FC Bayern München, News und Gerüchte: Forderungen für Lewandowski höher als gedacht?

In der Saga um die Zukunft von Robert Lewandowski zeichnet sich kein Ende ab, die Forderungen der Münchner könnten sogar höher sein als bislang vermutet. Derweil erklärt Hasan Salihamidzic die Gründe für die Trennung von einem gescheiterten Talent. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern: Forderungen für Lewandowski höher als gedacht?

Verlangt der FC Bayern für seinen abwanderungswilligen Stürmer Robert Lewandowski möglicherweise eine höhere Ablöse, als bisher berichtet wurde? Geht es nach der spanischen Sport, beläuft sich die Summe auf 75 Millionen Euro (bisher galten 50 Millionen Euro als Schmerzgrenze). Darunter wolle der FCB den Polen, der noch bis 2023 unter Vertrag steht, auf keinen Fall gehen lassen. Die Verhandlungen hätten eine Sackgasse erreicht und könnten sich noch Wochen hinziehen. Präsident Joan Laporta habe sich persönlich bei Lewandowski gemeldet und diesen um Geduld gebeten.

Mitte der Woche berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Barca sein Angebot nochmals auf nun 40 Millionen Euro erhöht habe, inklusive Bonuszahlungen könnte sich der Betrag auf knapp 50 Millionen belaufen. Zwar sei auch dieses Angebot abgelehnt worden, aber laut Sport1 fand immerhin ein erster Austausch aller Parteien statt.

Dies deckt sich mit Informationen von Sky, nach denen die Bayern-Bosse um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic grundsätzlich gesprächsbereit seien, es habe einen direkten Kontakt zu Barca-Sportdirektor Mateu Alamany gegeben. Die Katalanen würden derzeit allerdings nicht planen, ihr bereits drittes Angebot nochmals zu erhöhen.

Der FC Bayern startet am 12. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison - wie Kahn zuletzt mehrfach klarstellte sehr wahrscheinlich mit Lewandowski: "Wir freuen uns, ihn am ersten Tag im Training zu sehen. Wir sind in der Verantwortung, dass der Klub so erfolgreich wie möglich ist. Robert hat gezeigt, was er beisteuern kann und was er in Zukunft beisteuern wird. Er hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023. Mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns nicht." Dennoch berichtete unter anderem die Bild, dass ein Streik des Stürmers immer näher rücke.

Entscheidend ist auch die Frage, wie der Abgang des Torjägers aufgegangen werden könnte. Neuzugang Sadio Mane kann im Sturmzentrum auflaufen, ist jedoch vor allem auf den Außen eingeplant. Ein Ersatz müsste her. Gerüchte um ein Interesse an Stuttgarts Sasa Kalajdzic kühlten zuletzt ab, auch Jonathan David vom OSC Lille ist laut Sky entgegen anderslautender Berichte aktuell kein ernsthafter Kandidat in München.

