FC Bayern: Hasan Salihamidzic im Doppelpass im Liveticker: Warum läufts in der Liga nicht?

FC Bayern: Sportdirektor Hasan Salihamidzic im Talk

Salihamidzic über Julian Nagelsmann

"Julian ist noch auf der Suche nach seinem Stil. Einen solchen Kader hat er noch nicht gehabt.(...) Er spricht viel mit den Spielern und tut dies auf Augenhöhe. Er redet natürlich mehr mit den Führungsspielern. Es ist ein Lernprozess, auch für ihn. Wir sind hier bei Bayern München, das ist nicht so einfach. Wir haben so viele Spieler, die von Anfang an spielen können, deswegen sind die Gespräche so wichtig."

Salihamidzic über das Spiel gegen Stuttgart

"Wir hatten einen guten Start und haben auch in der Champions League gewonnen. Gegen Gladbach haben wir was liegen gelassen, das war ein Superspiel. In Berlin kann man Remis spielen, gestern aber nicht. Das war zu wenig. Der Trainer hat die Mannschaft verändert, das war auch okay. Klar, das läuft dann nicht so, wie man sich das vorstellt, aber wir wollten das Spiel schon gewinnen."

"Das kann ein Ausrutscher gewesen sein, ich möchte hier nicht schwarz malen. Wir sind noch in der Findungsphase mit diesem Kader. Nicht jeder kann spielen, jetzt muss der Trainer herausfinden, wie er rotiert und seine Mannschaft zusammenstellt. Wir spielen lieber mal Unentschieden, als unzufriedene Spieler zu haben."

11.07 Uhr: Der Sportdirektor der Bayern ist da und stellt gleich mal fest: "Uns fehlen vier Punkte, bei Union kann man mal die Punkte teilen, aber gegen Gladbach und Stuttgart hätten wir gewinnen müssen."

10.53 Uhr: Herzlich Willkommen zu unserem Liveticker. Hasan Salihamidzic ist heute bei Sport1 im Doppelpass zu Gast. Wir werden die wichtigsten Aussagen des Sportdirektors im Fußball-Stammtisch mitschreiben.

