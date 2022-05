Der FC Bayern München hat sein Heimtrikot für die Saison 2022/23 präsentiert und wird darin gegen den VfB Stuttgart erstmals auflaufen. Interessant: Zwischen Vereinswappen und Adidas-Logo befindet sich noch ein weiteres Symbol. Was hat es damit auf sich? Hier gibt es die Antwort.

Auch ein zehntes Mal in Serie hat es der FC Bayern München zustande gebracht, in Deutschland die Meisterschaft zu gewinnen. Gelungen ist das dem Ensemble von Julian Nagelsmann am 23. April mit einem 3:1 gegen Borussia Dortmund - vorzeitig im Rahmen des 31. Spieltags.

Am heutigen Sonntag, den 8. Mai erhalten die Bayern nun auch ihre die Meisterschale. Tragen werden sie dabei schon ihr Heimtrikot für die kommende Saison 2022/23. Der Klub hat das neue Jersey am Donnerstag vorgestellt, gegen den VfB Stuttgart im Rahmen des 33. Spieltags der Bundesliga (Anstoß in der Allianz Arena um 15.30 Uhr) kommt es erstmals zum Einsatz.

FC Bayern München, neues Trikot: Was bedeutet das Symbol in der Mitte?

Interessant: Auf der Vorderseite befindet sich nicht allein das übliche Vereinswappen, das Logo von Ausrüster Adidas und das Emblem von Hauptsponsor Telekom. Zwischen Bayern-Wappen und Adidas-Logo ist ein zusätzliches Badge platziert. Es ähnelt stark dem Abzeichen, das stets der amtierende Klub-Weltmeister trägt.

Stehen soll es im Falle der Bayern allerdings für die einmalige Leistung der zehn Meistertitel in Folge. Entsprechend ist darauf auch eine Zehn dargestellt, seitlich dazu die Jahre der Titelserie. Begonnen wurde sie im Jahr 2012, insgesamt steht der FCB nun übrigens bei 32 Triumphen in der Bundesliga.

Das Heimtrikot besteht zu 100 Prozent aus recycelten Materialien und kostet 90 Euro. Zum Outfit gehören zudem rote Hosen und rote Stutzen. Über dem Wappen sind fünf Sterne für die mittlerweile 32 Meistertitel zu sehen.