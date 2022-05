FC Bayern München - Kommentar zur Transferpolitik des FCB: Die Bayern sollten kreativer werden

Auf der Suche nach neuen Spielern scheint sich der FC Bayern aktuell vor allem auf zwei Vereine zu konzentrieren. Es könnte gut tun, den Blick zu weiten.

Vergangene Woche brachte der FC Bayern die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach: Ersatzkeeper Sven Ulreich bleibt für ein weiteres Jahr beim Rekordmeister. "Sven hat ein ausgezeichnetes Verständnis für seine Rolle", ließ Sportvorstand Hasan Salihamidzic verlautbaren.

Bedeutet vor allem: Ulreich stellt keine Ansprüche und macht Manuel Neuer keinen Stress. Der Deal mit Ulreich deutet also auch auf eine baldige Bekanntmachung einer Verlängerung mit Nummer 1 Neuer hin. Hier ist Salihamidzic also soweit im Plan.

Nur: Die Vertragsverlängerungen mit dem bestehenden Personal festigen maximal den Status Quo. Die Bayern müssen auf dem Transfermarkt mehr wollen.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn machte vor dem Spiel gegen Stuttgart am Sonntag klar, es sei "weiter unser Ziel, dass wir die Champions League auch in den nächsten Jahren gewinnen können." Die spektakulären Halbfinalspiele in der Champions League ohne bayerische Beteiligung haben gezeigt, dass der FC Bayern spielerisch lange nicht so weit vom Niveau der besten vier Mannschaften in Europa entfernt war.

Müller als Vorsänger, Kimmich als Vorkicker: Bilder zur Schalenübergabe © getty 1/22 Da ist das Ding! Zum zehnten Mal in Folge hat sich der FC Bayern München den Meistertitel gesichert. Die Schale gabs am vorletzten Spieltag nach der Partie gegen den VfB Stuttgart überreicht. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/22 Blumen gab es vor der Partie schon für Niklas Süle. Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei zu Borussia Dortmund. © getty 3/22 Im Spiel verpasste Tiago Tomas den Meister-Bayern dann eine kalte Dusche. Dank Mavropanos' Eigentors (35.) und Thomas Müllers Treffer (44.) drehte der FCB zwischenzeitlich die Partie. Nach der Pause gleich Kalajdzic (52.) für den VfB aus. © getty 4/22 Doch bekanntlich muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Und natürlich bejubelten die Bayern die zehnte Meisterschaft hintereinander so, wie man es von Spielern und Offiziellen des FC Bayern gewohnt ist. © imago 5/22 Premiere: Zum ersten Mal wurde Kapitän Manuel Neuer die Meisterschale von der neuen DFL-Chefin Donata Hopfen überreicht. © Imago 6/22 Die Nachfolgerin von Christian Seifert überreichte den Bayern-Stars auch die obligatorische Meister-Medaille. © getty 7/22 Auch für Julian Nagelsmann war es eine Premiere. Zum ersten Mal gewann der Trainer des FC Bayern die Meisterschaft. "Schwer" sei die Schale gewesen, sagte der Coach bei DAZN. © getty 8/22 Thomas Müller ist mit elf Meisterschaften der Rekordmeister unter den Rekordmeistern. Doch zur Routine werden ihm die Meisterfeiern nie. Für die Fans gab er kurz den Vorsänger. © getty 9/22 "Immer wieder schön, auch wenn man die Teamkollegen sieht, die Betreuer, die Familien. Es sind viele dabei, die das Prozedere kennen, aber immer wieder schön. Man sieht die Freude über das Jahr. Kann auch Dinge ausblenden", sagte Müller. © getty 10/22 Auch die Fans in der Südkurve durften kurz mit der Schale feiern. © getty 11/22 Während Joshua Kimmich mit seinem Söhnchen feierte ... © getty 12/22 ... und Robert Lewandowski seinem Töchterchen seine Meistermedaille präsentierte ... © getty 13/22 ... und sich ein Küsschen von seiner Frau Anna Lewandowska abholte ... © getty 14/22 ... genügten sich Leon Goretzka (oben) und Serge Gnabry beim Feiern selbst. © getty 15/22 Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic präsentierte sich mit Meistertrainer Nagelsmann den Fotografen. © imago 16/22 Die Spieler hatten übrigens extra für die Schalenübergabe ein sauberes Trfikot bekommen. Müller nahm das kurzerhand mit zum Feiern - und hielt es grinsend in die Kamera. Goretzka und Gnabry freut's auch. © imago 17/22 Niklas Süle war es die letzte Schale mit Bayern. Die Fans riefen ihn in die Kurve und riefen ironisch: "Deutscher Meister wird nur der BVB". Süles Antwort: Er rief "Mia san Mia" in ein Megafon und ging lächelnd wieder zurück. © imago 18/22 Kingsley Coman (von li.), Serge Gnabry und Robert Lewandowski feierten vor der Südkurve. © getty 19/22 Joshua Kimmich kickte mit seinen Söhnen. © getty 20/22 Eric Maxim Choupo-Moting (von li.), Corentin Tolisso, Lucas Hernandez und Bouna Sarr waren bester Laune. © getty 21/22 Julian Nagelsmann mit seinem Staff. © getty 22/22 Ohne Konfetti keine Meisterschalenübergabe.

