliga-Spielzeiten jeweils kassierte. Letztmals blieb der Rekordmeister in der Saison 2017/18 unter 30 Gegentreffern. Die Defensive wurde insbesondere in der Amtszeit des jetzigen Sportvorstands Hasan Salihamidzic zur Großbaustelle ausgerufen.

Seit 2018 gaben die Bayern 242,5 Millionen Euro für Verteidiger aus. Mit Blick auf die reinen Zahlen eher semi-erfolgreich. Dabei hing vieles mit dem spielphilosophischen Wandel zusammen, den Hansi Flick an der Säbener Straße auslöste.

Mit ihm kam ein vertikaler, temporeicher und auf Gegenpressing ausgelegter Fußball, der nichts anderes als die totale Offensive kannte - manchmal eben auf Kosten der Defensive.

Für Julian Nagelsmann definierte sich aus den vielen Gegentoren und spätestens jetzt, wo Robert Lewandowski als Torgarant weg ist, eine klare Aufgabe: Die Abwehr muss stabilisiert werden. Schon nach sieben Bundesliga-Spieltagen deuten die StatsBomb-Daten von FBref an, wie er das erreichen möchte.

FCB knapp vor BVB, PSG nicht Top 5: Wer das meiste Geld verbrennt © imago images 1/21 Bei den Summen, die von Klubs ausgegeben werden, kann einem schwindelig werden. Nehmt noch einen Schluck Wasser, setzt Euch hin und dann zeigen wir Euch die 20 Klubs, die zwischen 2013 und 2022 am meisten Kohle für neue Spieler rausgehauen haben. © imago images 2/21 Platz 20: SSC NEAPEL - 861 Millionen Euro: Die zwölf teuersten Transfers in der Klubgeschichte fallen allesamt in diese Zeitspanne. Darunter 75 Mio. Euro für Victor Osimhen (20/21) und 45 Mio. Euro für Hirving Lozano (19/20). © imago images 3/21 Platz 19: AC MILAN - 866 Millionen Euro: Auch beim amtierenden italienischen Meister finden sich in der Liste der Rekordzugänge einige Transfers der letzten Jahre. Beispielsweise Flop Leonardo Bonucci (42 Mio. Euro, 17/18) als teuerster Spieler. © imago images 4/21 Platz 18: WEST HAM UNITED - 869 Millionen Euro: Achtung, Spoiler! Das ist nicht der letzte englische Klub. Überraschend, oder? West Ham zahlte 2019 beispielsweise 50 Mio. Euro für Sébastien Haller oder diesen Sommer 42,95 für Lucas Paquetá. © imago images 5/21 Platz 17: BORUSSIA DORTMUND - 887 Millionen Euro: Der BVB hat viel Geld eingenommen, aber auch viel verbrannt. André Schürrle (16/17), Nico Schulz (19/20), Emre Can (20/21) und Maximilian Philipp (17/18) kosteten zusammen rund 100 Mio. Euro. © imago images 6/21 Platz 16: FC BAYERN MÜNCHEN - 918 Millionen Euro: Neben Rekordtransfer Hernández (80 Mio.) zahlte der FCB auch einiges für Flops wie Renato Sanches (35 Mio., 16/17) oder Douglas Costa (30 Mio., 15/16). Insgesamt aber noch mit überschaubaren Ausgaben. © imago images 7/21 Platz 15: AS ROM - 959 Millionen Euro: Bei der Roma summieren sich sehr viele Transfers, die zwischen 15 und 30 Mio. Euro gekostet haben. Tammy Abraham (40 Mio. Euro, 21/22) und Patrik Schick (42 Mio. Euro, 18/19) sind die Ausnahmen. © imago images 8/21 Platz 14: FC EVERTON - 1 Milliarde Euro: Jetzt sprechen wir nicht mehr von Millionen, sondern von Milliarden. Auch hier ist es vor allem die Summe an vielen mittelgroßen Transfers, die den Ausschlag gibt. 21 Spieler kamen für 20 Mio. oder mehr. Titel: 0. © imago images 9/21 Platz 13: INTER MAILAND - 1,008 Milliarden Euro: Auch der Meister von 2021 hat ordentlich zugepackt. Romelu Lukaku kostete 2019 stolze 74 Mio. Euro, Achraf Hakimi kam 2020 für 43 Mio. Euro. © imago images 10/21 Platz 12: AS MONACO - 1,037 Milliarden Euro: Wer hätte damit gerechnet? James Rodríguez (45 Mio. Euro) und Radamel Falcao (43 Mio.) kamen 2013. 