FC Bayern diskutiert über Katar: "Wo gibt es eine rote Linie?"

Der FC Bayern München hat am Montag verschiedene Experten und Fans zum Round Table eingeladen. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer haben sich dabei verschiedenen Perspektiven gestellt.

Der FC Bayern hat zur Diskussion über Katar eingeladen und dazu verschiedene Experten und auch Fans an einen runden Tisch gesetzt: Abdullah bin Mohammed Al-Thani (Botschafter von Katar in Deutschland), Hassan Al-Thawadi (Vorsitzender des 2022 FIFA World Cup LLC), Stephen Cockburn (Amnesty International), Sigmar Gabriel (ehemaliger Außenminister), Michael Windfuhr (Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte), Max Tunon (Leiter des IAO-Projektbüros für den Staat Katar) sowie die beiden Mitglieder Michael Ott und Robin Feinauer.

Nicht dabei waren Betroffene wie Gastarbeiter oder Frauen. "Ich denke, es ist sehr viel passiert. Wir sitzen heute hier und diskutieren über dieses extrem wichtige Thema", sagte Kahn über den positiven Wandel der letzten Monate: "Mir ist diese Art der Transparenz in Zukunft sehr wichtig. Ich glaube, dass der Sport sehr viel bewegen kann." Der Fußball sei nur ein "Mosaikstein", aber "ein sehr wichtiger. Seitdem der Fußball in Katar angekommen ist, bewegt sich einiges."

Amnesty International hatte zuletzt einen möglichen Rückschritt beklagt. Der Einfluss des Fußballs konnte in unterschiedlichen Berichten nie gemessen oder nachgewiesen werden. "Es ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen", ergänzte Kahn: "Aber es zeigt sich, dass man den Dialog suchen muss." Er sei überzeugt, dass die WM zu weiteren Verbesserungen beitragen werde.

© imago images Hassan Al-Thawadi ist der Vorsitzende des 2022 FIFA World Cup LLC. Am runden Tisch des FC Bayern plädierte er dafür, vor allem den Fortschritt in Katar zu sehen.

Herbert Hainer: FC Bayern "fördert die Frauenbewegung" in Katar

Hainer bestand darauf, dass es dem FC Bayern nicht egal sei, was in Katar passiere. "Wir schicken seit vielen Jahren unsere Frauenmannschaft nach Katar", sagte der Präsident: "Wir gehen an Schulen und fördern die Frauenbewegung dort." Über 300 Unternehmen wären in Katar registriert und würden Geschäfte machen und ihm sei nicht klar, warum der FC Bayern das nicht tun dürfe. Ott entgegnete daraufhin, dass es nicht um die Verbindung, sondern um das Sponsoring gehe. "Wie viele deutsche Unternehmen machen Werbung für Katar", fragte er: "Das ist nur der FC Bayern."

Das Argument des FC Bayern, dass wichtige Reformen auf den Weg gebracht worden wären, fand Ott wenig überzeugend. "Warum inhaftiert man beispielsweise kritische Journalisten in Katar, wenn es einem mit Reformen so ernst ist", erklärte er seine Position.

Ott begründete die Abneigung vieler Bayern-Fans gegenüber dem Sponsor Qatar Airways "vor allem aus drei Gründen": Der Menschenrechtssituation, Terrorfinanzierung und Korruption im Sport. "Wenn hier keine rote Linie erreicht ist, wo gibt es dann überhaupt eine beim FC Bayern", fragte das FCB-Mitglied, das schon auf der Jahreshauptversammlung im letzten Jahr mit einem Antrag gegen das Sponsoring aus Katar beim Klub vorstellig wurde.

Katar: WM sei "Botschaft des Friedens und des Wohlstands"

Al-Thani und Al-Thawadi bestanden derweil darauf, die positive Entwicklung in Katar festzuhalten. "Wir haben Fortschritte gemacht. Institutionen haben uns bestätigt, dass in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht wurden und die WM war ein Katalysator dafür", sagte Al-Thawadi: "Das Land hat belegt, dass wir uns dem Fortschritt verpflichtet haben."

Die Weltmeisterschaft in wenigen Monaten sei eine "Botschaft des Friedens und des Wohlstands", ergänzte Al-Thani. Auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel schloss sich dem an. Katar sei "einer der wenigen stabilen Orte, in der diese fragile Welt, in der wir leben, verhandelt wird". Man solle sich nicht auf "ein hohes moralisches Podest stellen und das Land dafür bewerten, was es nicht erreicht hat."

"Wir sehen diese WM als eine einzigartige Chance, eine Veränderung anzustoßen und etwas Langfristiges für Katar zu hinterlassen", sagte Cockburn, der bei Amnesty International den Bereich "wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit" leitet. Auch er habe in den vergangenen Jahren einen positiven Wandel festgestellt.

Gleichzeitig sei die Veränderung "noch nicht genug" und es sei "eine der größten Gefahren, sich auf dem Erreichten auszuruhen. Es ist nicht genug, dass wir beim Mindestlohn angekommen sind. Es ist nicht genug, dass Arbeiter nach wie vor in der Sonne 18 Stunden arbeiten. Wir sehen immer noch Zwangsarbeit und mangelnde Bezahlung." Hinzu komme eine historische Verantwortung durch die ganzen Toten in der Vergangenheit und es sei wichtig, auch "beim Thema LGBT-Rechte" weiterhin aktiv zu bleiben.

