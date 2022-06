FC Bayern: Diese Bankdrücker könnten den FCB verlassen

Der FC Bayern hat nach der Verpflichtung von Ryan Gravenberch einen Wunschspieler für das Mittelfeld bekommen. An Sadio Mane (FC Liverpool) und Konrad Laimer (RB Leipzig) ist das Interesse groß, doch weitere Spieler könnten folgen. Der FCB will aber auch den einen oder anderen Spieler abgeben. Die Kandidaten.



Hasan Salihamidzic sagte am Wochenende, dass der FC Bayern an "einigen Optionen" - vor allem für die Offensive - arbeite, um den Kader zu verstärken. Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch waren also nur der Anfang. Groß ist das Interesse an Sadio Mane, bei dem man guter Dinge ist, dass der Transfer klappt. Schwieriger wird es bei Konrad Laimer von RB Leipzig.

Eine große Aufgabe für die Münchener wird aber auch, Spieler abzugeben, mit denen man nicht mehr allzu groß plant. Der kicker hat in seiner Montagsausgabe die Spieler genannt, die den FC Bayern verlassen könnten. Da wären ...

Marc Roca: Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler steht bei Leeds United auf der Liste. Das Interesse des FC Barcelona flachte ab, weil Barca bekanntlich finanzielle Probleme hat, Transfers zu stemmen. Die Tendenz geht zum Weggang.

Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler steht bei Leeds United auf der Liste. Das Interesse des FC Barcelona flachte ab, weil Barca bekanntlich finanzielle Probleme hat, Transfers zu stemmen. Die Tendenz geht zum Weggang. Bouna Sarr: Acht Millionen Euro zahlte der FC Bayern 2020 für Sarr, aber der Rechtsverteidiger ließ seine Klasse vermissen. Nach Mazraoui ist endgültig kein Platz mehr da. Es dürfte schwierig werden, einen Abnehmer zu finden.

Acht Millionen Euro zahlte der FC Bayern 2020 für Sarr, aber der Rechtsverteidiger ließ seine Klasse vermissen. Nach Mazraoui ist endgültig kein Platz mehr da. Es dürfte schwierig werden, einen Abnehmer zu finden. Omar Richards: Der 24 Jahre alte Linksverteidiger kostete zu Beginn der vergangenen Saison keine Ablöse, aber auch er hat sich als keine Verstärkung entpuppt. Nach kicker -Informationen hat der VfB Stuttgart den Engländer im Blick, sollte Linksverteidiger Borna Sosa verkauft werden.

Der 24 Jahre alte Linksverteidiger kostete zu Beginn der vergangenen Saison keine Ablöse, aber auch er hat sich als keine Verstärkung entpuppt. Nach -Informationen hat der VfB Stuttgart den Engländer im Blick, sollte Linksverteidiger Borna Sosa verkauft werden. Joshua Zirkzee: Auch er soll laut kicker bei VfB diskutiert worden sein, womöglich wird er interessant, wenn Sasa Kalajdzic gehen sollte. Der Niederländer hat eine gute Saison beim RSC Anderlecht gespielt. Womöglich könnte eine erneute Leihe anstehen, aber da ist noch keine Entscheidung gefallen. Eine Leihe ist auch bei Malik Tillman möglich.

Auch er soll laut bei VfB diskutiert worden sein, womöglich wird er interessant, wenn Sasa Kalajdzic gehen sollte. Der Niederländer hat eine gute Saison beim RSC Anderlecht gespielt. Womöglich könnte eine erneute Leihe anstehen, aber da ist noch keine Entscheidung gefallen. Eine Leihe ist auch bei Malik Tillman möglich. Chris Richards: Zwei Mal wurde der US-Amerikaner nach Hoffenheim ausgeliehen. Dort, wo sein Förderer aus München, Sebastian Hoeneß, im Dienst war. Hoeneß ist nun weg, aber das Interesse an Richards ist wohl weiter da, wie der kicker meldet. In München verlängerte der Abwehrspieler seinen Vertrag bis 2025 - ob er dort aber eine Perspektive hat, wird sich zeigen. Im Hinblick auf die Winter-WM in Katar, wo er mit den USA vertreten sein wird, braucht Richards auf jeden Fall Spielpraxis. Eine Leihe wäre möglich.

FC Bayern: Termine in der Übersicht