2018 und 2019 gab Monaco zudem rund 350 Mio. Euro aus, nachdem man 180 Mio. für Kylian Mbappé bekommen hatte.. © imago images 11/21 Platz 11: TOTTENHAM HOTSPUR - 1,099 Milliarden Euro: Neben Tanguy Ndombélé (60 Mio. Euro, 19/20) und Richarlison (58 Mio. Euro, 22/23) sticht Cristian Romero heraus (50 Mio. Euro, 22/23). 17 von 20 Rekordtransfers datieren aus dem Jahr 2013 oder später. © imago images 12/21 Platz 10: ATLÉTICO MADRID - 1,115 Milliarden Euro: Ungefähr ein Zehntel dieser Summe floss 2019 in den Transfer von Joāo Félix (127,2 Mio. Euro). Auch Thomas Lemar (72 Mio., 18/19) und Diego Costa (60 Mio., 17/18) waren nicht gerade Schnäppchen. © imago images 13/21 Platz 9: FC ARSENAL - 1,116 Milliarden Euro: Auch die Gunners haben tief in die Tasche gegriffen. Beispielsweise für Nicolas Pépé (80 Mio. Euro, 19/20) oder Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 Mio. Euro, 17/18). Nicht die besten Transfers von Arsenal. © imago images 14/21 Platz 8: FC LIVERPOOL - 1,178 Milliarden Euro: Vor allem in den letzten Jahren haben die Reds ordentlich investiert. Acht der zehn teuersten Transfers kamen 2017 oder später. Virgil van Dijk (84,65 Mio. Euro, 17/18) steht auf der Liste ganz oben. © imago images 15/21 Platz 7: REAL MADRID - 1,215 Milliarden Euro: Gareth Bale (101 Mio. Euro, 13/14), Aurélien Tchouameni (80 Mio. Euro, 22/23), Eden Hazard (115 Mio. Euro, 19/20) – wenn die Königlichen wollen, dann legen sie richtig Kohle auf den Tisch. © imago images 16/21 Platz 6: PARIS SAINT-GERMAIN - 1,459 Milliarden Euro: Das gilt auch für PSG, das allein mit Neymar (222 Mio. Euro, 17/18) und Kylian Mbappé (180 Mio. Euro, 18/19) einen Großteil der Summe ausgegeben hat. © imago images 17/21 Platz 5: JUVENTUS TURIN - 1,580 Milliarden Euro: Für die Top 5 reicht es aber erst bei den Italienern. 117 Mio. Euro für CR7 (18/19), 90 Mio. für Gonzalo Higuaín (16/17), 85,5 Mio. für Matthijs de Ligt (19/20) und, und, und … - ein CL-Titel blieb aus. © imago images 18/21 Platz 4: MANCHESTER UNITED - 1,754 Milliarden Euro: Auch die Red Devils können ein Lied davon singen, viel auszugeben und in der Champions League dennoch keine große Rolle zu spielen. Immerhin gewannen sie die Europa League. Teuer erkauft. © imago images 19/21 Platz 3: MANCHESTER CITY - 1,806 Milliarden Euro: Zahlreiche nationale Titel, aber keine internationalen Pokale gewann der Stadtrivale. In Sachen Transferausgaben reicht das trotz dieser unfassbaren Zahl nur zu Platz drei. © imago images 20/21 Platz 2: FC BARCELONA - 1,811 Milliarden Euro: Klar, der FC Barcelona darf nicht fehlen. Die finanzielle Geschichte der Katalanen ist bekannt. Philippe Coutinho und Antoine Griezmann kosteten zwischen 2017 und 2019 zusammen 255 Mio. Euro - und floppten. © imago images 21/21 Platz 1: FC CHELSEA - 1,815 Milliarden Euro: An Chelsea kommt Barça aber nicht heran. Die Blues haben vor allem in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben. Beispielsweise 50,2 Mio. Euro für Ben Chilwell (20/21) oder 53 Mio. Euro für Timo Werner (20/21).

