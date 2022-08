FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Bosse unzufrieden mit Leroy Sané?

Die Bosse des FC Bayern München sind offenbar nicht allzu glücklich mit den bisherigen Leistungen von Nationalspieler Leroy Sané. Ex-Bayern-Star David Alaba traut Neuzugang Matthijs de Ligt die Rolle als Abwehrchef in München zu. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerüchte: FCB-Boss unzufrieden mit Sané?

Wie Sport1 berichtet, sind sowohl die Verantwortlichen als auch das Trainerteam des FC Bayern nicht zufrieden mit den bisherigen Auftritten von Leroy Sané. Offenbar könnte er 2023 ein Verkaufskandidat sein, sollte er kommende Saison keine konstant guten Leistungen zeigen.

In den ersten beiden Pflichtspielen des deutschen Rekordmeisters kam der 26 Jahre alte Angreifer nur von der Bank, nach seinen Einwechslungen erzielte er immerhin noch ein Tor im Supercup und markierte eine Vorlage beim Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt. Allerdings droht ihm vorerst wohl weiter die Ersatzbank.

Im Training vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg stand Sané laut Bild nur in der B-Elf, Trainer Julian Nagelsmann setzte demnach in einem Trainingsspiel vor der Abwehr auf die bisherigen Startelf-Spieler. Sadio Mané, Jamal Musiala, Thomas Müller und Serge Gnabry scheinen aktuell in der Offensive gesetzt zu sein. Nach dem Wolfsburg-Spiel kommt zudem Kingsley Coman von seiner Rotsperre zurück.

"Der Trainer hat viele Optionen. Das wird natürlich auch sehr spannend für uns alle, zu sehen, wie wir das managen", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic von der Bild zum Konkurrenzkampf beim FC Bayern zitiert.

© getty Beim FC Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann herrscht ein großer Konkurrenzkampf.

FC Bayern, News: Alaba schwärmt von FCB-Neuzugang de Ligt

Ex-Bayern-Star David Alaba traut FCB-Neuzugang Matthijs de Ligt die Rolle als Abwehrchef beim FCB zu. "de Ligt hat auf jeden Fall die Voraussetzungen, um ein Führungsspieler bei Bayern zu werden", sagt Alaba der Sport Bild.

"Speziell in seiner Zeit bei Ajax Amsterdam hat er gezeigt, dass er viele Qualitäten besitzt und vorangehen kann. Er hat das Naturell, um eine Mannschaft zu führen", glaubt der 30-Jährige, der bis zu seinem Wechsel zu Real Madrid 2021 selbst eine Stammkraft in der Abwehr des FC Bayern war.

de Ligt wechselte in diesem Sommer für 67 Millionen Euro von Juventus Turin nach München, bislang kam er allerdings nur als Einwechselspieler zum Einsatz.

FC Bayern, Gerüchte: Stuttgart baggert an wohl Zirkzee

Der VfB Stuttgart hat offenbar Interesse an FCB-Angreifer Joshua Zirkzee angemeldet, laut Sky soll es bereits ein erstes Telefonat zwischen den Verantwortlichen beider Vereine gegeben haben. Offenbar fordern die Münchner 20 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen.

In Stuttgart könnte er dem Bericht zufolge den vielumworbenen Sasa Kalajdzic ersetzen, sollte der Stürmer gehen. Kalajdzic wird unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht. Zirkzee war zuletzt an den belgischen Verein RSC Anderlecht ausgeliehen und erzielte dort beachtliche 15 Tore und 8 Assists in 32 Ligaspielen.

