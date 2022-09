FC Bayern: Lucas Hernández fällt mehrere Wochen aus

Der FC Bayern München muss in den nächsten Wochen auf Abwehrspieler Lucas Hernández verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Tag nach dem 2:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona mitteilte, zog sich der Franzose einen Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich zu.

Hernández, der die Münchner in der 50. Minute per Kopf auf die Siegerstraße brachte, verletzte sich kurz vor Spielende. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigte noch am Dienstagabend, dass der 26-Jährige zur Kernspinuntersuchung muss, um die Schwere der Verletzung feststellen zu können.

Wie lange der Linksfuß genau ausfällt, teilten die Bayern nicht mit, in der Pressemitteilung ist jedoch von "mehreren Wochen" die Rede.

Entwarnung hingegen gibt es bei den ebenfalls angeschlagenen Benjamin Pavard und Dayot Upamecano. Das Duo soll bereits in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen und dürften Trainer Julian Nagelsmann somit am Wochenende zur Verfügung stehen.