FC Bayern: Julian Nagelsmann auf der Suche nach Balance

Balance ist das Stichwort. Flicks Fußball wusste in München zu begeistern. Er war immer gnadenlos offensiv und scheute das maximale Risiko nicht. Trotz der historischen Erfolge, die die Münchner mit ihm als Trainer einfuhren, gab es hier und da Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Spielweise. Vor allem im Jahr nach dem Triple lieferten die Bayern einige Spiele ab, in denen sie die defensive Anfälligkeit nicht mehr durch offensive Durchschlagskraft ausgleichen konnten.

Nagelsmann ist also mit dem Ziel angetreten, Offensive und Defensive auszubalancieren - was ihm in der vergangenen Saison allenfalls in vereinzelten Phasen gelang. Eine dauerhafte Balance gelang ihm zwar auch in die ersten sieben Bundesliga-Partien der aktuellen Spielzeit noch nicht. Doch es ist erkennbar, welchen Ansatz der 35-Jährige verfolgt.

Die Bayern spielen mit mehr Geduld. Schon in Ballbesitz wollen sie sich gut sortieren, um etwaige Ballverluste absichern zu können. Wer mit dem Ball gut steht, hat gegen den Ball oft kurze Wege, um ins Gegenpressing zu kommen. Das führt bisher auch dazu, dass die Defensive seltener mit gefährlichen Abschlüssen des Gegners konfrontiert ist - wie die Zahlen belegen.

Julian Nagelsmann und der ruhigere Ballbesitz des FC Bayern

Die Daten unterstreichen zudem den insgesamt ruhigeren und langsameren Ballbesitz der Münchner. Im Vergleich zu den vorherigen drei Spielzeiten hat der FCB mehr Ballbesitz, aber dennoch weniger Ballkontakte. Bayern spielt zudem weniger Pässe als im Vorjahr und in der Triple-Saison.

FC Bayern: Datenvergleich der letzten vier Spielzeiten in der Bundesliga

Statistik pro Spiel Saison 2022/23 Saison 2021/22 Saison 2020/21 Saison 2019/20 Ballbesitz 69,1 % 64,8 % 61,1 % 65,6 % Ballkontakte 793,6 819,5 765,5 824,8 Ballkontakte eigener Strafraum 69,3 66,8 59,8 63,3 Ballkontakte Abwehrdrittel 227 231,7 206,5 227,8 Ballkontakte Mittelfeld 375,3 411,2 379,1 422,7 Ballkontakte Angriffsdrittel 242,7 229,7 231 229,4 Ballkontakte Strafraum Gegner 44,1 41,1 38,9 38,7 Pässe 671,1 699,6 645,3 712,9 Passquote 86 % 85,1 % 84,3 % 85,6 % Pässe (vertikaler Raumgewinn > 9 m) 55,6 55,4 51,3 57,8

Interessant ist, dass sie trotzdem mehr Ballkontakte im Angriffsdrittel und im gegnerischen Strafraum haben als in den vergangenen Jahren. Die Ruhe am Ball scheint also zumindest nicht dazu zu führen, dass das Team den Ball immer nur quer durch die eigenen Reihen schiebt und darauf wartet, dass sich irgendwann eine Lücke ergibt.

Auch wenn die Ergebnisse aktuell nicht stimmen, geben die Zahlen durchaus Hinweise darauf, dass die Spielanlage stabiler und ausbalancierter geworden ist. Aber ein größeres Problem ergibt sich aus dem vielen Ballbesitz und dem insgesamt langsameren Spieltempo dennoch: Das vor allem unter Flick gefürchtete Pressing verschwindet zunehmend als Erfolgsfaktor.

