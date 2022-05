Kommentar: Lewandowski treibt mit seinen Spielchen Bayern vor sich her

Die Schlammschlacht um die Zukunft von Robert Lewandowski wird immer schmutziger. Nachdem der 33-Jährige das Kapitel FC Bayern München öffentlich geschlossen hat, folgte prompt eine Ansage von Boss Oliver Kahn. Der Rekordmeister steckt in einem Dilemma - auch wegen Lewandowskis Machtspielchen. Ein Kommentar.

Geküsst hat er das Wappen des FC Bayern nicht, aber Robert Lewandowski klopfte sich bei seinem letzten Auftritt für den Rekordmeister am letzten Spieltag in Wolfsburg zumindest auf die Brust - und wirkte beim Winken in Richtung Fans zumindest ein bisschen gerührt.

Und vielleicht hinterlässt der sich abzeichnende Abschied aus München tief in seinem Herzen auch emotionale Spuren bei Lewandowski. Das wäre absolut menschlich und verständlich. Lewandowski hat in seinen nun acht Jahren beim FC Bayern aber vor allem sein Image als absoluter Musterprofi verfestigt - mit der Betonung auf Profi.

Für Lewandowski ist der Fußball ein Job. So wie beispielsweise ein Arbeitnehmer von Montag bis Freitag ins Büro geht, geht der Pole Wochenende für Wochenende auf Torejagd. Der Lohn: ein fürstliches Gehalt - und in seinem Fall unzählige Rekorde, Titel und Trophäen.

Lewandowski und die Bayern - das war in den vergangenen Jahren eine beispiellose Erfolgsstory. Aber war es auch eine Lovestory? Mit seinen 344 Toren war er ein Garant für die Erfolge der vergangenen Jahre, er selbst wurde zweimal von der FIFA zum Weltfußballer gekürt. Außer dem prestigeträchtigeren Ballon d'Or hat Lewandowski im Bayern-Trikot so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Und jetzt macht er öffentlich Schluss. Und wie.

© getty Robert Lewandowski will den FC Bayern in diesem Sommer verlassen.

Robert Lewandowski: "Ära bei Bayern ist vorbei"

"Meine Ära bei Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen. Bayern ist ein seriöser Klub und ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können", sagte Lewandowski auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft: "Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung. Ich hoffe, sie stoppen mich dabei nicht."

Die Reaktion aus München ließ nicht lange auf sich warten. "Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer - ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", sagte Vorstandsboss Oliver Kahn bei Sport1 - und ergänzte: "Wertschätzung ist keine Einbahnstraße!"

Die Schlammschlacht um Lewandowskis Zukunft wird damit immer schmutziger. Und sie entwickelt sich mehr und mehr zu einem Dilemma, das nur noch Verlierer hervorbringt.

