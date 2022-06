FC Bayern München - Sadio Mane und die Bundesliga: Mit acht Jahren Anlauf

Der FC Bayern und auch Borussia Dortmund zeigten in der Vergangenheit wiederholt Interesse an Sadio Mane, ehe sich der Senegalese nun im Alter von 30 Jahren den Münchnern anschließen wird. Die Geschichte eines achtjährigen Wechsel-Anlaufs in die Bundesliga.

Seinen großen Durchbruch feierte Sadio Mane nur rund eineinhalb Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Dort steht die Arena von RB Salzburg, wo der Offensivallrounder einst zu einem der spannendsten Talente Europas avancierte. Zwei Jahre lang glänzte er in der österreichischen Bundesliga und der Europa League, die meiste Aufmerksamkeit bekam er aber wohl bei einem Freundschaftsspiel im Januar 2014 gegen den FC Bayern.

Im Zuge ihrer Winter-Vorbereitung gastierten die hochdekorierten Münchner in Salzburg und wurden ausgerechnet am Geburtstag von Trainer Pep Guardiola nach allen Regeln der Fußball-Kunst vorgeführt. 0:3! Star des Spiels: der damals 21-jährige Sadio Mane. Er erzielte das 1:0, holte den Elfmeter zum 2:0 heraus und bereitete das 3:0 vor. "Mir haben die Bayern-Verteidiger an diesem Tag leidgetan", sagte sein damaliger Salzburger Teamkollege Andre Ramalho. "Er war nicht zu bremsen."

Und was macht der FC Bayern traditionell, wenn er von einem gegnerischen Spieler vorgeführt wird? Richtig. "Mein Berater Björn Bezemer informierte mich später, dass es nach diesem Spiel Kontakt zu Bayern gab", berichtete Mane in der SportBild. Es war Manes erste von einigen Annäherungen mit der Bundesliga. Geklappt hat ein Deutschland-Transfer aber erst acht Jahre später: Für kolportierte 32 Millionen Euro plus mögliche Boni wechselt der nun 30-jährige Senegalese vom FC Liverpool zum FC Bayern.

Robben und Ribery verhinderten eine Mane-Verpflichtung

Zurück ins Jahr 2014, Michael Reschke hatte beim FC Bayern gerade das Amt des Technischen Direktors übernommen. "Nach seinem Auftritt bei dem Freundschaftsspiel im Januar war Mane definitiv im Fokus des FC Bayern", bestätigte er im Gespräch mit SPOX und GOAL. "Ich glaube auch, dass ihn sein Berater aktiv bei uns angeboten hat."

Verhindert haben einen Transfer letztlich die beiden Flügel-Stammspieler Arjen Robben und Franck Ribery. "Deshalb lagen unsere Prioritäten auf dem Transfermarkt auf anderen Positionen", erklärt Reschke. "Eine Ablöse von über 20 Millionen Euro für einen sicherlich hochtalentierten Spieler zu bezahlen, der sich auf seiner Position aber hinter zwei gesetzten Spielern hätte einordnen müssen, war kein Thema." Stattdessen kam mit dem ablösefreien Robert Lewandowski von Borussia Dortmund ein neuer Stürmer, Medhi Benatia, Juan Bernat sowie Xabi Alonso verstärkten die Defensive.

Erst ein Jahr später sollte der Kader auf den Flügelpositionen verbreitert werden. "Mane war für uns eine absolute Scouting-Priorität für den darauffolgenden Sommer", berichtet Reschke. Diesen Plan durchkreuzte aber der FC Southampton, der sich Manes Dienste am letzten Tag der Sommer-Transferperiode 2014 für 23 Millionen Euro sicherte. "Durch diesen Wechsel war er für uns vom Markt. Bei Transfers aus England geht es um ganz andere Dimensionen."

An Stelle von Mane kamen 2015 schließlich Douglas Costa für 30 Millionen Euro von Shakhtar Donezk sowie Kingsley Coman von Juventus Turin. Der erst 19-jährige Franzose wurde zunächst ausgeliehen, ehe er zwei Jahre später für 21 Millionen Euro fest nach München wechselte. Anders als Costa entwickelte sich Coman beim FC Bayern zum Leistungsträger.