FC Bayern: Die Pressingsorgen unter Julian Nagelsmann

Messen lässt sich das an den sogenannten Druckmomenten. Das sind jene Situationen, in denen sich ein Bayern-Spieler einem Gegenspieler ausreichend nähert, der gerade den Ball hat oder erhält. In dieser Saison hat sich die Gesamtzahl an Druckmomenten pro Spiel um ungefähr 30 verringert.

Im Angriffsdrittel setzen sie den Gegner rund 13-mal weniger unter Druck als noch in der Saison 2019/20. Auch die Anzahl an abgefangenen Pässen ist niedriger geworden. Zum Teil resultiert das aus dem höheren Ballbesitzwert. Wer den Ball häufiger durch die eigenen Reihen zirkulieren lässt, muss seltener gegen den Ball arbeiten. Positiv lässt sich ebenfalls aus den Zahlen herauslesen, dass die Erfolgsquote leicht angestiegen ist. Gleichzeitig trägt das reduzierte Tempo womöglich dazu bei, dass die Bayern sich seltener hochwertige Chancen erspielen.

FC Bayern: Datenvergleich der letzten vier Spielzeiten in der Bundesliga

Statistik pro Spiel Saison 2022/23 Saison 2021/22 Saison 2020/21 Saison 2019/20 Druckmomente gesamt 119,9 147,9 146,6 144,2 Erfolgsquote 38 % 35,3 % 34,3 % 34,7 % Druckmomente Abwehrdrittel 38,9 39,4 36,6 33 Druckmomente Mittelfeld 46,1 64,8 65,2 63,8 Druckmomente Angriffsdrittel 34,9 43,7 44,9 47,4 Abgefangene Pässe 11,9 16 12,2 22,7

Eine weitere Datenanalyse hat bereits gezeigt, dass das Nagelsmann-Team zwar mehr Abschlüsse produziert, aber seltener in gute Positionen dafür kommt. Ein Grund dafür, dass das in der Vergangenheit besser lief, dürfte das Gegenpressing gewesen sein. Bayern presste hoch, erzeugte Druck und profitierte von Ballverlusten sowie kurzen Wegen zum gegnerischen Tor.

FC Bayern: "Zu viel Kontrolle" ist auch nicht gut

Ganz darauf verzichten möchte nämlich auch Nagelsmann nicht. Nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart analysierte der Trainer: "Wir hatten zu langsamen Ballbesitz und haben sehr viel auf Kontrolle gespielt, aber wenig Richtung Tor." Seine Spieler hätten mit "zu viel Kontrolle" und "zu wenig Risiko" agiert.

Und das ist dann die Krux an der Geschichte: Ja, die Defensive steht tendenziell stabiler, wenn das Team seltener in Hektik verfällt und es schafft, das Spiel durch eigenen Ballbesitz zu kontrollieren. Aber sie wird nicht stabilisiert, wenn der Ballbesitz nicht dazu führt, dass der Gegner unter Druck gesetzt wird - durch ein gewisses Grundtempo, aber eben auch durch eigene Tore.

Am deutlichsten wurde das in der Champions League gegen den FC Barcelona, als die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit die Kontrolle über das Spiel komplett verloren, weil sie zu lethargisch und passiv agierten. Mit dem Ball waren sie nicht in der Lage, Raumgewinne zu erzeugen. Ohne Ball ließen sie sich früh in die eigene Hälfte fallen und überließen damit dem Gegner das Spielfeld.

