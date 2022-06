FC Bayern München, News und Gerüchte - FCB-Legende verrät: "Mein Sohn heißt München"

Samuel Osei Kuffour spielte zwölf Jahre für den FC Bayern und hat seine alte Heimat so sehr ins Herz geschlossen, dass er seinem Sohn den Namen der Stadt gab, in der er einst groß rauskam. Nachwuchs gibt es auch bei einem aktuellen FCB-Profi. Und: Der FC Liverpool ist in Sachen Sadio Mane nun selbst in Zugzwang.

FC Bayern, News: Ex-FCB-Profi nennt neugeborenen Sohn München

Samuel Osei Kuffour war und ist einer der größten Fanlieblinge beim FC Bayern. Sein wiederkehrender Aufruf, dass man "rot-weiße Trikot" haben will, war einer der Hauptgründe, warum der FCB in den letzten Jahren wieder zu den ursprünglichen Farben zurückkehrte. Und wie groß die Verbindung des Ghanaers zu seinem Ex-Klub ist, für den er zwischen 1993 und 2005 spielt, beweist die Tatsache, dass der ehemalige Verteidiger seinen Sohn nach der Stadt benannte, in der er einst groß rauskam: München.

"Mein Sohn heißt Munich", sagte Kuffour und betonte, dass es die Stadt sei, nach der er seinen Nachwuchs benannte. Einen Wunsch hat der Ex-Bayer aber: "Uli Hoeneß muss ihn unbedingt sehen." Das sollte kein allzu großes Problem sein, ist Kuffour als Bayern-Legende doch häufiger Gast in der Allianz Arena und hat zum ehemaligen Bayern-Präsidenten immer noch einen engen Draht.

FC Bayern, Gerüchte: Rückt Transfer von Sadio Mane näher?

Der FC Bayern ist weiter hinter einer Lösung des Transfers von Sadio Mane. Zwei Angebote lehnte der FC Liverpool bereits ab. Medien berichteten von einem "Witz-Angebot" der Münchener. Doch laut der englischen Zeitung Telegraph ist man an der Merseyside recht zuversichtlich, dass die Münchener noch mit einem Angebot kommen, dass Liverpool überzeugen wird.

Wie das Blatt schreibt, sei diese Summe bei knapp 50 Millionen Euro angesiedelt. Inzwischen hat Liverpool in Darwin Nunez von Benfica Lissabon auch einen Nachfolger ausgemacht, der das Doppelte kosten wird. So gesehen ist auch der englische Vizemeister nun durchaus in Zugzwang, Mane zu verkaufen, um den Uruguayer zu finanzieren.

FC Bayern, News: Hernandez nicht mehr bei der Nationalmannschaft

Lucas Hernandez weilt nicht mehr bei der Nationalmannschaft Frankreichs. Das liegt aber nicht an den muskulären Problemen, die einen Einsatz des Abwehrspielers beim Nations-League-Spiel in Österreich (1:1) verhindert hatten, sondern hat einen viel schöneren Grund: Seine Frau Amalia und der Bayern-Star erwarten ein zweites Kind.

Wie der französische Verband mitteilte, ist Hernandez aus diesem Grund abgereist und wird auch nicht mehr zurückkehren. Frankreich bestreitet am Montag das vorerst letzte Nations-League-Spiel in dieser Abstellungsperiode gegen Kroatien (20.45 Uhr im LIVETICKER). Bis dahin könnte sich die Familie Hernandez bereits vergrößert haben.