WM-Stadien in Katar: Prunk auf Kosten von Menschenrechten © getty 1/31 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/31 © Google Maps 3/31 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/31 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. Danach wird die Arena auf 32.000 Sitze zurückgebaut. © www.sc.qa 5/31 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © getty 6/31 Das Stadium ist nach langer Bauzeit fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. Die Kosten sollen sich auf über 700 Millionen Euro belaufen haben. © qatar2022.qa 7/31 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/31 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/31 Schon 2003 stand das ursprüngliche Stadion. Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/31 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Hier sollen an der WM 2022 Spiele bis einschließlich einem Viertelfinale stattfinden. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/31 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/31 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/31 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/31 Die Fertigstellung wurde im September 2021 gemeldet. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. Dafür soll die Arena 40 Prozent sparsamer im Wasserverbrauch als bisherige Stadien sein. © getty 15/31 Das Stadion wurde mit dem Endspiel des Emir of Qatar Cup 2021 zwischen dem al-Sadd Sport Club und dem al-Rayyan SC eröffnet. Al-Sadd siegte nach Elfmeterschießen. Das ist hier bei der WM nur zweimal (jeweils ein Achtel- und Viertelfinale) möglich. © www.sc.qa 16/31 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/31 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/31 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. Mit "nur" knapp 600 Millionen Euro war dieser Neubau etwas billiger. © www.sc.qa 19/31 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. So befindet sich auch ein Golfplatz in unmittelbarer Nähe. © getty 20/31 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. Da die die Seiten des Stadions das Innere effizient umschließen, soll das Kühlsystem eine ausreichende Wirkung entfalten können. © qatar2022.qa 21/31 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/31 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/31 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. Es steht seit 1976. © getty 24/31 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/31 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/31 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/31 Rund ein Jahr vor dem WM-Finale, das hier stattfinden soll, ist das Stadion noch lange nicht fertig (hier ein Foto vom Februar 2020). Nach der WM soll hier nicht mehr unbedingt Fußball gespielt werden ... © www.sc.qa 28/31 Die Spielstätte soll als gemeinnützige Einrichtung für Schulen und Geschäfte dienen. So sollen etwas ein Grossteil der Sitzplätze für verschiedene Sportprojekte eingesetzt werden. Hier ein Bild von April 2021. © www.sc.qa 29/31 Stadium 974 in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. Deshalb wird es auch Doha Port Stadium genannt. © www.sc.qa 30/31 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Nach der WM soll das Stadion wieder abgebaut werden. Alle Elemente sollen im Anschluss wiederverwendet werden können. Auf dem Gelände soll anschließend eine von Pflanzen übersäte Uferpromenade entstehen. © getty 31/31 Das erste vollständig demontierbare WM-Stadion wurde am 30. November eröffnet. Die 974 steht übrigens für die internationale Telefonvorwahlnummer von Katar.

Katar streitet Probleme mit Frauenrechten ab

Ott ergänzte, dass auch Frauenrechte in Katar nach wie vor ein Problem wären. "Eine Mitarbeiterin des WM-Organisationskomitees, die in Katar vergewaltigt wurde, musste von dort fliehen, weil sie eine Verurteilung wegen außerehelichem Sex fürchten musste", sagte der Fan.

Al-Thani stritt all das ab und verwies auf eigene Berichte aus Katar und darauf, dass man sich damit auseinandersetzen müsse und nicht "nur mit dem, was in den Medien in Deutschland steht". Demnach wären "Frauenrechte gar kein Problem". Er bezeichnete die Vorwürfe sogar als "Verschwörung". Konkrete Quellen zu seinen gegenteiligen Behauptungen nannte er nicht. Erst im vergangenen Jahr stellte die Human Rights Watch allerdings fest, dass die männliche Vormundschaft die Frauenrechte stark einschränke. Demnach gebe es diskriminierende Regeln für Frauen beim Heiraten, Studieren, Arbeiten und Reisen.

Diese kritischen Stimmen wurden am runden Tisch des FC Bayern nur dann repräsentiert, wenn die beiden Mitglieder Ott und Feinauer darüber sprachen. Wenige Stunden zuvor hatte im deutschen Bundestag eine Anhörung vor dem Sportausschuss stattgefunden, in der dieses Thema ebenfalls diskutiert wurde. Amnesty International prangerte dort an, dass "70 Prozent der Todesfälle nicht untersucht werden". Hunderttausende Arbeitsmigranten hätten "massive Menschenrechtsverletzungen" erlitten, die "in unmittelbarem Zusammenhang mit der WM stehen. In der Diskussionsrunde des FC Bayern wurde das ebenso wenig thematisiert wie der Umstand, dass es viele Tote und viel Leid ohne das Turnier in Katar nicht gegeben hätte.

Der Sponsoringvertrag des FC Bayern mit Qatar Airways läuft 2023 aus. Über eine Verlängerung ist noch nicht entschieden worden. Kahn deutete an, dass die Runde ihn eher zu einem positiven Fazit gebracht hätte.