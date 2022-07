FC Bayern reist ohne Leon Goretzka ins Trainingslager

Der FC Bayern macht sich am Montagnachmittag ohne Leon Goretzka auf den Weg ins US-Trainingslager nach Washington. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Demnach plagt sich Goretzka mit Knieproblemen herum. Der 27-jährige Mittelfeldspieler werde nach aktuellem Stand der Mannschaft auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt hinterherreisen.

Goretzka war bereits von Dezember 2021 bis März 2022 wegen einer Knieverletzung ausgefallen. "Während lineares Laufen eigentlich gar keine Probleme darstellt, habe ich beim Richtungswechsel und in gewissen Winkeln noch Probleme", hatte er im Februar erklärt.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Technische Direktor Marco Neppe und Neuzugang Matthijs de Ligt werden derweil nachreisen, sobald der Transfer des Innenverteidigers endgültig abgewickelt ist.

Die Münchner werden in den USA auch zwei Testspiele bestreiten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann auf MLS-Klub D.C. United. Am Sonntagmorgen (1 Uhr) heißt der Gegner dann Manchester City.