Mega-Deal, Flop und dicke Überraschung: Bayerns Rekordverkäufe im Check © Getty 1/22 Der FC Bayern versteht sich als Käuferverein, nicht als Verkäuferklub. Aber natürlich gab es auch genügend Transferbewegungen weg aus München. Wie gut die Bayern wirtschafteten, haben wir uns bei SPOX angesehen und die Top-20-Verkäufe zusammengestellt. © Getty 2/22 DOUGLAS COSTA ist nach wie vor der Rekordverkauf des FC Bayern. 2018 veräußerten die Münchner den Brasilianer für 40 Mio. Euro an Juventus Turin, ein Top-Geschäft angesichts der weiteren Entwicklung. Costa ist nun bei LA Galaxy in den USA gelandet. © Getty 3/22 Erst bildeten die Bayern MATS HUMMELS aus, dann gaben sie ihn günstig an Dortmund ab, nur um den Verteidiger für 35 Mio. zurückzuholen. Für knapp 5 Mio. (30,5) weniger ging's 2019 wieder in die andere Richtung. Wirtschaftlich hielt es sich die Waage. © Getty 4/22 Der Verkauf von TONI KROOS an Real Madrid für 25 Mio. Euro war wohl der Transfer, über den später am meisten diskutiert wurde. Und auch wenn die Ablöse im Sommer 2014 stattlich war, wäre der fünfmalige CL-Champion sportlich nicht doch wertvoller gewesen? © Getty 5/22 Zu der Zeit war der Verkauf von OWEN HARGREAVES das, was man heute als Megadeal bezeichnen würde. 2007 wechselte der Engländer für 25 Mio. Euro zu Manchester United, damals eine irre Ablöse, heute nix Besonderes mehr. Wirtschaftlich war das ein Coup. © Getty 6/22 Bei THIAGO gaben die Bayern dem Spielerwunsch nach und anders als bei Kroos, war die Entscheidung sportlich vertretbar. Die 22 Mio. Euro, für die Liverpool ihn ablöste, waren entgegenkommend und vielleicht spielten sie auch eine Rolle bei Sadio Mane. © Getty 7/22 MARIO GÖTZE steht vor einem viel beachteten Bundesliga-Neustart in Frankfurt, bei den Bayern kam er nie wirklich an. Und so war sein Transfer zurück nach Dortmund für 22 Mio. ein Ablöse-Minusgeschäft für die Münchner, die davor 37 Mio. investiert hatten. © Getty 8/22 MARIO MANDZUKIC war für den Gegner unangenehm, aber für Bayern in der Triple-Saison 2013 enorm wertvoll. Dennoch war nach einer Guardiola-Spielzeit 2014 Schluss und es ging weiter zu Atletico Madrid. Für den Rekordmeister ein guter Deal für 22 Mio. Euro. © Getty 9/22 Der "Golden Boy" RENATO SANCHES reüssierte bei den Bayern nur vereinzelt und war unglücklich. Das 35-Mio-Preisschild war zudem belastend. Für 20 Mio. fand der Portugiese den Weg zum OSC Lille. Ein Geschäft, das für die Münchner nicht aufging wie erhofft. © Getty 10/22 Anders bei ARTURO VIDAL: Da durften die Bayern über die noch 18 Mio. Ablöse vom FC Barcelona glücklich sein, auch wenn der Chilene fast 40 Mio. Euro gekostet hatte. Trotz der unbestrittenen Klasse, das war für den sehr impulsiven Vidal einfach zu viel. © Getty 11/22 Auch bei MEHDI BENATIA griff der Rekordmeister zu tief in die Tasche. Für 28 Mio. Euro kam er aus Rom nach München - und wurde dieser Summe nicht gerecht. Nach einer vorherigen Leihe holte Juventus Turin den Marokkaner für 16,7 Mio. zurück nach Italien. © Getty 12/22 LUIZ GUSTAVO war ein solider Bayern-Spieler für zwei Saisons, nach dem Triple holte der VfL Wolfsburg den Brasilianer für 16 Mio. Euro, nur eine Mio. weniger als die Münchner ausgegeben hatten. Inzwischen ist Gustavo via Marseille zu Fenerbahce gekommen. © Getty 13/22 Rein wirtschaftlich betrachtet war SEBASTIAN RUDY ein famoses Geschäft für die Bayern. Der Ex-Nationalspieler war ablösefrei aus Hoffenheim gekommen und wurde - obwohl in München nur Ergänzungsspieler - für 16 (!) Mio Euro an Schalke 04 weitergereicht. © Getty 14/22 MARIO GOMEZ gewann in München das Triple, war einmal Torschützenkönig und hatte in seinen Spielzeiten großen Wert. Die 30 Mio. Ablöse waren 2009 gut angelegt und München im Sommer 2013 für den AC Florenz ein fairer Partner. 15,5 Mio. waren recht günstig. © Getty 15/22 "Kraftwürfel" XHERDAN SHAQIRI wurde bei Bayern sportlich nicht der erhoffte Faktor, aber sein Potenzial sorgte für ein gutes Geschäft. 15 Mio. zahlte Inter Mailand, deutlich mehr als München vorher ausgegeben hatte. Shaqiri spielt heute bei Chicago Fire. © Getty 16/22 PIERRE-EMILE HOJBJERG kam aus dem eigenen Nachwuchs und biss sich im Profi-Business durch. Stammspieler wurde er beim FC Bayern nie, sorgte bei einer Schalke-Leihe aber für so viel Aufsehen, dass Southampton stattliche 15 Mio. investierte. © Getty 17/22 Auch SEBASTIAN RODE war für den FC Bayern ein dickes Plus-Geschäft. Ablösefrei verpflichtet, hinterließ er immerhin so viel Eindruck, dass er Borussia Dortmund 12 Mio. Ablöse wert war. Doch das ist nichts gegen seinen Wert für Eintracht Frankfurt. © Getty 18/22 MARC ROCA ist ebenfalls ein Spieler, bei dem den Münchnern rein wirtschaftlich kein Vorwurf zu machen ist. Im Herbst 2020 kam der Spanier von Espanyol Barcelona für günstige 9 Mio. und trotz einer mageren Bilanz legte Leeds United 12 Mio. auf den Tisch. © Getty 19/22 LUKAS PODOLSKIs Zeit beim FC Bayern war geprägt von einem Missverhältnis zwischen Erwartung und Ergebnis. Es passte nie zu 100 Prozent und so führte Poldis Weg für 10 Mio. wieder zum Effzeh. Ebensoviel hatten die Münchner dem 1. FC Köln 2006 überwiesen. © Getty 20/22 Bei BASTIAN SCHWEINSTEIGERs Wechsel zu Manchester United ging es nicht vordergründig ums Geschäft, sondern darum, dem Bayern-Idol einen Herzenswunsch zu erfüllen. Die 9 Mio. Ablöse der Red Devils waren dafür sehr ordentlich und beide Seiten zufrieden. © Getty 21/22 Ja, MARCELL JANSEN ist in den Top-20 der Bayern-Verkäufe gelandet. Aber hier hatten sich die Münchner bei 14 Mio. Ablöse verkalkuliert. Jansen und der Rekordmeister, das passte nicht. Für 8 Mio. wechselte der heutige HSV-Präsident 2008 zum Hamburger SV. © Getty 22/22 Ebenso für 8 Mio. verkaufte Bayern den Schweden PATRIK ANDERSSON an den FC Barcelona. Aber hier lagen die Dinge 2001 anders. Er verließ München als CL-Champion und historische Schütze des 1:1 zur Meisterschaft 2000. Die 4 Minuten im Mai, ihr wisst schon.