FCB-Krise = DFB-Krise? Wie sich Bayerns Formschwächen auf die Nationalelf auswirkten © getty 1/24 "Man hat gemerkt, dass die Phase im Verein nicht die Leichteste ist", rechtfertige Thomas Müller die 0:1-Niederlage gegen Ungarn in der Nations League: "Wir haben nicht die Power auf den Platz bekommen." Bayern-Krise = DFB-Krise? © getty 2/24 Ein starker FC Bayern ist für eine erfolgreiche Nationalmannschaft unerlässlich. Diese These hat Uli Hoeneß in den vergangenen Jahren mehrfach geäußert und vertreten. SPOX schaut auf einige der letzten Bayern-Krisen und ihre Auswirkungen auf den DFB. © getty 3/24 2022: Schon im Frühjahr gab es eine Phase des FC Bayern, die nicht sehr erfolgreich war. Angefangen beim 2:4 in Bochum am 12. Februar bis hin zum 4:0-Sieg gegen Union Berlin am 19. März holten die Münchner nur vier Siege aus acht Spielen. © getty 4/24 Und Deutschland? Auf einen 2:0-Erfolg gegen Israel folgte ein 1:1 gegen die Niederlande. So richtig gezeigt hat sich die Bayern-"Krise" hier nicht. Flick war zufrieden, sah in der ARD "ein Topspiel", für das er dem Team "ein riesiges Kompliment" machte. © getty 5/24 Vielleicht braucht es aber auch richtige Krisen dafür. Denn zu einer solchen wurde die Rückrunde des FC Bayern spätestens, als man in der Champions League gegen Villarreal ausschied und in der Bundesliga die letzten drei Spiele nicht gewann. © getty 6/24 Die Leistungen des DFB waren daraufhin ebenfalls wechselhaft. Viermal in Folge spielten die Deutschen 1:1, ehe mit dem 5:2 ein erlösender Sieg gegen Italien folgte. © getty 7/24 2019: Damals gab es gleich zwei Momente, in denen sich das Straucheln der Bayern unter Niko Kovac auch beim DFB bemerkbar machte. Eigentlich sogar zweieinhalb. Denn mit Thomas Müller und Jérôme Boateng wurden damals zwei FCB-Spieler aussortiert. © getty 8/24 Bei den Bayern blieben beide weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück und so konnte auch Joachim Löw offenbar nicht mehr viel mit ihnen anfangen. Bayern selbst spielte von den Ergebnissen her eine gute Saison, gewann sogar das Double. © getty 9/24 Das deutliche Ausscheiden gegen den FC Liverpool in der Champions League tat den Münchnern aber weh. Gegen Ende des Jahres musste Kovac dann nach einer schwachen Phase und einem 1:5 gegen Frankfurt seinen Hut nehmen. © getty 10/24 Auch der DFB zeigte damals durchwachsene Leistungen. Ein 1:1 gegen Serbien im März, eine 2:4-Niederlage gegen die Niederlande im September und ein 2:2 gegen Argentinien im Oktober stehen stellvertretend dafür. © getty 11/24 2017/2018: Für Carlo Ancelotti war bereits im September 2017 beim FC Bayern Schluss, als sein Team gegen Paris Saint-Germain mit 0:3 baden ging. Thomas Müller, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Manuel Neuer waren für den DFB relevant. © getty 12/24 Auch Sebastian Rudy und Sandro Wagner spielten damals für die Münchner. Jupp Heynckes konnte die Saison der Bayern einigermaßen retten, doch so richtig in Fahrt kamen sie nie. Ganz zu schweigen vom DFB. © getty 13/24 Zwischen November 2017 und Juni 2018 legte die Löw-Elf eine Sieglos-Serie von fünf Spielen hin – mit Niederlagen gegen Brasilien (0:1) und Österreich (1:2). Es folgten ein 2:1 gegen Saudi-Arabien und die Katastrophen-WM in Russland. © getty 14/24 2012: Ein großer Sprung in die Vergangenheit. Aber sind wir mal ehrlich: Eine echte Krise gab es zwischen dem Sommer 2012 und 2017 beim FC Bayern nicht. Auch 2012 war jetzt nicht zwingend die ganz große Krise. © getty 15/24 Das verlorene Finale Dahoam und die Rivalität mit Borussia Dortmund hatten aber ihre Auswirkungen auf die Europameisterschaft 2012. Psychologisch war es für die Bayern nicht so leicht zu verarbeiten, hinzu kam bei einigen Spielern die Müdigkeit. © getty 16/24 Bastian Schweinsteiger hatte mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen, spielte aber trotzdem. Selbst der Dauerbrenner Philipp Lahm schien bei der EM nicht immer komplett auf der Höhe zu sein. Auch der Teamgeist schien zu leiden. © getty 17/24 Beim DFB-Pokalfinale soll es im Kabinengang zu einem Streit zwischen Schweinsteiger und Mats Hummels gekommen sein, auch die Gangart auf dem Platz war eine harte. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Italien bei der EM gab es Kritik am Team. © getty 18/24 Einige Monate später sagte Schweinsteiger in der Süddeutschen Zeitung, dass beim DFB bei Toren "nicht immer alle gesprungen" wären, wenn sie auf der Bank gesessen haben. Es brodelte bei den Bayern – und offenbar auch beim DFB. © getty 19/24 2011: Die kurze Amtszeit von Louis van Gaal neigte sich damals dem Ende zu, als er sich mit den Verantwortlichen des FC Bayern stritt. Auch die Ergebnisse passten nicht mehr und so ergriffen die Bosse die Gelegenheit. © getty 20/24 Den Auftakt der Bayern-Krise machte eine 2:3-Niederlage in Köln im Februar 2011. Vier Tage später folgte ein 1:1 der Deutschen gegen Italien. Bayern gewann noch dreimal und verlor dann gegen den BVB, Schalke, Hannover und Inter. © getty 21/24 Bei der Nationalmannschaft machte sich das aber nur wenig bemerkbar. Zwar verlor die DFB-Elf Ende März mit 1:2 gegen Australien, aber anschließend gab es fünf Siege in Serie – unter anderem gegen Brasilien. © getty 22/24 2008/2009: Jürgen Klinsmanns Saison beim FC Bayern war quasi durchgehend eine Krise. Tiefpunkte waren die 1:5-Niederlage gegen Wolfsburg sowie das deutliche 0:4 in Barcelona. Viele DFB-Spieler hatten die Bayern damals nicht. © getty 23/24 Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Lukas Podolski waren die bekanntesten deutschen Gesichter. Sie standen auch im EM-Finale gegen Spanien (0:1) auf dem Platz. Auch beim DFB waren die Ergebnisse in dieser Zeit durchwachsen. © getty 24/24 Ein 3:3 gegen Finnland im September, eine 1:2-Niederlage gegen England im November und die 0:1-Niederlage gegen Norwegen im Februar sind beispielhaft. Im Mai gab es zudem ein 1:1 gegen China. Viele der Siege waren hart umkämpft.