Guardiolas Schockmoment: Als Salzburg Bayern aus dem Stadion schoss © imago images 1/29 Am 18. Januar 2014 kassierte der FC Bayern München eine denkwürdige Klatsche. Im Testspiel gegen RB Salzburg ging der deutsche Rekordmeister mit 0:3 baden. © imago images 2/29 Es war die bis dato erst dritte Niederlage der Bayern unter Trainer Pep Guardiola, der das Team im vorangegangenen Sommer übernommen hatte. Mit drei Toren Unterschied hatte der FCB unter dem Star-Trainer bis dahin überhaupt noch nie verloren. © imago images 3/29 Vor der Partie schien der Favoritenstatus klar vergeben. Zwar fehlten bei den Bayern unter anderem mit Ribery, Robben, Lahm und Schweinsteiger einige Topstars, die FCB-Startelf hatte dennoch einen höheren Marktwert als der gesamte Salzburger Kader. © imago images 4/29 Die damalige Aufstellung der Bayern: Manuel Neuer – Javi Martinez (46. Rafinha), Jerome Boateng, Dante, David Alaba – Thiago, Xherdan Shaqiri, Toni Kroos, Mario Götze (46. Mario Mandzukic), Pierre-Emile Höjbjerg (76. Julien Green) – Thomas Müller. © imago images 5/29 Der Spielverlauf sollte das aber keineswegs widerspiegeln. Salzburg machte von Beginn an Druck und spielte groß auf. Sadio Mane erzielte das 1:0 bereits nach 13 Minuten, nur sieben Minuten später stellte Jonatan Soriano per Elfmeter auf 2:0. © imago images 6/29 Noch vor dem Halbzeitpfiff sorgte Robert Zulj mit einem Abstauber in der 44. Minute für die Vorentscheidung. Der Sieg hätte gar noch höher ausfallen können, nach der Pause vergaben allerdings erneut Mane (Latte) und Kevin Kampl (Elfmeter) beste Chancen. © imago images 7/29 Insgesamt siegten die Österreicher also auch in der Höhe mehr als verdient mit 3:0. Bayern-Keeper Neuer musste in den ersten 60 Minuten mehr Schüsse abwehren als in allen vorherigen 17 Bundesliga-Partien (der Saison 13/14) in 90 Minuten zusammen. © imago images 8/29 Guardiola zollte dem Auftritt der Österreicher auch entsprechend Respekt. "Ich habe in meiner Karriere noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die mit einer so hohen Intensität gespielt hat wie Red Bull Salzburg", lobte der Spanier. © imago images 9/29 Viele der damaligen RB-Akteure entwickelten sich zu späteren Weltstars. 67 Millionen Euro nahm Salzburg allein durch Verkäufe der folgenden Startelf ein. Einige Spieler generierten später gar noch höhere Ablösesummen. Wer war dabei? © imago images 10/29 Tor – PETER GULACSI: Kam unmittelbar vor der Spielzeit aus Liverpool und sollte die Saison über als Stammkeeper das Salzburger Tor hüten. Spätestens seit seinem Wechsel zu RB Leipzig auch in Deutschland jedem ein Begriff. © imago images 11/29 Abwehr – CHRISTIAN SCHWEGLER: Der Schweizer verbrachte weite Teile seiner Karriere bei den Salzburgern – acht Jahre stand er in der Mozartstadt unter Vertrag. Kehrte später in seine Heimat zurück und beendete 2021 seine aktive Karriere. © imago images 12/29 MARTIN HINTEREGGER: Der heutige Frankfurter Publikumsliebling darf Salzburg seinen Ausbildungsverein nennen. 2016 ging es dann in die Bundesliga. Über Gladbach und Augsburg landete er bei seinem heutigen Verein, der SGE. © imago images 13/29 ANDRE RAMALHO: Auch der Brasilianer ging später den Schritt in die Bundesliga. Zwei Jahre spielte er für Bayer Leverkusen, bei der Werkself fand er aber nie eine Heimat. Später noch leihweise in Mainz. Heute bei der PSV Eindhoven unter Vertrag. © imago images 14/29 ANDREAS ULMER: Einer der ganz wenigen Salzburger Spieler, der dem Verein die Treue hielt. Bis heute ist der Linksverteidiger bei den Österreichern unter Vertrag. Nach wie vor fester Bestandteil der RB-Startelf. © imago images 15/29 Mittelfeld – STEFAN ILSANKER: Wurde von den Salzburgern zur großen Schwester nach Leipzig transferiert, wo ihm der Durchbruch gelang. Fünf Jahre bei den Sachsen unter Vertrag, ehe es zur Frankfurter Eintracht ging. Jetzt ruft Genua. © imago images 16/29 CHRISTOPH LEITGEB: War in der Mozartstadt über viele Jahre gesetzt, allerdings warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück und verbauten ihm eine größere Karriere. 