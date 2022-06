FC Bayern, News und Gerüchte: Transferexperte Fabrizio Romano rechnet fest mit einem Transfer von Konrad Laimer nach München

Nach Sadio Mane könnte der nächste Top-Spieler vor einem Wechsel nach München stehen. Der FC Barcelona verbessert offenbar das Angebot für Robert Lewandowski. Die Bayern-Spieler gehen wohl von einem Abgang des Polen aus. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den FCB-News und -Gerüchten von gestern.

FCB, Gerücht: Kommt Laimer noch in diesem Sommer?

Erst vor zwei Tagen hat der FC Bayern mit Sadio Mane einen absoluten Top-Transfer eingetütet, nun könnte sich schon der nächste Spieler im Anflug befinden. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte ein Wechsel von RB Leipzigs Konrad Laimer noch in diesem Sommer über de Bühne gehen.

"Konrad Laimer ist wirklich auf Bayern fokussiert und Bayern ist an ihm interessiert", sagte Romano dem Portal Wettfreunde. Laimers Berater-Agentur ist darüber hinaus die Agentur "Roof". Mit denselben Beratern handelten Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstands-Boss Oliver Kahn zuletzt den Transfer von Mane aus. "Die Beziehungen nach München sind also nach dem Mane-Deal sehr gut. Es gibt Kontakte", erklärt Romano.

Laimers Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2023, für Leipzig wäre der Sommer also die letzte Chance auf eine Ablösesumme. An eine Vertragsverlängerung glaubt Romano nicht mehr. "Der Spieler ist sehr scharf auf das Angebot der Bayern und auch Julian Nagelsmann ist ein Faktor in diesem Handel. Er wollte Laimer letzten Sommer und will Laimer auch diesen Sommer", so der Transferexperte.

Bereits nach der Mane-Verpflichtung hatte Kahn weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt angekündigt. "Wir beobachten weiterhin alles, was passiert. Wir sind nicht zufrieden gewesen, dafür sind unsere Ansprüche zu hoch, was die Rückrunde anbelangt. Wir wissen schon ganz genau, wo wir Konkurrenz brauchen und Reizpunkte setzen wollen. Es geht darum, alles rauszuholen, um super erfolgreich zu sein", so der ehemalige Keeper.