FC Bayern: Ajax-Fan in der Scoutingabteilung?

Nur mit Vertragsverlängerungen kommt man da nicht wieder ran. Neue Leute müssen her. Und dabei sollten die Bayern kreativer werden. Die Verpflichtung von Noussair Mazraoui ist wohl schon so gut wie fix. Er spielt aktuell ebenso bei Ajax Amsterdam wie Ryan Gravenberch.

Die Verhandlungen um den Mittelfeldspieler scheinen zu stocken, es geht um die Ablöse. Nun sollen die Bayern sogar noch an einem dritten Spieler aus Amsterdam interessiert sein: Innenverteidiger Jurrien Timber. Man fragt sich langsam: Gibt es in der Scoutingabteilung der Münchner einen ausgemachten Ajax-Fan? Schaut man sich auf der Suche nach möglichen Neuverpflichtungen auch noch woanders um?

Ganz so einseitig ist die Spielersuche dann aber doch nicht. Nach Leipzig blicken die Bayern-Bosse auch immer wieder. Letztes Jahr schnappte man sich dort Trainer Julian Nagelsmann und kurz danach Kapitän Marcel Sabitzer. Für den Fall, dass Serge Gnabry abwandert, ist Christopher Nkunku im Gespräch. Jetzt ist wohl auch Mittelfeldmann Konrad Laimer ein heißer Kandidat in München.

Sadio Mane könnte die Bayern wirklich nach vorne bringen

Bei ausgesuchten Vereinen zu wildern, hat bei Bayern Tradition. Mal kaufte man verstärkt in Bremen ein, in Leverkusen oder Dortmund. Der große Unterschied zu heute: Damals schwächte man mit den Transfers auch immer einen Konkurrenten. Das ist bei Leipzig aber nicht wirklich der Fall.

Aktuell haben die Münchener 19 Punkte Vorsprung auf RB. Auch Ajax Amsterdam wird nicht der Hauptkonkurrent auf den Titel in der Champions League sein. Vielleicht ist die verstärkte Konzentration auf Amsterdam und Leipzig auch nur eine Momentaufnahme. Zeit für Transfers ist ja noch lange. Bei der Spielersuche kann es aber keinesfalls schaden, den Blick noch etwas zu weiten.

Am Montag meldete Sky, Salihamidzic habe sich bei seinem Mallorca-Trip mit Berater Björn Bezemer nicht nur über dessen Klienten Laimer unterhalten, sondern auch über Liverpool-Star Sadio Mane. Nach Informationen von SPOX und GOAL ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran, Mane ist bei den Gesprächen kein Thema gewesen.

"Schade", möchte man fast sagen. Denn ein Spieler vom Kaliber Manes könnte die Bayern wirklich nach vorne bringen. Aber nochmal: Zeit für Transfers ist ja noch lange. Und damit auch Zeit für Bayern, kreativ zu werden.