Offiziell: Bayern-Star verlässt den Klub © getty 1/63 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/63 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns wird nicht verlängert. Am 30. Mai verabschiedeten die Bayern den Mittelfeldmann nach fünf Jahren öffentlich. Wie und wo es für "Coco" weitergeht, ist noch unklar. © imago images 3/63 "Ich schlage eine neue Seite auf. Ein großes Dankeschön für diese fünf wunderbaren Jahre, die mich persönlich und als Sportler weitergebracht haben. Ich wünsche dem FC Bayern nur das Beste für die kommenden Jahre", schrieb Tolisso auf Twitter. © imago images 4/63 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Toptorjäger bestätigte bereits vor wenigen Wochen, dass er seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei den Bayern nicht verlängern wird. Und er deutete an, möglichst schon im Sommer wechseln zu wollen. © getty 5/63 Auf einer Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft legte Lewy am Montag nach: "Meine Ära bei Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen." © getty 6/63 "Bayern ist ein seriöser Klub und ich hoffe, sie werden mich nicht behalten, nur weil sie es können", sagte Lewandowski zudem und schob nach: "Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung. Ich hoffe, sie stoppen mich dabei nicht." © getty 7/63 Offiziell heißt es vom Verein jedoch, dass ein Verkauf Lewandowskis im Sommer 2022 kein Thema sei. "Basta!", hatte Oliver Kahn an eine etwaige Ansage gehängt. Doch ob es bei dieser Haltung bleibt, ist offen. © getty 8/63 Besonders der FC Barcelona soll großes Interesse an Lewandowski haben und Lewy selbst favorisiert wohl auch dieses Transferziel. Im Raum steht eine Ablösesumme von bis zu 40 Millionen Euro. Chelsea wiederum soll die Situation genau beobachten. © getty 9/63 Auch die immer wieder kursierenden Gerüchte zu möglichen Nachfolgern sollen bei Lewandowski in der Vergangenheit für Verstimmungen gesorgt haben. Laut der Bild hätten die Bayern auch bis zuletzt um Haaland, der zu ManCity geht, gebuhlt. © getty 10/63 SADIO MANE: Neben dem FC Barcelona soll laut Sky auch der FC Bayern an dem Flügelspieler des FC Liverpool interessiert sein. Auf Mallorca soll sich Brazzo auch mit Manes Berater unterhalten haben. © getty 11/63 Nach Informationen von SPOX und GOAL ging es in dem Gespräch aber vielmehr um die weiter ausstehende Vertragsverlängerung von Serge Gnabry und auch um einen möglichen Wechsel von Leipzigs Konrad Laimer nach München. Mane war dagegen kein Thema. © getty 12/63 Trotzdem wurde das Thema zuletzt wieder heißer. Julian Nagelsmann soll sich nach Informationen von Sport1 vorstellen können, ein System ohne echten Stürmer um den Liverpool-Star herum aufzubauen, wenn Lewandowski geht. © Getty 13/63 Mane selbst kündigte an, nach dem Champions-League-Finale über seine Zukunft sprechen zu wollen. Bei Liverpool soll er aktuell rund 12 Mio. Euro brutto verdienen - für den FC Bayern wäre das wohl kein Problem. Naht eine Entscheidung? © getty 14/63 SERGE GNABRY: Das hängt auch von ihm ab. Nach Informationen von SPOX und GOAL hat Gnabrys Verlängerung Priorität. Herbert Hainer zeigte sich bei Sport1 optimistisch, gab aber auch zu, dass es beim Gehalt "Meinungsverschiedenheiten" geben würde. © getty 15/63 Sportvorstand Salihamidzic äußerte sich bei Sky90 ebenfalls optimistisch zur Zukunft des Nationalspielers: "Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil er gut in diese Gruppe passt. Man kann ihn gar nicht wegdenken." © getty 16/63 Gnabry soll jedoch sauer aufstoßen, dass zuerst mit anderen Leistungsträgern wie Coman, Kimmich und Goretzka verlängert wurde. Salihamidzic hatte Gnabrys Berater zuletzt auf Mallorca getroffen, eine Entscheidung ist noch nicht in Sicht. © imago images 17/63 Real Madrid, der FC Liverpool und Juventus Turin haben ihre Fühler wohl schon ausgestreckt. SPOX und GOAL können zumindest das Interesse der Königlichen bestätigen. Die Bild berichtet, dass Gnabry im Sommer für 40 Mio. Euro gehen kann. © getty 18/63 GAVI: Der FC Bayern hat laut Mundo Deportivo ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 19/63 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Allerdings wird Barca alles tun, um das Talent zu halten. © getty 20/63 FRENKIE DE JONG: Ein anderer Barca-Star soll aber ebenfalls hoch im Kurs bei den Münchnern stehen. Lange sah es so aus, als würden die Katalanen ihn nicht abgeben wollen. Allerdings brauchen sie Geld für den kommenden Sommer. © getty 21/63 Nach Infos von SPOX und GOAL gehört de Jong zu jener Gruppe von Spielern, die den Klub im Sommer bei einem entsprechenden Angebot verlassen dürfen. Rund 60 Millionen Euro erhofft sich Barca laut AS. © getty 22/63 Und das, obwohl Xavi stets betont hat, wie wichtig der