2019, nach zwölf Jahren RBS, hing der die Fußballschuhe an den Nagel. © imago images 17/29 KEVIN KAMPL: Der Deutsch-Slowene kam aus der Leverkusener Jugendabteilung über Osnabrück und Aalen nach Salzburg. Dort Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Empfahl sich durch gute Leistungen für seine späteren Arbeitgeber (BVB, B04, Leipzig). © imago images 18/29 SADIO MANE: Stellte die Bayern mit seinen schnellen Sprints vor extreme Probleme. Spätestens seit seinem Liverpool-Wechsel einer der besten Spieler der Welt, ab der neuen Saison beim FC Bayern unter Vertrag. © imago images 19/29 Sturm – ROBERT ZULJ: Kam im Winter 13/14 nach Salzburg und absolvierte immerhin noch zehn Spiele. Wagte später den Sprung in die Bundesliga (Fürth, Hoffenheim, Union, Bochum), langfristig überzeugen konnte er aber nirgends. Aktuell in den VAE tätig. © imago images 20/29 JONATAN SORIANO: Der Spanier ist nach wie vor der - mit weitem Abstand - erfolgreichste Salzburger Torjäger aller Zeiten. 172 Mal traf er in 202 Pflichtspielen. Für die ganz große Karriere reichte es dennoch nie. 2021 beendete er die Karriere. © imago images 21/29 Einwechslungen: FLORIAN KLEIN: Sollte dem ein oder anderen VfB-Fan ein Begriff sein. Nach seinem Salzburg-Engagement für drei Jahre in Stuttgart aktiv, wo er unter anderem beim Aufstieg 2017 mithalf. Bis zum Karriereende noch drei Jahre bei der Austria. © imago images 22/29 MARCO MEILINGER: Stammte aus der Salzburger Jugendakademie. War vier Jahre in der Mozartstadt, der Durchbruch gelang allerdings nie. Zwischen 2016 und 2018 in Aalborg in Dänemark, seitdem wieder in der Heimat beim SCR Altach. © imago images 23/29 VALENTINO LAZARO: Mutierte nach seinen fünf Jahren in Salzburg zum Wandervogel. Über die Berliner Hertha ging es 2019 zu Inter Mailand. Bei den Italienern hüpft er mittlerweile von einem Leihgeschäft zum nächsten (u.a. auch in Gladbach). © imago images 24/29 VALON BERISHA: Über viele Jahre einer der Salzburger Stützen im zentralen Mittelfeld. Wagte 2018 den Sprung ins Ausland zu Lazio Rom, in Italiens Hauptstadt fand er aber keine neue Heimat. 2020 wurde er an Stade Reims verkauft. © imago images 25/29 YORDY REYNA: Der Peruaner wurde 2013 aus seiner Heimat zu den Bullen geholt, durchsetzen konnte er sich aber nie. In 38 Einsätzen traf er lediglich dreimal. Nach vier Jahren war dann Schluss. Heute in der MLS unterwegs. © imago images 26/29 TAXIARCHIS FOUNTAS: Darf als klassischer Feheinkauf betitelt werden. Absolvierte in vier Jahren bei den Österreichern nur ein einziges Pflichtspiel, daran änderten auch viele Leihgeschäfte nicht. Später bei Rapid in Wien, mittlerweile in der MLS. © imago images 27/29 JODEL DOSSOU: War lediglich ein halbes Jahr bei Salzburg unter Vertrag, auf einen Pflichtspiel-Einsatz kam er dabei nicht. Seit 2014 mit mehreren Engagements in Österreich, der Schweiz und Frankreich. © imago images 28/29 ROBERT VÖLKL: Geboren im bayerischen Bad Aibling wechselte er bereits als Jugendspieler in die Mozartstadt. Durchlief sämtliche U-Mannschaften, ein Pflichtspiel für die Profis absolvierte er aber nie. Kickt heute in der österreichischen Regionalliga. © imago images 29/29 Trainer – ROGER SCHMIDT: Der Deutsche nutzt sein Salzburger Engagement als Sprungbrett. Bundesliga-Fans werden ihn durch seine drei Jahre bei Bayer Leverkusen kennen. Später Coach von Mario Götze bei der PSV Eindhoven, mittlerweile bei Benfica.