Keine Chance auf die 10? Wird die 9 frei? Manes Rückennummer-Suche © getty 1/17 Sadio Mane trägt aber der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern. So viel steht fest. Unklar ist allerdings noch, mit welcher Rückennummer der neue Offensivstar der Rekordmeisters auflaufen wird. © getty 2/17 Er selbst meinte am Mittwoch: "Für mich ist das nicht so wichtig. Es gibt natürlich viele aufregende Nummern. Ich werde mich dann entscheiden, wenn es an der Zeit ist. Für mich ist die Nummer egal." Ganz so nebensächlich ist die Nummer aber nicht. © getty 3/17 Schließlich geht es für den FCB um zusätzliche Einnahmen. "Ich freue mich für meine alten Kollegen von adidas und natürlich auch für den FC Bayern München, dass wir viele Trikots von ihm verkaufen", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer. © getty 4/17 Die Fans müssen sich allerdings noch etwas gedulden, denn noch ist das neue Bayern-Trikot von Mane nicht erhältlich. Welche Nummer der Neuzugang bekommt, hängt wohl auch von der Zukunft von Robert Lewandowski und Serge Gnabry ab. © imago images 5/17 Auf eine konkrete Nachfrage dazu reagierte Vorstands-Boss Oliver Kahn ausweichend: "Sadio hat relativ klar gesagt, dass das nicht so entscheidend ist für ihn. Man wird es dann sehen, wenn es wieder losgeht." Wir zeigen Manes Nummern-Optionen. © getty 6/17 Beim FC Liverpool trug Mane seit Philippe Coutinhos Abgang in den vergangenen vier Jahren die 10. In seinen ersten beiden Jahren bei den Reds lief er mit der 19 auf. Beim FC Southampton war es zwei Jahre lang die 10. © imago images 7/17 In Salzburg lief er erst mit der 40 auf, im zweiten Jahr mit der 10. Sein Profidebüt beim FC Metz feierte er mit der 33 auf dem Rücken, später trug er dort die 21. In Senegals Nationalteam hat er seit 2015 die 10, vorher trug er zeitweise auch die 9. © getty 8/17 Beim FC Bayern sind in der Offensive aktuell alle gängigen Nummern belegt. Die von Mane zuletzt bevorzugt getragene 10 gehört seit 2020 Leroy Sane. Bei Manchester City, Schalke und auch jetzt noch beim DFB-Team hatte, bzw. hat Sane die 19. © getty 9/17 Die 19 ist beim FCB von Alphonso Davies, der die Nummer auch bei Kanadas Nationalteam trägt, belegt. Ein Abgang Sanes ist - wie Sport1 kürzlich berichtete - aktuell kein Thema. Er soll eher an Manes Seite zu alter Form zurückfinden. © getty 10/17 Manes nächste Option wäre die 9 - seit acht Jahren Lewandowskis Rückennummer. Der Pole hatte zuletzt mehrfach seinen Wechselwunsch geäußert. Bevorzugtes Ziel. Der FC Barcelona. Allerdings pochen die Bayern auf Lewandowskis Vertrag. © getty 11/17 "Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023, mit allem anderen beschäftige ich mich nicht", sagte Kahn. "Wir freuen uns, wenn er am ersten Trainingstag bei uns auftaucht." Es bleibt abzuwarten, ob die 9 doch noch vor Saisonstart frei wird. © getty 12/17 Zur 7 hat Mane bislang keinen Bezug, die Nummer ist aktuell an Serge Gnabry vergeben. Dessen Vertrag läuft 2023 aus, bislang soll er mit einer Verlängerung seines Vertrags noch zögern. Die Bayern würden Gnabry wohl gerne halten. © getty 13/17 Kahn ließ durchklingen, dass Manes Verpflichtung womöglich einen positiven Effekt auf den Gnabry-Poker haben könnte. "Ich weiß, was das innerhalb einer Mannschaft auslösen kann, bei den anderen Spielern", sagte Kahn. © getty 14/17 Bliebe von den klassischen Offensiv-Nummern noch die 11. Abgesehen davon, dass Mane in seiner Karriere bislang noch nie die 11 trug, ist die Nummer ohnehin seit 2021 an Coman vergeben. Der Franzose verlängerte erst im Januar bis 2027. © getty 15/17 Welche Nummer bleibt dann aktuell noch übrig für Mane? Selbst die 40, die Mane anfangs in Salzburg trug, ist aktuell an Youngster Malik Tillman vergeben. Die 33, mit der Mane in Metz debütierte, wäre noch frei, die 21 gehört indes Lucas Hernandez. © getty 16/17 Wahrscheinlicher ist allerdings eine niedrigere Nummer, falls kein Offensivstar die Bayern noch verlässt. Frei wäre aktuell etwa die 17, Jerome Boatengs Ex-Nummer oder auch die 16. Die 15 wurde zuletzt von diversen Talenten getragen. © getty 17/17 Nach den Abgängen von Marc Roca und Corentin Tolisso wären zudem noch die Nummern 22 und 24 verfügbar. Auch David Alabas Ex-Nummer 27 ist weiterhin frei - und die Quersumme wäre immerhin 9.

Bayern, Gerücht: Barcelona verbessert wohl Lewandowski-Angebot

Der FC Barcelona hat offenbar ein zweites Angebot für Robert Lewandowski vom FC Bayern München abgegeben. Das berichtet die Bild.

Demnach wurde das ursprüngliche Gebot von 32 Millionen Euro mit Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro am Donnerstag auf eine Sockelablöse von 35 Millionen Euro angehoben. Bislang habe der deutsche Rekordmeister aber noch nicht darauf reagiert.

Die Münchner sollen mindestens 50 Millionen Euro für den zweimaligen Weltfußballer fordern. Außerdem machen die Verantwortlichen bislang weiterhin keine Anstalten, den Polen im Sommer ziehen zu lassen und beharren weiterhin auf dessen noch bis zum Sommer 2023 laufenden Vertrag.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic verdeutlichte seinen Standpunkt am Donnerstag im Interview mit Sky (weitere Aussagen gibt es hier) noch einmal. Er gehe zu "100 Prozent" von einem Verbleib aus. "Am 12. Juli ist sein erster Arbeitstag, da erwarte ich ihn. Ich beschäftige mich jetzt aber nicht damit, denn wir haben andere Sachen zu tun gehabt. Ich glaube, dass es jetzt auch ein wenig ruhiger geworden ist. Wir haben noch einiges zu tun."

Außerdem geht Salihamidzic davon aus, dass die Situation mit Lewandowski wieder "reparabel" sei: "Ich bin davon überzeugt. Er ist ein Profi und er hat große Ziele in seiner Karriere."

