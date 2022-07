FC Bayern: Lothar Matthäus kritisiert Vorgehen des FCB bei Robert Lewandowski

Lothar Matthäus hat in seiner Sky-Kolumne erneut Kritik am Vorgehen des FC Bayern geübt und sich dabei besonders über die Causa Robert Lewandowski ausgelassen. "Es sind in diesem Fall viele Fehler auf beiden Seiten gemacht worden", urteilte der Rekordnationalspieler. Er wünsche sich für den Verein und auch für diesen Spieler, "dass alle Parteien eine Lösung finden, mit der sie am Ende leben können".

Matthäus wirft dem FC Bayern sogar eine Doppelmoral vor: "Die Bayern haben dankend in Kauf genommen, dass sowohl Mane als auch nun de Ligt zumindest intern bei ihrem Klub hinterlegt haben, dass sie zum FC Bayern wollen und die Vereine eine Lösung finden mögen." Lewandowski habe dies auch getan und sich sogar öffentlich ganz klar zum FC Barcelona bekannt. Matthäus: "Andere Spieler unter ähnlichen Voraussetzungen nach München zu locken, ist in Ordnung, den eigenen die Wünsche zu erfüllen offensichtlich nicht. Das finde ich schade."

Zudem sprach sich Matthäus klar für eine Verpflichtung von Matthijs de Ligt aus, um die Probleme in der Abwehr zu beheben - und versah diesen Wunsch mit einer kleinen Spitze: "De Ligt hat schon in ganz jungen Jahren die Defensive bei Ajax Amsterdam überragend organisiert und wäre eine wirklich große Verstärkung für die Bayern-Abwehr. Die Bayern hätten dann für Hernandez, Upamecano, Pavard und de Ligt fast eine Viertelmilliarde für vier Abwehrspieler ausgegeben. Oder anders gesagt: für dieses Geld hätte man drei van Dijks bekommen." Matthäus frage sich, "wo der FC Bayern plötzlich diese großen finanziellen Möglichkeiten ausfindig macht".

Sportlich gebe es allerdings "überhaupt keine Zweifel. Bei Juventus konnte er in meinen Augen nicht so sehr glänzen, was aber weniger an seinen Qualitäten denn an der Philosophie der Italiener liegt. Hier setzt man mehr auf ältere, erfahrene Spieler und der Fußball ist auch nicht so offensiv und attraktiv ausgerichtet. Ich glaube, er würde ideal zum FC Bayern passen." De Ligt treffe "nicht nur alte Weggefährten aus Amsterdam, sondern findet mit Nagelsmann auch einen Trainer mit einer offensiven und attraktiven Spielidee".

Ähnlich positiv sieht Matthäus die bereits getätigte Verpflichtung von Offensivspieler Sadio Mane. Diesen bezeichnete er als "Vollprofi, der menschlich und charakterlich so einwandfrei ist, wie wird das alle vermutet haben. Man sieht, wie er sich im Training reinhängt, die anderen mitreißt und sofort die Fans begeistert. Er will sofort ein Teil dieser Mannschaft werden oder ist es sogar schon geworden."