Borussia Dortmund holte 2014 Kagawa statt Mane

Vor seinem Wechsel nach Southampton war auch Borussia Dortmund an Mane interessiert, wie Trainer Jürgen Klopp später verriet: "Wir konnten aber nur einen Spieler für diese Position verpflichten, nicht zwei oder drei." Dortmund entschied sich gegen Mane und holte stattdessen den ehemaligen Double-Helden Shinji Kagawa zurück, der aber nie mehr zu seiner einstigen Form zurückfinden sollte. "Ein Fehler", wie Klopp zugab: "Rund drei Monate später hätte ich mich dafür schlagen können."

Mit seinen ursprünglichen Zweifeln an Mane war Klopp damals übrigens nicht alleine. "Außergewöhnliches Potenzial" dank seiner Dynamik und Geschwindigkeit standen laut Reschke zwar außer Frage: "Allerdings war er anfangs noch ein bisschen zu wild und ungezähmt. Letztlich ist er zu keinem großen Klub gewechselt, sondern nach Southampton. Das zeigt auch, dass ihm die absoluten Topklubs diesen Schritt ganz nach oben damals noch nicht zugetraut haben."

Mane gewann mit Liverpool die Champions und Premier League

Obwohl Mane durch seinen Wechsel nach Southampton für den FC Bayern vom Markt war, verfolgten die München seinen Werdegang genau. "Wir haben ihn während meiner gesamten Zeit beim FC Bayern permanent beobachtet. Pep Guardiola fand ihn immer gut", erzählt Reschke, der bis 2017 in München tätig war.

Mane aber wechselte nach zwei Jahren in Southampton 2016 für 41 Millionen Euro zum mittlerweile von Klopp trainierten FC Liverpool. "Er wäre viel teurer gewesen, wenn wir ihn aus Dortmund hätten verpflichten müssen", mutmaßte Klopp etwas konträr zu Reschkes England-Einschätzung. Mane 2014 nicht zum BVB gelotst zu haben, sei im Nachhinein betrachtet nach eigener Augenzwinker-Auskunft somit seine "erste Entscheidung für Liverpool" gewesen.

In Liverpool erarbeitete sich Mane sofort einen Stammplatz, mit seinen langjährigen Sturmpartnern Roberto Firmino und Mohamed Salah harmonierte er blendend. 2019 gewannen sie die Champions League, 2020 die Premier League. Auf dem Weg zum Königsklassen-Triumph schaltete Liverpool im Achtelfinale Niko Kovacs FC Bayern aus. Nach einem 0:0 im Hinspiel traf Mane beim 3:1-Sieg im Rückspiel doppelt. Im darauffolgenden Sommer gab es abermals Gerüchte über ein angebliches Interesse des FC Bayern, erneut klappte ein Transfer aber nicht.

