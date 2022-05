FC Bayern, News und Gerüchte: Ryan Gravenberch vor Unterschrift

Der FC Bayern München könnte am heutigen Dienstag mit Ryan Gravenberch einen weiteren Neuzugang präsentieren. Der Wechselwunsch von Robert Lewandowski schlägt derweil weiterhin hohe Wellen. Aktuelle News und Gerüchte zum FC Bayern.

Hier gibt's die Bayern-News und -Gerüchte vom Montag.

FC Bayern, Gerücht: Wird Gravenberchs Wechsel heute offiziell?

Der Wechsel von Ajax Amsterdams Ryan Gravenberch (20) ist zwar noch nicht offiziell, bestätigt hatte sein Teamkollege Kenneth Taylor den Transfer aber schon vor einigen Wochen.

Jetzt könnte der Deal endlich offiziell werden: Wie die Bild berichtet, soll sich der Mittelfeldspieler heute beim Medizincheck für die Bayern befinden. Er könnte demnach heute seinen Kontrakt bei den Bayern unterschreiben, es soll sich um einen Vertrag bis 2027 handeln.

Mit Corentin Tolisso hatten die Bayern erst am Montag einen Mittelfeldspieler verabschiedet. Der Franzose verlässt München nach fünf Jahren, sein Vertrag wurde nicht verlängert.

FC Bayern, News: Das sagt Lewandowskis Ex-Berater

Die Schlammschlacht zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski ging nach den Aussagen den Polen auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft gestern Nachmittag in eine neue Runde. Dort bekundete der Stürmer, dass seine "Ära bei Bayern München" vorbei sei. "Ich sehe keine Möglichkeit, meine Karriere in diesem Klub fortzusetzen angesichts dessen, was in den vergangenen Wochen vorgefallen ist", so Lewandowski.

Der Ex-Berater des Polen, Cezary Kucharski, glaubt, dass das Tuch zwischen Spieler und Verein nun endgültig zerschnitten ist. Einen Verbleib Lewandowskis beim FC Bayern kann sich Kucharski nicht mehr vorstellen. "Ich glaube, dass Robert unbedingt weg möchte. Diese Sätze sind heftig", sagte der Ex-Berater des Polen bei Sport1. Lewandowski brauche "eine neue Motivation. Sein Herz ist längst nicht mehr bei Bayern. Nach diesen Sätzen kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen, dass er weiter noch 100 Prozent Leistung für die Bayern bringen würde."

Mittlerweile hätte Lewandowski auch gelernt, seine Verhandlungsposition geschickt auszuspielen. "Damals, als er noch ein Jahr bei Borussia Dortmund blieb, da war er noch jung und hatte Angst gehabt. Jetzt ist er ein erfahrener Spieler und weiß, was er will", so Kucharski.