FC Bayern: Arp verlässt FCB - Salihamidzic nennt Gründe

Stürmer Jann-Fiete Arp wechselt vom FC Bayern fest zum Zweitligisten Holstein Kiel. Das gaben die Vereine am Freitag bekannt. Der 22-Jährige hatte bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler für Holstein gespielt und erhält nun einen Zweijahresvertrag.

"Ich habe mich hier unglaublich wohl gefühlt. Daher war die Entscheidung für mich auch nicht schwer, den Weg der KSV weiter mitgehen zu wollen", sagte Arp. Er freue sich auf eine "richtig tolle Saison".

KSV-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver äußerte sich ebenfalls zufrieden: "Fiete Arp hat sich in der letzten Saison bei uns sehr gut eingelebt. Er hat sich professionell den Herausforderungen in der Mannschaft und der Liga gestellt und sein Potenzial angedeutet", so der 55-Jährige.

Arp war im Jahr 2019 als vielversprechendes Talent vom Hamburger SV nach München gewechselt, spielte beim Rekordmeister aber in der ersten Mannschaft keine Rolle. "Fiete Arp kam als eines der größten deutschen Offensivtalente zum FC Bayern. Er hatte seine ersten Bundesliga-Einsätze für den Hamburger SV gemacht und eine sehr gute U17-WM für Deutschland gespielt. Manchmal erfüllen sich Erwartungen leider nicht", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Weiter sagte er: "Wir haben mit Fiete ausführlich unsere Optionen besprochen und wir waren am Ende gemeinsam der Überzeugung, dass es das Beste ist, wenn Fiete einen neuen Weg einschlägt. Wir wünschen ihm jetzt für die neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg." Nach seiner Leihe nach Kiel im vergangenen Sommer absolvierte er dort 23 Zweitligaspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen.

FC Bayern: Vier Spieler wählen neue Rückennummern

Nach Sadio Mane (17) haben vier weitere Spieler neue Rückennummern gewählt, darunter auch die Neuzugänge Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui. Gravenberch läuft künftig mit der Nummer 38 auf, diese trug er schon bei seinem Profi-Debüt für Ex-Klub Ajax. Mazraoui trägt in der kommenden Saison die Nummer 40.

Zudem haben sich die Bayern-Youngster Gabriel Vidovic und Malik Tillman für neue Nummern entschieden. Stürmer Vidovic, der im Februar einen Profivertrag bis 2025 unterschrieb, wechselt von der 38 auf die 28, die in der Vergangenheit unter anderem Holger Badstuber trug. Tillman greift fortan zur 37 statt zur 40.