Bayern-Neuzugänge: Ein historisch gewachsenes Muster © imago images 1/33 Sadio Mane und Noussair Mazraoui glänzten einst bei Spielen gegen den FC Bayern, ehe sie nun nach München wechselten. Das ist ein historisch gewachsenes Muster: bekanntermaßen in der Bundesliga - aber auch international. © imago images 2/33 CONNY TORSTENSSON: Der schwedische Rechtsaußen traf mit seinem Heimatklub Atvidaberg in der 1. Runde des Landesmeistercups 1973/74 auf den FC Bayern. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel netzte er beim Rückspiel doppelt. © imago images 3/33 Nur dank eines späten Treffers von Uli Hoeneß rettete sich der FC Bayern in die Verlängerung und setzte sich letztlich im Elfmeterschießen durch. An Torstensson lag es nicht, er versenkte seinen Versuch. © imago images 4/33 Im Wettbewerb blieb er trotzdem, weil er sich kurz nach dem Duell dem siegreichen FC Bayern anschloss. Auf dem Weg zum ersten Landesmeistercup-Triumph der Münchner erzielte er noch vier Tore. © imago images 5/33 In den darauffolgenden beiden Jahren verteidigte er mit dem FC Bayern Europas Thron. 1977 zog er schließlich zum FC Zürich weiter. © imago images 6/33 BIXENTE LIZARAZU: Der französische Linksverteidiger verlor mit Girondins Bordeaux zwar das UEFA-Cup-Finale 1996 gegen den FC Bayern, machte als Kapitän aber trotzdem positiv auf sich aufmerksam. © imago images 7/33 Nach einem Jahr bei Athletic Bilbao wechselte er 1997 für 4,5 Millionen Euro nach München. Lizarazu blieb zunächst bis 2004, ehe er in Folge einer Stippvisite bei Olympique Marseille von 2005 bis 2006 zurückkehrte. © imago images 8/33 ROY MAKAAY: Der niederländische Stürmer schoss Deportivo La Coruna im ersten Gruppenspiel der Champions-League-Saison 2002/03 zu einem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern. Insgesamt erzielte er in jener Saison 39 Pflichtspieltore. © imago images 9/33 Grund genug, für den FC Bayern zuzuschlagen. Die Verpflichtung selbst stellte sich aber als durchaus kompliziert dar, hatten die Münchner doch mit La Corunas legendärem Präsidenten Augusto Cesar Lendoiro zu tun. © imago images 10/33 Als Bedingung für eine Freigabe soll er von Makaay einen Verzicht auf dessen letztes Gehalt gefordert haben. "Er hat Makaay regelrecht erpresst. Das war unterste Schublade", klagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. © imago images 11/33 Letztlich wechselte Makaay für die damalige klubinterne Rekordsumme von rund 20 Millionen Euro zum FC Bayern. Rummenigge erwog unterdessen rechtliche Schritte gegen Deportivo und Lendoiro. © imago images 12/33 "Wir wollen ein offizielles Verfahren. Da sind Dinge passiert, die werden diesem Herren noch leid tun", sagte er und forderte die FIFA auf, "mal genau in die Bücher von Deportivo" zu schauen. Zu einem Verfahren kam es aber nicht. © imago images 13/33 Makaay war in den folgenden drei Jahren Stammstürmer des FC Bayern und erzielte 103 Pflichtspieltore. Nach der Ankunft von Miroslav Klose und Luca Toni 2007 ging er in seine niederländische Heimat zu Feyenoord. © getty 14/33 ANATOLIY TYMOSHCHUK: Weil der FC Bayern in der Bundesliga-Saison 2006/07 nur Vierter geworden war, musste die Mannschaft von Trainer Ottmar Hitzfeld im ungeliebten UEFA-Cup antreten. © imago images 15/33 Nach einem wilden Viertelfinal-Duell mit dem FC Getafe scheiterten die Münchner im Halbfinale am späteren Sieger Zenit St. Petersburg. Auf ein 1:1 im Hinspiel folgte ein 0:4 im Rückspiel. Die Fäden im Zenit-Mittelfeld zog Tymoshchuk. © imago images 16/33 Ein Jahr später holte der FC Bayern den Ukrainer mit der blonden Mähne für elf Millionen Euro nach München. Er brachte zwar seinen eigenen Friseur mit, schaffte es aber nie zum unumstrittenen Stammspieler. © imago images 17/33 Sein womöglich bestes Spiel machte er ausgerechnet im verlorenen Finale dahoam gegen den FC Chelsea 2012 in ungewohnter Rolle als Innenverteidiger. 