Niederländer für ihn ist. Mehrere Medien berichteten, dass Bayern einen Deal einfädeln könnte, indem sie Barca doch eine Möglichkeit geben, Lewandowski zu verpflichten. © imago images 23/63 Konkurrenz gibt es allerdings reichlich. Neben den Bayern sollen auch Manchester United, Manchester City, Juventus Turin und weitere Top-Klubs Interesse zeigen. © imago images 24/63 ADAM AZNOU: Das 15-jährige Talent steht laut Mundo Deportivo vor einem Wechsel nach München. Er stammt aus aus der Nachwuchsschmiede "La Masia" des FC Barcelona. Auch der BVB soll an dem Linksverteidiger dran gewesen sein. Er wäre ablösefrei. © getty 25/63 OUSMANE DEMBELE: Der Flügelflitzer ist deutschen Fans noch bestens bekannt. Er streikte sich einst nach einer Saison beim BVB zu Barcelona. Dort allerdings erlebte er wechselhafte Jahre. © getty 26/63 Nachdem er im Winter schon fast abgeschoben werden sollte, hörte man zuletzt wieder positive Töne über ihn von Trainer Xavi und diversen Funktionären. Dennoch soll der Franzose dem Klub mitgeteilt haben, gerne gehen zu wollen. © getty 27/63 Kürzlich berichtete die L'Equipe, dass Bayern Dembele ein Angebot vorgelegt haben soll - vier Jahre und 18 Millionen Euro pro Saison. Bei Barca soll er mehr als 40 Mio. Euro jährlich gefordert haben, primär gehe es Dembele aber um das sportliche Projekt. © getty 28/63 … allerdings ist Dembele nach Informationen von SPOX und Goal nur dann eine ernste Überlegung beim Meister, wenn Vertragsverhandlungen mit Serge Gnabry scheitern sollten. Jener (Vertrag bis 2023) genießt oberste Priorität. © getty 29/63 NOUSSAIR MAZRAOUI: Er ist der erste fixe Neuzugang des FC Bayern. Im Mai wurde seine Verpflichtung für die kommende Saison offiziell bekanntgegeben. "Er hatte Angebote aus ganz Europa und hat sich für uns entschieden", schwärmte Salihamidzic. © getty 30/63 SASA KALAJDZIC: Mehrere Medien berichten, dass Bayern auf der Suche nach einem Nachfolger des wechselwilligen Robert Lewandowski Stuttgarts Kalajdzic ins Auge gefasst habe. Ein Treffen soll es bereits gegeben haben. © getty 31/63 Kalajdzic, an dem auch der BVB interessiert sein soll, gab gegenüber der Krone nun an: "Von den Bayern oder anderen liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch." Gespräche mit dem VfB sind wohl gescheitert, dort geht man von einem Abgang aus. © getty 32/63 Kalajdzics Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2023, eine relativ hohe Ablöse wäre bei einem Abgang also nur noch in diesem Sommer möglich. Die kolportierte Wechselgebühr soll bei rund 30 Millionen Euro liegen. © getty 33/63 Nach jüngsten Informationen der tz soll Kalajdzic aber zu einem Wechsel zum BVB tendieren. Dort sehe der Österreicher größere Chancen, sich durchzusetzen. Der BVB hatte zuletzt immer wieder betont, noch einen Mittelstürmer verpflichten zu wollen. © getty 34/63 PAUL POGBA: Der Mittelfeldspieler ist im Sommer ablösefrei, er wird Manchester United aller Voraussicht nach verlassen. Nach Informationen italienischer Medien ist auch der FC Bayern in den Poker um den 29-Jährigen eingestiegen. © getty 35/63 Angeblich sollen die Bayern sogar ein Angebot abgegeben haben. Ein ernsthaftes Interesse an Pogba ist allerdings höchst unwahrscheinlich. Gleich mehrere Punkte sprechen gegen eine Verpflichtung. © getty 36/63 Pogba fordert angeblich ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro netto, eine ähnliche Summe, die er auch bei den Red Devils verdient. Die Bayern würden ihn wohl kaum zum Topverdiener machen. Lewandowski soll knapp über 20 Mio. brutto verdienen. © getty 37/63 Aktuell ist eine Rückkehr zu Juventus Turin am wahrscheinlichsten. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass sich Pogba bereits für die Turiner entschieden hat. Die letzten Details sind demnach schon geklärt, lediglich die Unterschrift fehlt noch. © getty 38/63 RYAN GRAVENBERCH: Der Wechsel des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers zum FC Bayern ist offenbar perfekt. Die Verkündung soll mehreren Medienberichten nach nur noch eine Frage der Zeit sein. © getty 39/63 Demnach zahlen die Münchner für Gravenberch 19 Millionen Euro, weitere sechs Millionen Euro können durch Bonuszahlungen noch hinzukommen. Bei den Bayern soll er einen Vertrag bis Juni 2027 bekommen. © getty 40/63 KONRAD LAIMER: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Bayern Interesse an ihm. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer vorstellt. © getty 41/63 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © imago images / Picture Point 42/63 "Die Frage sollte man sich jeden Sommer stellen, was für einen persönlich der nächste Schritt ist. Ich bin ein Typ, der sehr ehrgeizig ist, der irgendwann mal um alles spielen will", sagte Laimer kürzlich und heizte die Spekulationen weiter an. © getty 43/63 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose wird künftig als Innenverteidiger eingeplant. Laut Salihamidzic passt er "gut in beide Systeme unseres Trainers Julian Nagelsmann - egal, ob wir mit Vierer- oder Dreierkette spielen." © getty 44/63 Brazzo: "Er gibt uns Flexibilität. Jetzt kommt es darauf an, was der Trainer braucht. Benji hat andere Qualitäten. Noussair ist einer, der Offensivdrang hat, der das Give-and-Go-Spiel umsetzen kann und gute Flanken schlägt. Wir erwarten einiges von ihm." © getty 45/63 MARCEL SABITZER: Auch wenn er in dieser Saison kaum überzeugen konnte, wird er den FC Bayern im Sommer nicht verlassen. Das ergaben Gespräche von Salihamidzic mit dem Berater des Österreichers (Roger Wittmann). © getty 46/63 "Klar, Marcel hatte keine gute Saison", sagte Salihamidzic. Er betonte aber: "Wir glauben an den Spieler. Durch die Vorbereitung auf die kommende Saison wollen wir es schaffen, dass er zu alter Stärke zurückfindet." © getty 47/63 LUCAS HERNANDEZ: Der FC Barcelona denkt angeblich über eine Verpflichtung des FCB-Abwehrstars nach. Das berichtet die Zeitung Sport. Ein Abgang des Franzosen gilt jedoch als unwahrscheinlich. Fraglich ist, ob Barca den Deal überhaupt stemmen könnte. © getty 48/63 Nach dem Abschied von Niklas Süle planen die Bayern fest mit Hernandez, auch wenn der 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro verpflichtete Hernandez die sportlichen Erwartungen bislang nicht vollumfänglich erfüllen konnte. © getty 49/63 TANGUY NIANZOU: Der Franzose gilt als großes Defensivtalent, war bei seinen Einsätzen für die Bayern aber zumeist ein Unsicherheitsfaktor. Dennoch soll er auch in der kommenden Saison für die Münchner auflaufen. © imago images 50/63 Einem Leihgeschäft erteilte Julian Nagelsmann erst kürzlich eine klare Absage: "Er wird sicher bei uns bleiben. Er ist in meinem Kopf fest eingeplant und wird eine Rolle spielen", so der Bayern-Coach. © imago images 51/63 SEBASTIEN HALLER: Sollte Lewandowski die Bayern wirklich verlassen, könnte der Ex-Frankfurter beim FCB in Lewandowskis Fußstapfen treten. Laut Bild soll der Ajax-Stürmer bei den Bayern auf dem Zettel stehen. © imago images 52/63 Der FCB soll demnach beim Management des Stürmers angefragt haben. Eine entsprechende Meldung deckt sich mit Informationen von SPOX und GOAL. Hallers Vertrag läuft bis 2025, als Ablöse könnten 40 Mio. fällig werden. Auch der BVB soll Interesse zeigen. © getty 53/63 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 54/63 Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann gilt als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Anfang Mai wurde aber sogar spekuliert, dass Nkunku in Leipzig bis 2025 verlängern könnte. Allerdings unter einer Bedingung. © getty 55/63 Nkunku, der genau wie Lewandowski von Pini Zahavi vertreten wird, wollte unbedingt Champions League spielen. Dieses Ziel hat Leipzig erreicht. Ab 2023 soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Mio. Euro greifen. Bisher gab es aber keine weitere Bewegung. © getty 56/63 ANTONY: Sein Name kursierte immer wieder, zuletzt auch als Druckmittel rund um die Vertragsverlängerung von Kingsley Coman. Bei Ajax hat er einen Vertrag bis 2025. Eine Option, falls Gnabry geht? Die Sport Bild berichtete, er stünde auf Bayerns Liste. © getty 57/63 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters ist um ein Jahr bis 2023 verlängert worden. "Er passt mit seinem Charakter und seiner Mentalität optimal in unsere Gruppe. Sven hat ein ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle", sagte Brazzo. © getty 58/63 CHRISTIAN FRÜCHTL: Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Die Kronen Zeitung berichtete im April, dass Austria Wien interessiert sei. © imago images 59/63 Angeblich soll David Alaba den Kontakt zwischen seinen beiden Ex-Klubs hergestellt haben. Der kicker schrieb im Mai von mehreren Interessenten, aber auch von der Möglichkeit einer Verlängerung und anschließender Leihe. © getty 60/63 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Müller verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024. © getty 61/63 MANUEL NEUER: Auch er verlängerte sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr bis 2024. Am Ende der kommenden Saison wird es mit beiden Spielern erneute Gespräche geben. © getty 62/63 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München sieht er keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 63/63 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer will Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube, wenn Manu noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme", sagte er kürzlich bei einer Medienrunde. Er wird seine Leihe aber erstmal erfüllen.