Guardiolas Schockmoment: Als Salzburg Bayern aus dem Stadion schoss © imago images 1/29 Am 18. Januar 2014 kassierte der FC Bayern München eine denkwürdige Klatsche. Im Testspiel gegen RB Salzburg ging der deutsche Rekordmeister mit 0:3 baden. © imago images 2/29 Es war die bis dato erst dritte Niederlage der Bayern unter Trainer Pep Guardiola, der das Team im vorangegangenen Sommer übernommen hatte. Mit drei Toren Unterschied hatte der FCB unter dem Star-Trainer bis dahin überhaupt noch nie verloren. © imago images 3/29 Vor der Partie schien der Favoritenstatus klar vergeben. Zwar fehlten bei den Bayern unter anderem mit Ribery, Robben, Lahm und Schweinsteiger einige Topstars, die FCB-Startelf hatte dennoch einen höheren Marktwert als der gesamte Salzburger Kader. © imago images 4/29 Die damalige Aufstellung der Bayern: Manuel Neuer – Javi Martinez (46. Rafinha), Jerome Boateng, Dante, David Alaba – Thiago, Xherdan Shaqiri, Toni Kroos, Mario Götze (46. Mario Mandzukic), Pierre-Emile Höjbjerg (76. Julien Green) – Thomas Müller. © imago images 5/29 Der Spielverlauf sollte das aber keineswegs widerspiegeln. Salzburg machte von Beginn an Druck und spielte groß auf. Sadio Mane erzielte das 1:0 bereits nach 13 Minuten, nur sieben Minuten später stellte Jonatan Soriano per Elfmeter auf 2:0. © imago images 6/29 Noch vor dem Halbzeitpfiff sorgte Robert Zulj mit einem Abstauber in der 44. Minute für die Vorentscheidung. Der Sieg hätte gar noch höher ausfallen können, nach der Pause vergaben allerdings erneut Mane (Latte) und Kevin Kampl (Elfmeter) beste Chancen. © imago images 7/29 Insgesamt siegten die Österreicher also auch in der Höhe mehr als verdient mit 3:0. Bayern-Keeper Neuer musste in den ersten 60 Minuten mehr Schüsse abwehren als in allen vorherigen 17 Bundesliga-Partien (der Saison 13/14) in 90 Minuten zusammen. © imago images 8/29 Guardiola zollte dem Auftritt der Österreicher auch entsprechend Respekt. "Ich habe in meiner Karriere noch nie gegen eine Mannschaft gespielt, die mit einer so hohen Intensität gespielt hat wie Red Bull Salzburg", lobte der Spanier. © imago images 9/29 Viele der damaligen RB-Akteure entwickelten sich zu späteren Weltstars. 67 Millionen Euro nahm Salzburg allein durch Verkäufe der folgenden Startelf ein. Einige Spieler generierten später gar noch höhere Ablösesummen. Wer war dabei? © imago images 10/29 Tor – PETER GULACSI: Kam unmittelbar vor der Spielzeit aus Liverpool und sollte die Saison über als Stammkeeper das Salzburger Tor hüten. Spätestens seit seinem Wechsel zu RB Leipzig auch in Deutschland jedem ein Begriff. © imago images 11/29 Abwehr – CHRISTIAN SCHWEGLER: Der Schweizer verbrachte weite Teile seiner Karriere bei den Salzburgern – acht Jahre stand er in der Mozartstadt unter Vertrag. Kehrte später in seine Heimat zurück und beendete 2021 seine aktive Karriere. © imago images 12/29 MARTIN HINTEREGGER: Der heutige Frankfurter Publikumsliebling darf Salzburg seinen Ausbildungsverein nennen. 2016 ging es dann in die Bundesliga. Über Gladbach und Augsburg landete er bei seinem heutigen Verein, der SGE. © imago images 13/29 ANDRE RAMALHO: Auch der Brasilianer ging später den Schritt in die Bundesliga. Zwei Jahre spielte er für Bayer Leverkusen, bei der Werkself fand er aber nie eine Heimat. Später noch leihweise in Mainz. Heute bei der PSV Eindhoven unter Vertrag. © imago images 14/29 ANDREAS ULMER: Einer der ganz wenigen Salzburger Spieler, der dem Verein die Treue hielt. Bis heute ist der Linksverteidiger bei den Österreichern unter Vertrag. Nach wie vor fester Bestandteil der RB-Startelf. © imago images 15/29 Mittelfeld – STEFAN ILSANKER: Wurde von den Salzburgern zur großen Schwester nach Leipzig transferiert, wo ihm der Durchbruch gelang. Fünf Jahre bei den Sachsen unter Vertrag, ehe es zur Frankfurter Eintracht ging. Jetzt ruft Genua. © imago images 16/29 CHRISTOPH LEITGEB: War in der Mozartstadt über viele Jahre gesetzt, allerdings warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück und verbauten ihm eine größere Karriere. 