FC Bayern: Fehlender Offensivpunch als Preis für Stabilität?

Wenn Nagelsmann also ausgehend von den Schwächen der Flick-Zeit die Aufgabe hat, die Defensive zu stabilisieren und eine bessere Balance aus Offensive und Defensive zu finden, dann hat er diese bisher zumindest teilweise gefunden. Einige Zahlen belegen, dass die Abwehr von den Anpassungen profitiert.

Gleichzeitig ist die große Frage, wie sehr die Offensive darunter leiden könnte. Denn auch wenn die Bayern aktuell bei 19 Treffern aus sieben Partien stehen, sie im Schnitt 23 Abschlüsse pro Partie haben und auch die Ballkontakte im Angriffsdrittel zeigen, dass sie nach wie vor druckvollen Angriffsfußball spielen (können), so fehlt aktuell der entscheidende Punch.

Und dieser Punch könnte vielleicht deshalb fehlen, weil dem Rekordmeister die Aggressivität im Pressing und somit auch der Druck auf den Ball etwas abhandengekommen sind. Noch ist die Datensammlung mit sieben Bundesliga-Spielen zu klein, um das abschließend zu bewerten. Auf dem Weg zu weniger Gegentoren sollte Nagelsmann die Offensive aber nicht aus den Augen verlieren.