Wertvoller als Henry! Der Bayern-Coup, von dem (fast) keiner mehr weiß © getty 1/23 Der FC Bayern München ist aufgrund seiner sportlichen Ambitionen kein klassischer Verkäuferverein, vielmehr versucht der Rekordmeister regelmäßig, seinen Kader mit internationalen Stars zu verstärken, um in der Champions League Titelchancen zu haben. © getty 2/23 Dennoch gibt es Spieler, die den Klub für hohe Transfersummen verließen. Die Gründe sind unterschiedlich. Manche suchten eine neue Herausforderung, andere konnten die Erwartungen nicht erfüllen oder hatten unter einem neuen Trainer einen schweren Stand. © getty 3/23 Jedoch haben in den letzten beiden Jahren wertvolle Spieler wie David Alaba und Niklas Süle den Verein ablösefrei verlassen. Für Weltfußballer Robert Lewandowski bekam man eine satte Ablöse aus Barcelona, doch landet der Pole damit auch auf Platz eins? © getty 4/23 Arturo Vidal | 18 Mio. Euro | FC Barcelona | 2018 - Die Verantwortlichen waren sicherlich froh, noch 18 Mio. Euro für den 31-Jährigen zu bekommen. Der Chilene war für knapp 40 Mio. Euro von Juventus gekommen, hatte auch immer wieder starke Auftritte. © getty 5/23 Doch letztlich fehlte dem Hitzkopf die Konstanz, um dem Klub wieder zum Titel in der Königsklasse verhelfen zu können. Mittlerweile läuft er nach einem Zwischenstopp bei Inter in Brasilien für Flamengo auf. © getty 6/23 Renato Sanches | 20 Mio. Euro | OSC Lille | 2019 – Der "Golden Boy" kam mit riesigen Erwartungen, reüssierte bei den Bayern aber nur vereinzelt. Das Preisschild von 35 Mio. Euro war eine zusätzliche Belastung, auch eine Leihe nach Swansea half nicht. © getty 7/23 2019 fand der Portugiese den Weg zum OSC Lille, wo er sein Potenzial durchaus ausschöpfen konnte und PSG 2022 von einem Transfer überzeugte. © getty 8/23 Mario Mandzukic | 22 Mio. Euro | Atletico Madrid | 2014 - Mario Mandzukic war für seine Gegenspieler stets unangenehm, aber für die Bayern in der Triple-Saison 2013 enorm wertvoll. © getty 9/23 Dennoch war nach einer Spielzeit unter Pep Guardiola, mit dem der Kroate nie warm wurde, 2014 Schluss und es ging weiter zu Atletico Madrid. Für den Rekordmeister wirtschaftlich ein guter Deal. Inzwischen hat Mandzukic seine Karriere beendet. © getty 10/23 Mario Götze | 22 Mio. Euro | Borussia Dortmund | 2016 – Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga zu Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt steht er wieder im Fokus. Bei der PSV in der Eredivisie hatte er zuletzt gewissermaßen seine Ruhe. © getty 11/23 Nach dem spektakulären Transfer 2013, als er als DAS Toptalent des deutschen Fußballs nach München ging, kam er bei den Bayern nie wirklich an. So war sein Transfer zurück nach Dortmund ein Minusgeschäft für den FCB, der 37 Mio. Euro investiert hatte. © getty 12/23 Thiago | 22 Mio. Euro | FC Liverpool | 2020 - Bei Thiago gaben die Bayern dem Spielerwunsch nach. Der Spanier wollte nach dem Triple 2020 unbedingt noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. © getty 13/23 Die Ablöse scheint entgegenkommend für einen Spieler im besten Fußballeralter, der in fittem Zustand wohl einer der brillantesten Spielgestalter weltweit ist. Vielleicht haben sich die Liverpool-Verantwortlichen im Poker um Sadio Mane daran erinnert. © getty 14/23 Owen Hargreaves | 25 Mio. Euro | Manchester United | 2007 – Zur damaligen Zeit war der Verkauf des Engländers das, was man heute als Mega-Deal bezeichnen würde. 2007 wechselte der Engländer für 25 Mio. Euro zu Manchester United, damals eine irre Ablöse. © getty 15/23 Damit war er beispielsweise teurer als Thierry Henry, der im gleichen Sommer für etwas weniger Geld von Arsenal zu Barca wechselte. Für die Bayern war der Verkauf von Hargreaves ein Coup. © getty 16/23 Toni Kroos | 25 Mio. Euro | Real Madrid | 2014 - Der Verkauf von Toni Kroos an Real Madrid für 25 Millionen Euro war wohl der Transfer, über den später am meisten diskutiert wurde. © getty 17/23 Obwohl die Ablöse 2014 für ein Jahr Restvertrag stattlich war, ärgern sich viele Fans und eventuell auch einige Verantwortliche noch heute, dass man den Mittelfeldstrategen nicht im eigenen Team sah. Bei Real gewann Kroos viermal die Champions League. © getty 18/23 Mats Hummels | 30,5 Millionen Euro | Borussia Dortmund | 2019 - Erst bildeten die Bayern ihn in der eigenen Jugend aus, dann gaben sie ihn günstig an Borussia Dortmund ab, nur um den Verteidiger Jahre später für satte 35 Millionen Euro zurückzuholen. © getty 19/23 Hummels wollte mit dem Rekordmeister unbedingt die Champions League gewinnen, das klappte nicht. Für knapp fünf Millionen Euro weniger ging es 2019 wieder in Richtung BVB, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht. © getty 20/23 Douglas Costa | 40 Mio. Euro | Juventus | 2018 - Bis zum Abgang von Robert Lewandowski Rekordverkauf des FC Bayern. 2018 veräußerten die Münchner den Brasilianer für 40 Mio. Euro an Juventus, ein Top-Geschäft angesichts der weiteren Entwicklung. © getty 21/23 Der Flügelspieler war zwischenzeitlich zu Gremio Porto Alegre nach Brasilien verliehen und ist nun bei LA Galaxy in den USA gelandet. Mit seinen 31 Jahren ist er von der großen Fußballbühne bereits verschwunden. © getty 22/23 Robert Lewandowski | 45 Mio. Euro | FC Barcelona | 2022 - Der Pole schoss über Jahre die Bundesliga kurz und klein, wurde beim FCB zum Weltfußballer und gewann 2020 das Triple. Zwei Jahre später wollte er unbedingt eine neue Herausforderung suchen. © getty 23/23 Er drängte öffentlich auf einen Wechsel nach Spanien zum FC Barcelona. Die Münchner gaben letztlich nach, setzen künftig auf eine andere Philosophie in der Offensive und werden rückblickend mit Stolz auf die Jahre mit Lewandowski blicken.

FC Bayern, Gerüchte: Der Stand bei Konrad Laimer

Auch der kicker bestätigt, dass Zirkzee ein Verkaufskandidat bei den Bayern bleibe, die offenbar noch Person abbauen möchten. Allerdings halten die Klubverantwortlichen dem Bericht zufolge weiter Ausschau nach Neuzugängen, eine Einigung mit Konrad Laimer gebe es bereits.

Allerdings fehle weiterhin die Freigabe aus Leipzig, wo Laimer noch bis 2023 unter Vertrag steht. Außerdem müsste sich der FCB wohl erst von Marcel Sabitzer trennen, allerdings soll bislang kein Verein Interesse am Mittelfeldspieler angemeldet haben. Trotz dessen Startelfeinsätze zum Saisonstart sei ein solcher Personaltausch weiterhin nicht vom Tisch.

