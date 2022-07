FC Bayern München, News und Gerüchte: Trotz Weggang von Robert Lewandowski soll dieser Stürmer gehen

Beim FC Bayern soll nach Robert Lewandowski offenbar noch ein Stürmer den Klub verlassen. Die Münchener planen wohl den Verkauf von Joshua Zirkzee. Matthijs de Ligt ist in München gelandet und Lothar Matthäus erwartet ein Pep-System beim FCB. Alle News und Gerüchte über den FCB im Überblick.

Hier geht's zu den Meldungen über den FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, Gerüchte: Joshua Zirkzee soll verkauft werden

Beim FC Bayern fehlt nach dem Verkauf von Robert Lewandowski ein echter Stoßstürmer - bis auf Joshua Zirkzee, der nach seiner Leihe beim RSC Anderlecht wieder im Kader der Münchener ist. Dort soll der Niederländer aber wohl nicht lange bleiben.

Wie Sky meldet, wollen ihn die Verantwortlichen des FC Bayern in den nächsten ein bis zwei Wochen verkaufen. Demnach soll der 21 Jahre alte Angreifer für eine Summe zwischen zehn und 15 Millionen Euro verkauft werden - inklusive Rückkauf-Option, falls eines Tages die Entwicklung so weit ist, dass man es sich wieder anders überlegt.

Doch wer kann die Summe bezahlen? Für viele Bundesligisten ist Zirkzee offenbar zu teuer, weil das Gehalt bei 2,5 Millionen Euro liegt. Sky meldet: Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven sowie Vereine aus England und Italien haben beim Management des Niederländers angefragt.

Der Clan um Joshua Zirkzee: Alle Wege führen nach Deutschland

FC Bayern, News: Kein Angebot für Victor Osimhen

Während Zirkzee vor dem Weggang steht, wird Victor Osimhen offenbar kein Neuzugang. Der Stürmer des SSC Neapel wurde immer wieder als möglicher Nachfolger von Robert Lewandowski gehandelt, aber die Münchener Bosse haben beim italienischen Spitzenklub nicht angerufen.

Napolis Sportdirektor Cristiano Giuntoli bestätigte zwar, dass es Anfragen verschiedener Klubs gegeben habe, aber eben nicht aus München: "Wir haben vom FC Bayern kein Angebot für Victor Osimhen erhalten", sagte Giuntoli.

FC Bayern, News: Matthäus erwartet Pep-System

Das Stürmer-Thema beim FC Bayern bleibt natürlich heiß - und auch Bayern-Legende Lothar Matthäus hat sich Gedanken gemacht, wie die Bayern ohne Robert Lewandowski funktionieren und er erwartet ein System, das Ex-FCB-Coach Pep Guardiola die letzten Jahre bei Manchester City spielen ließ.

Matthäus schrieb in seiner Sky-Kolumne: "Ich bin gespannt, wie Julian Nagelsmann in der neuen Saison spielen lassen wird, sollte nach Lewandowskis Abgang keine echte Nummer neun verpflichtet werden. Ich denke, es wird dem System von Manchester City der letzten Jahre sehr ähneln. Mit drei offensiven Spielen in der vordersten Reihe ohne traditionellen Mittelstürmer. Sehr variabel, unglaublich schwer auszurechnen und mit der Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern, wenn es darum geht, Tore zu schießen."

Matthäus zählt auf: "Leroy Sane, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman und Sadio Mane. Schnell, technisch versiert und stark im Abschluss. Auch das kann sehr spektakulär werden und für viele Gegner mit einer Menge Gegentore enden."

© imago images Matthijs de Ligt bei seiner Ankunft in München

FC Bayern, News: Matthijs de Ligt angekommen

Am Münchener Flughafen ist derzeit viel FC-Bayern-Betrieb. Gestern flog der FCB-Tross in die USA zum Trainingslager, noch am Abend landete dann FCB-Neuzugang Matthijs de Ligt in München. Um 19.45 Uhr kam der Abwehrspieler im Privatjet an. An seiner Seite Freundin Annekee Molenaar.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Marco Neppe und Bayerns Integrationsbeauftragter Johannes Mösmang, die allesamt nicht nach Washington flogen, empfingen das Paar. Doch de Ligt soll nicht lange bleiben - schon am Dienstag soll es weiter in die USA zur Mannschaft gehen.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick