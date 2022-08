FC Bayern, News und Gerüchte: Gespräche mit Lucas Hernandez über Verlängerung laufen

Der FC Bayern München könnte bald seinen nächsten Leistungsträger binden. Die Gespräche mit Lucas Hernandez sollen begonnen haben. Dazu steht nun fest, wann Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona in der Champions League in München gastieren wird. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Gespräche mit Lucas Hernandez laufen wohl

Mit Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Serge Gnabry verlängerten in den vergangenen Monaten bereits einige Leistungsträger, mit Lukas Hernandez könnte bald ein weiterer folgen. Wie Sky berichtet, gab es zwischen dem Team des Franzosen und den Bayern bereits erste Gespräche. Allerdings seien diese erst "in einem frühen Stadium."

Nachdem Hernandez 2019 für eine Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Isar wechselte und zunächst Anlaufschwierigkeiten hatte, ist der Franzose nun in der Innenverteidigung gesetzt.

Der 26-Jährige ist noch bis 2024 an die Bayern gebunden, kann sich aber einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister darüber hinaus gut vorstellen.

Der 32-fache französische Nationalspieler, der auch auf der linken Außenverteidigerposition spielen kann, absolvierte für die Bayern bisher 99 Pflichtspiele, sein einziges Tor gelang dem Franzosen in der Saison 20/21 beim 6:2-Sieg der Münchner in der Champions League bei Red Bull Salzburg.

FC Bayern, News: Champions-League-Start in Mailand

Am Samstagmorgen hat die UEFA nun auch die Ansetzungen für die anstehende Champions-League-Gruppenphase bekannt gegeben. Für die Bayern wartet gleich zum Auftakt in Gruppe C eine große Aufgabe, das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist am 7. September bei Inter Mailand zu Gast.

Das Wiedersehen mit Robert Lewandowski gibt es dann eine Woche später, wenn die Bayern am 13. September den FC Barcelona empfangen. Und so sieht das komplette Programm der Bayern in der Gruppenphase der Königsklasse aus:

FC Bayern: Die Termine in der Champions League

Datum Uhrzeit Gegner Ort 7. September 21 Uhr Inter Mailand A 13. September 21 Uhr FC Barcelona H 4. Oktober 18.45 Uhr Viktoria Pilsen H 12. Oktober 21 Uhr Viktoria Pilsen A 26. Oktober 21 Uhr FC Barcelona A 1. November 21 Uhr Inter Mailand H

FC Bayern, News: Gladbachs Hofmann schwärmt von Musiala

Borussia Mönchengladbach ist am heutigen Samstag zum Topspiel zu Gast in der Allianz Arena und die Bayern werden dann wieder auf Jamal Musiala zurückgreifen können, der beim 7:0 in Bochum wegen einer Zerrung fehlte.

Der 19-Jährige war zuvor überragend in Form und das ist auch Gladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann nicht verborgen geblieben. Der Mittelfeldspieler befand gegenüber Sport1, dass der Bayern-Youngster "einen riesigen Sprung gemacht hat. Er hat auch schon drei Tore erzielt und agiert sehr clever in vielen Momenten. Ihm schaue ich besonders gerne zu, aber Bayern hat viele Topspieler."

© getty

FC Bayern, News: Wieder kein Sieg für FCB II

Die zweite Mannschaft der Bayern tritt auf der Stelle. Gegen den FV Illertissen blieben die kleinen Bayern in der Regionalliga Bayern zum fünften Mal in Folge ohne Sieg und trennten sich 2:2. Leon Fust und Timo Kern trafen für das Team von Trainer Martin Demichelis.

Damit spielten die Amateure zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien Remis, wodurch der Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching inzwischen auf neun Punkte angewachsen ist. Die Spielvereinigung setzte sich am Vorabend im Spitzenspiel bei Absteiger Würzburger Kickers mit 1:0 durch.