FC Bayern: Joshua Kimmich gibt Veilchen-Update - Bastian Schweinsteiger meldet sich zu Wort

Joshua Kimmich hat sich beim 2:0-Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Inter Mailand ein blaues Auge zugezogen. Der Einsatz des 27-Jährigen im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag ist aber nicht in Gefahr.

"Geht schon, bis Samstag wird es reichen", sagte Kimmich gegenüber Medienvertretern nach der Partie im Giuseppe-Meazza-Stadion und kühlte sein rechtes Auge.

Der deutsche Nationalspieler scheute sich vor keinem Zweikampf und lieferte sich vor allem immer wieder heiße Duelle mit Lautaro Martinez. Aus einem dieser Duelle resultierte das Veilchen, das nach rund einer Stunde erstmals auffiel.

Insgesamt machte Kimmich nach etwas holprigem Beginn mit dem ein oder anderen Fehlpass ein starkes Spiel. Vor allem sein Pass vor dem 1:0 durch Leroy Sane in der 25. Minute war hervorragend.

Dafür gab es bei Twitter direkt einen Kommentar von Bastian Schweinsteiger. "Schön, dass es sich nicht bis Mailand rumgesprochen hat, dass Kimmich solche Bälle hinter die Abwehr spielen kann, wenn er frei ist", schrieb der Weltmeister von 2014.