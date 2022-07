"Stand schon lange fest!" Robert Lewandowski erklärt Abschied von Bayern München

Stürmer-Star Robert Lewandowski hat im Gespräch mit der Bild seinen Abschied von Rekordmeister Bayern München und seine Entscheidung für den FC Barcelona erklärt. Gleichzeitig räumte der 33-Jährige auch eigene Fehler ein.

"Ich wollte noch in einer anderen Liga als der Bundesliga spielen, diese Entscheidung stand für mich schon lange fest. Aber ich muss betonen: Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens", bekräftigte Lewandowski. "Ich wollte noch einmal woanders leben, mit meiner Familie etwas Neues entdecken."

"Meine Tochter Klara kommt nächstes Jahr in die Schule, wir mussten eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung war, dass es etwas Neues sein sollte. Wenn nicht jetzt, dann wäre das wohl nie mehr gegangen. Es war eine einmalige Chance", fügte der Stürmer an.

Ende Mai hatte Lewandowski seinen Abschied bei Bayern angekündigt. Seine "Ära bei Bayern sei vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können", hatte er damals im Lager der polnischen Nationalmannschaft gesagt und einen regelrechten Transferzoff heraufbeschworen.

Lewandowski gesteht nach Transferzoff eigene Fehler ein

"Ich habe gesagt, dass beide Seiten Dinge gemacht haben, die unnötig waren. Aber vielleicht mussten eben gewisse Dinge passieren, damit der Wechsel am Ende möglich war", sagte Lewandowski nun, der seinen Frieden mit den Bayern geschlossen hat.

"Ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona. Es war ein langer, schwieriger Weg, aber ich denke, dass sich am Ende alle noch in die Augen blicken können."

Zudem plane Lewandowski, noch einmal in München aufzuschlagen, wenn die USA-Reise mit Barca am 30. Juli endet. Dann will er noch einmal einen "richtigen Abschied" von der Mannschaft haben und diese reich beschenken: "Ich will auch für die Mitspieler, das Trainerteam und die Mitarbeiter rund um die Mannschaft Geschenke besorgen."

Einen Fixbetrag von 45 Millionen lässt sich Barca die Dienste Lewandowskis kosten, in Barcelona erhält er einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Und der polnische Nationalspieler hat Großes vor mit den Katalanen: "Mein Ziel ist ganz klar, mit Barca nach oben zu kommen und Titel zu gewinnen!"