2019, nach zwölf Jahren RBS, hing der die Fußballschuhe an den Nagel. © imago images 17/29 KEVIN KAMPL: Der Deutsch-Slowene kam aus der Leverkusener Jugendabteilung über Osnabrück und Aalen nach Salzburg. Dort Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Empfahl sich durch gute Leistungen für seine späteren Arbeitgeber (BVB, B04, Leipzig). © imago images 18/29 SADIO MANE: Stellte die Bayern mit seinen schnellen Sprints vor extreme Probleme. Spätestens seit seinem Liverpool-Wechsel einer der besten Spieler der Welt, ab der neuen Saison beim FC Bayern unter Vertrag. © imago images 19/29 Sturm – ROBERT ZULJ: Kam im Winter 13/14 nach Salzburg und absolvierte immerhin noch zehn Spiele. Wagte später den Sprung in die Bundesliga (Fürth, Hoffenheim, Union, Bochum), langfristig überzeugen konnte er aber nirgends. Aktuell in den VAE tätig. © imago images 20/29 JONATAN SORIANO: Der Spanier ist nach wie vor der - mit weitem Abstand - erfolgreichste Salzburger Torjäger aller Zeiten. 172 Mal traf er in 202 Pflichtspielen. Für die ganz große Karriere reichte es dennoch nie. 2021 beendete er die Karriere. © imago images 21/29 Einwechslungen: FLORIAN KLEIN: Sollte dem ein oder anderen VfB-Fan ein Begriff sein. Nach seinem Salzburg-Engagement für drei Jahre in Stuttgart aktiv, wo er unter anderem beim Aufstieg 2017 mithalf. Bis zum Karriereende noch drei Jahre bei der Austria. © imago images 22/29 MARCO MEILINGER: Stammte aus der Salzburger Jugendakademie. War vier Jahre in der Mozartstadt, der Durchbruch gelang allerdings nie. Zwischen 2016 und 2018 in Aalborg in Dänemark, seitdem wieder in der Heimat beim SCR Altach. © imago images 23/29 VALENTINO LAZARO: Mutierte nach seinen fünf Jahren in Salzburg zum Wandervogel. Über die Berliner Hertha ging es 2019 zu Inter Mailand. Bei den Italienern hüpft er mittlerweile von einem Leihgeschäft zum nächsten (u.a. auch in Gladbach). © imago images 24/29 VALON BERISHA: Über viele Jahre einer der Salzburger Stützen im zentralen Mittelfeld. Wagte 2018 den Sprung ins Ausland zu Lazio Rom, in Italiens Hauptstadt fand er aber keine neue Heimat. 2020 wurde er an Stade Reims verkauft. © imago images 25/29 YORDY REYNA: Der Peruaner wurde 2013 aus seiner Heimat zu den Bullen geholt, durchsetzen konnte er sich aber nie. In 38 Einsätzen traf er lediglich dreimal. Nach vier Jahren war dann Schluss. Heute in der MLS unterwegs. © imago images 26/29 TAXIARCHIS FOUNTAS: Darf als klassischer Feheinkauf betitelt werden. Absolvierte in vier Jahren bei den Österreichern nur ein einziges Pflichtspiel, daran änderten auch viele Leihgeschäfte nicht. Später bei Rapid in Wien, mittlerweile in der MLS. © imago images 27/29 JODEL DOSSOU: War lediglich ein halbes Jahr bei Salzburg unter Vertrag, auf einen Pflichtspiel-Einsatz kam er dabei nicht. Seit 2014 mit mehreren Engagements in Österreich, der Schweiz und Frankreich. © imago images 28/29 ROBERT VÖLKL: Geboren im bayerischen Bad Aibling wechselte er bereits als Jugendspieler in die Mozartstadt. Durchlief sämtliche U-Mannschaften, ein Pflichtspiel für die Profis absolvierte er aber nie. Kickt heute in der österreichischen Regionalliga. © imago images 29/29 Trainer – ROGER SCHMIDT: Der Deutsche nutzt sein Salzburger Engagement als Sprungbrett. Bundesliga-Fans werden ihn durch seine drei Jahre bei Bayer Leverkusen kennen. Später Coach von Mario Götze bei der PSV Eindhoven, mittlerweile bei Benfica.

FCB, Gerücht: Bayern-Spieler gehen von Lewandowski-Abschied aus

Die Spieler des FC Bayern gehen offenbar von einem Abschied von Robert Lewandowski im Sommer aus. Das berichtet die Sportwebseite The Athletic, die sich auf eine Quelle aus dem Umfeld des polnischen Stürmers beruft.

Demnach hätten es einige Teammitglieder sogar satt, wie sich der 33-Jährige in den letzten Wochen in der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Rückkehr auf den Platz scheine bei diesem "egoistischen Verhalten" daher nur schwer vorstellbar.

Lewandowski hatte in den vergangenen Wochen mehrmals den ausdrücklichen Wunsch hinterlegt, wechseln zu dürfen. Allem Anschein nach in Richtung FC Barcelona. "Ich will den FC Bayern nur noch verlassen", sagte Lewandowski Anfang Juni im Podcast mit OnetSport. "Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben."