FC Bayern und Zahavi: Widersprüche im Lewandowski-Poker

Im Poker um einen neuen Vertrag spielten die Bayern-Bosse öffentlich lange auf Zeit - ehe sich Lewandowski schließlich gegen eine Verlängerung entschied. Wie konkret das Angebot der Bayern aussah, darüber gab es in der Öffentlichkeit von Sportvorstand Hasan Salihamidzic ("Es ist ganz klar, dass er ein Angebot mit Laufzeit und Summe auf den Weg bekommen hat") und Lewandowskis Berater Pini Zahavi ("Nein, es gab kein solches Angebot") widersprüchliche Aussagen, die den Zoff zuletzt anheizten.

Auch soll Lewandowski das Werben der Bayern um Erling Haaland sauer aufgestoßen sein. Dabei ist es seitens des Klubs nur legitim, wenn man auch an die Zukunft denkt. Schließlich wird Lewandowski im August 34 Jahre alt - trotz all seiner Professionalität ist fraglich, wie lange er sein Topniveau in den nächsten Jahren noch halten kann.

Lewandowski hat die Bayern mit seinen Spielchen in den vergangenen Wochen vor sich hergetrieben. Bekanntlich zog der Rekordmeister im Werben um BVB-Torjäger Haaland den Kürzeren gegenüber Manchester City. Und nun droht nach Lewandowskis forciertem Abschied mit Blick auf die neue Saison plötzlich ein Vakuum im Sturm.

FC Bayern droht bei Lewandowski-Abgang Gesichtsverlust

Zwar sollen die Bayern intensiv um die Dienste von Liverpool-Star Sadio Mane buhlen - der Senegalese ist allerdings ein ganz anderer Spielertyp als Lewandowski. Der 30-Jährige kann zwar auch im Zentrum stürmen, aber eigentlich ist er auf dem linken Flügel zuhause. Offenbar plant Trainer Julian Nagelsmann eine Systemumstellung ohne einen echten Neuner.

Aber gehen die Bayern ohne echten Neuner im Kader in die Saison? Lewandowski sportlich zu ersetzen wird so oder so eine Herausforderung. Sollten die Bayern trotz aller "Bastas" und Machtworte in den vergangenen Tagen in der Causa Lewandowski tatsächlich einknicken, käme das einem Gesichtsverlust gleich.

Pochen die Bayern bei Lewandowski auf die Erfüllung seines Vertrags bis zum nächsten Jahr, wäre nicht nur die erhoffte Chance auf eine Ablöse von bis zu 40 Millionen Euro dahin, sondern auch das Risiko, dass wegen Lewandowskis unerfülltem Wechselwunsch die Unruhe auch in der neuen Saison anhält. Selbst wenn er bei all seiner Professionalität weiter seinem Job nachgeht und weiter seine Tore schießt.