Mehr Gewinn als Bayern und BVB: Überraschender BL-Finanzmeister © imago images 1/21 Die DFL hat die offiziellen Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahresende 2021 veröffentlicht. Nicht der FC Bayern München, schon gar nicht Borussia Dortmund und auch nicht RB Leipzig haben den größten Gewinn erwirtschaftet. © getty 2/21 Für die meisten Klubs ist der Bilanzstichtag der 30.6.2021, weshalb die Zahlen sich auf die Saison 2020/21 beziehen. Bei Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Schalke und Stuttgart beziehen sie sich auf das Kalenderjahr 2021. © getty 3/21 Zum Geschäftsjahresende 2020 erwirtschafteten noch elf Klubs ein Minus, ein Jahr später sind es bereits 13. SPOX gibt einen Überblick über die Gewinne und Verluste der Klubs, die in der kommenden Saison Bundesliga spielen. © imago images 4/21 HERTHA BSC (Platz 18): -77.952.000 Euro – Besonders auffällig ist, dass die Berliner rund 90 Prozent ihres rohen Umsatzes (vor der Steuer) für Personalkosten verwendet haben. Rund 92 von 102 Millionen Euro fließen in das gesamte Personal. © getty 5/21 BORUSSIA DORTMUND (Platz 17): -72.810.000 Euro – Beim BVB sind die Beraterkosten im Vergleich zum Vorjahr zwar von rund 38 auf rund 32 Millionen Euro gesunken, doch damit sind sie weiterhin Spitzenreiter der Liga. © imago images 6/21 FC SCHALKE 04 (Platz 16): -18.705.000 Euro – Die Knappen konnten ihren Personalaufwand in den letzten Jahren reduzieren (aktuell rund 88 Millionen Euro). Mit einem Rohumsatz von 199 Millionen Euro stehen sie sogar auf Platz 6. © getty 7/21 1. FC KÖLN (Platz 15): -18.315.000 Euro – Christian Keller soll die Zahlen künftig durch sportlich kluges Handeln verbessern. Das geringe Eigenkapital von nur 1,5 Millionen Euro sticht beim FC ins Auge. Damit stehen sie in der Bundesliga auf Platz 14. © getty 8/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (Platz 14): -14.610.000 Euro – Die Fohlen konnten ihren Rohumsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Millionen Euro steigern. Unterm Strich immerhin zwei Millionen Euro weniger Verlust. © getty 9/21 1. FC UNION BERLIN (Platz 13): -11.361.000 Euro – Vier Millionen Euro mehr Verlust als im Vorjahr. Auffällig: Das Eigenkapital hat sich von -17 Millionen Euro auf -27 Millionen Euro verschlechtert. © getty 10/21 FSV MAINZ 05 (Platz 12): -10.185.000 Euro – Die Mainzer haben den viertniedrigsten Personalaufwand (48 Millionen Euro), dafür aber auch das viertniedrigste Rohergebnis beim Umsatz. © getty 11/21 EINTRACHT FRANKFURT (Platz 11): -9.913.000 Euro – Platz 5, was den rohen Umsatz anbelangt (rund 206 Millionen Euro). Dafür haben sie sehr hohe sonstige betriebliche Aufwendungen (rund 90 Millionen Euro, Platz 4). © imago images 12/21 SV WERDER BREMEN (Platz 10): -7.081.000 Euro – Hier sticht das drittniedrigste Eigenkapital heraus (-20 Millionen Euro). Ansonsten ist das Ergebnis im Ligavergleich durchschnittlich. © getty 13/21 VfL BOCHUM (Platz 9): -4.930.000 Euro – Niedrigster Rohumsatz (rund 28 Millionen Euro), niedrigste Personalkosten (rund 18 Millionen Euro), niedrigste Beraterkosten (rund 800.000 Euro) – dafür maximale Leistung und Effizienz. © imago images 14/21 VfB STUTTGART (Platz 8): -1.234.000 Euro – Beim VfB dürften sich die hohen Transfereinnahmen von rund 40 Millionen Euro bemerkbar machen. Der rohe Umsatz ist um das 1,5-fache auf 142,5 Millionen Euro angestiegen. © getty 15/21 FC AUGSBURG (Platz 7): -523.000 Euro – Beim FCA fällt der "Sonderposten für Investitionszuschüsse" (knapp 17 Millionen Euro) auf. Naheliegend ist der US-Investor, es können aber auch staatliche Zuschüsse sein, die anders verbucht wurden als bei anderen. © getty 16/21 TSG HOFFENHEIM (Platz 6): -142.000 Euro – Hoffenheim ist einer der Sonderfälle in der Bundesliga. Eigentlich erwirtschafteten sie einen Verlust von knapp 23 Millionen Euro, der durch Dietmar Hopp aber ausgeglichen wurde. © getty 17/21 VfL WOLFSBURG (Platz 4): 0 Euro – Am Mittellandkanal ist VW dafür zuständig. Den Verlust von -17,8 Millionen Euro übernimmt der Autohersteller. Übrigens würde dieser auch die Gewinne abführen - so wie Hopp im Vorjahr mit 55 Millionen Euro. © imago images 18/21 BAYER 04 LEVERKUSEN (Platz 4): 0 Euro - Hier ist es Bayer, die ein Minus von rund 13,7 Millionen Euro ausgleichen und so dafür sorgen, dass Leverkusen in der Bilanz bei 0 rauskommt. © getty 19/21 FC BAYERN MÜNCHEN (Platz 3): 1.936.000 Euro – Der rohe Umsatz sank um knapp 60, die Personalkosten stiegen um 33 Millionen Euro. Eingespart wurden sonstige betriebliche Ausgaben (fast 90 Millionen Euro weniger). © getty 20/21 RB LEIPZIG (Platz 2): 2.768.000 Euro – Wie der FCA hat Leipzig einen hoch bezifferten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" (knapp 30 Millionen Euro). Red Bull ist als Geldgeber eine Option, auch hier wären staatliche Zuschüsse aber die andere. © getty 21/21 SC FREIBURG (Platz 1): 9.777.000 Millionen Euro – Die nachhaltige Arbeit des SC spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Mit dem fünftniedrigsten Personalaufwand (rund 53,5 Millionen Euro) sind sie erfolgreicher als der Großteil der restlichen Klubs.

FC Bayern, News: Matthäus kann Lewandowski verstehen

Robert Lewandowskis Forderung nach einem schnellstmöglichen Abschied vom deutschen Meister Bayern München deutet für den früheren Weltmeister Lothar Matthäus auf tiefer liegende Probleme beim Bundesliga-Primus hin. Hier geht es zur ausführlichen News.

FC Bayern, Kommentar zu Lewandowski

Die Schlammschlacht um die Zukunft von Robert Lewandowski wird immer schmutziger. Nachdem der 33-Jährige das Kapitel FC Bayern München öffentlich geschlossen hat, folgte prompt eine Ansage von Boss Oliver Kahn. Der Rekordmeister steckt in einem Dilemma - auch wegen Lewandowskis Machtspielchen. Ein Kommentar.

