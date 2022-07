FC Bayern München: U23 blamiert sich bei Aufsteiger Ansbach

Die ambitionierte U23 des FC Bayern hat am zweiten Spieltag der Regionalliga-Saison eine blamable Niederlage kassiert. Bei Aufsteiger Ansbach unterlag die Mannschaft von Martin Demichelis mit 0:2, nachdem der Auftakt in die Saison noch geglückt war.

Die Tore für die Spielvereinigung aus Franken erzielten Tom Abadjiew kurz nach Spielbeginn (2.) und Patrick Kroiß nach dem Seitenwechsel (75.). "Der Start war denkbar schlecht. Vom Anstoß weg waren wir nicht konzentriert genug und haben den Gegner zu einem schnellen Tor kommen lassen", erklärte FCB-Coach Demichelis.

Zwar habe man sich danach "gefangen und einige gute Chancen herausgespielt, aber nicht genutzt. Ansbach hat es heute cleverer gemacht als wir und am Ende verdient gewonnen." Der Argentinier musste sein Team gegen den Underdog auf drei Positionen umstellen,Torhüter Jakob Mayer, David Herold und Lucas Copado weilen mit den Profis in den USA. Unter anderem gab Talent Lovro Zvonarek im Gegenzug sein Debüt im Erwachsenenbereich.

Der Start lief aus Münchner Sicht völlig schief, nach einem von Keeper Manuel Kainz abgewehrten Ball musste Abadjiew nur noch abstauben. In der Folge kamen die Gäste in Person von Hyunju Lee (12. und 41.) sowie Mamin Sanyang (36.) und Emilian Metu (44.) zu guten Abschlüssen, aber auch Ansbach hätte nach einer guten halben Stunde nachlegen können, als Kroiß völlig frei vor dem FCB-Kasten auftauchte. Nach der Pause wurden die Chancen weniger, am gefährlichsten wurde es noch nach 49 Minuten, erneut durch Lee. 15 Minuten vor Schluss besorgte Kroiß dann die Vorentscheidung nach toller Vorarbeit durch Michael Sperr.

Für den Moment rutschen die Bayern in der Tabelle, die aktuell natürlich noch ein Muster ohne Wert ist, auf Platz fünf ab, das kann sich im Laufe des Samstags noch ändern. Die Ansbacher hingegen feierten den ersten Saisonsieg. Für die FCB-Amateure geht es am 31. Juli im Grünwalder Stadion gegen Türkgücü München weiter.