2013 durfte er noch den CL-Titel bejubeln, dann kehrte er ablösefrei zu Zenit zurück. © getty 18/33 DOUGLAS COSTA: Im Februar 2015 trotzte Douglas Costas Shakhtar Donetzk dem FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein 0:0 ab, ehe es im Rückspiel ein 0:7 setzte. © getty 19/33 Ein halbes Jahr später wechselte der brasilianische Flügelstürmer für 30 Millionen Euro nach München. In der offiziellen Pressemitteilung des FC Bayern wurde explizit auf seine Leistung gegen die Münchner eingegangen. © getty 20/33 Seine technischen Fähigkeiten, seinen starken linken Fuß, seine Beweglichkeit und Schnelligkeit hätte Costa "bereits im Champions-League-Achtelfinale im Trikot von Shakhtar Donetsk gegen den FC Bayern bewiesen". © getty 21/33 In München tat er das dann aber nur rudimentär. Nach zwei Jahren wechselte er erst per Leihe und dann fix zu Juve, ehe er für eine enttäuschende Saison 2020/21 per Leihe zurückkehrte. Aktuell in der MLS tätig. © getty 22/33 RENATO SANCHES: In der Saison 2015/16 gelang dem damals 18-jährigen Mittelfeldspieler der große Durchbruch bei Benfica. Beim Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Bayern (0:1, 2:2) zeigte er zwei starke Leistungen. © getty 23/33 "Er ist einer der besten jungen Spieler in Europa. Ich weiß nicht, wie lange er noch für Benfica spielen wird", verkündete Bayerns damaliger Trainer Pep Guardiola im Zuge des Duells vielsagend. © getty 24/33 Nach dem EM-Titel mit der portugiesischen Nationalmannschaft wechselte Sanches im Sommer 2016 schließlich für 35 Millionen Euro nach München. Dort setzte er sich aber nicht durch, auch eine Leihe zu Swansea half nichts. © getty 25/33 2019 wechselte er für 20 Millionen Euro zu OSC Lille, wo er französischer Meister wurde. Aktuell wird der Mittelfeldspieler als möglicher Neuzugang bei der AC Milan gehandelt. © imago images 26/33 BOUNA SARR: Zur Vorbereitung auf das Champions-League-Finalturnier 2020 trug der FC Bayern ein Testspiel gegen Olympique Marseille aus. In Lissabon holten die Münchner anschließend den Titel - und kurz darauf OM-Spieler Sarr. © imago images 27/33 Obwohl Marseille das Testspiel 0:1 verloren hatte, überzeugte der Rechtsverteidiger Hansi Flick. "Ich habe ganz gut gespielt. Ihrem Trainer hat meine Leistung gefallen und er sagte mir, er wolle mich holen", berichtete Sarr später bei RMC. © imago images 28/33 Am letzten Tag der Transferperiode kam er schließlich für acht Millionen Euro und unterschrieb bis 2024. Sarr enttäuscht seitdem aber komplett und gilt als einer der größten (und teuersten) Transferflops der Klubgeschichte. © imago images 29/33 SADIO MANE: Im Januar 2014 gewann Manes damaliger Klub RB Salzburg ein Testspiel gegen Pep Guardiolas FC Bayern mit 3:0. Mane erzielte das 1:0, holte den Elfmeter zum 2:0 heraus und bereitete das 3:0 vor. © imago images 30/33 "Mein Berater Björn Bezemer informierte mich später, dass es nach diesem Spiel Kontakt zu Bayern gab", berichtete Mane in der SportBild. Zustande kam der Wechsel aber nicht und auch nicht 2015 und 2019, als Bayern erneut interessiert war. © imago images 31/33 Im Frühling 2019 hatte Mane - mittlerweile bei Liverpool - den FC Bayern mit einem Doppelpack beim 3:1 im Achtelfinal-Rückspiel aus der Champions League geschmissen. 2022 klappte die Verpflichtung schließlich. © imago images 32/33 NOUSSAIR MAZRAOUI: Wie im Falle von Mane liegt auch der Galaauftritt des marokkanischen Rechtsverteidigers gegen den FC Bayern etwas zurück. Er glänzte bei einem Champions-League-Gruppenspiel im Herbst 2018. © imago images 33/33 Mit Ajax holte Mazraoui damals ein 1:1 in der Allianz Arena, den Ausgleich erzielte er selbst. Ajax scheiterte letztlich erst im Halbfinale an Tottenham Hotspur. Mazraoui holte noch drei Meistertitel, ehe er ablösefrei nach München wechselte.

Mane überraschte Reschke in doppelter Hinsicht

Mane war mittlerweile in der Weltklasse angekommen, laut Reschke habe er sich vor allem taktisch "überragend weiterentwickelt". Zuletzt setzte Klopp den einst reinen Flügelspieler sogar erfolgreich als Mittelstürmer ein. "Das hätte ich nicht erwartet. Diese Entwicklung kam für mich überraschend und spricht zusätzlich für seine Klasse", sagt Reschke. Nach Tätigkeiten beim VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04 arbeitet er aktuell für eine Berateragentur.

Überrascht hat Reschke aber nicht nur Manes Entwicklung zum Mittelstürmer, sondern auch sein nach achtjährigem Anlauf doch noch vollzogener Bundesliga-Wechsel: "Ich hätte nicht gedacht, dass er Liverpool tatsächlich verlässt. Unter Klopp war er absoluter Leistungsträger und extrem erfolgreich."

Die Wege für die Transfer-Umsetzung waren übrigens kurz: Manes Berateragentur Roof um Björn Bezemer hat ihren Sitz im Münchner Stadtteil Grünwald nur rund fünf Kilometer südwestlich vom Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße.

