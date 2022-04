FC Bayern im Kadercheck: Französischer Abwehrblock, Lewandowski-Rätsel und der Unmut eines Rückkehrers

Nach nur einem Titel und dem frühen Aus im DFB-Pokal und in der Champions League will der FC Bayern in der neuen Saison wieder neu angreifen. SPOX und GOAL zeigen, wer dabei helfen soll - und wer keine Zukunft bei den Münchnern hat.

Wer soll künftig eine tragende Rolle spielen und welche Spieler könnten den Rekordmeister schon bald verlassen?

Diese Spieler werden auch 2022/23 beim FC Bayern spielen:

Manuel Neuer

Tor, 36 Jahre, Vertrag bis 2023, 37 Spiele

Seit elf Jahren im Klub, nach wie vor Kapitän und Leistungsträger. Ein FC Bayern ohne den früheren Welttorhüter ist schon lange unvorstellbar. Steht noch bis 2023 unter Vertrag, ist deshalb auch natürlich im nächsten Jahr gesetzt - und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Gespräche über eine Verlängerung seines Kontrakts fanden bislang zwar noch nicht statt, sollen demnächst aber stattfinden. Eine Einigung gilt als Formsache. "Wir werden das in Ruhe machen, die Zeit drängt nicht. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wir haben eine Mannschaft mit Potenzial, die um die Champions League mitspielen kann, das ist für mich das allerwichtigste", sagte Neuer nach dem 3:1 gegen BVB bei Sky.

Lucas Hernandez

Abwehr, 26 Jahre, Vertrag bis 2024, 32 Spiele

Der 2019 für satte 80 Millionen Euro verpflichtete Innenverteidiger musste in dieser Saison viel Kritik einstecken. Unter Trainer Julian Nagelsmann zwar immer gesetzt, spielte aber oft unter seinen Möglichkeiten. Heftige Kritik gab's deshalb im März von Lothar Matthäus. Hernandez sei "häufig zu langsam in den Zweikämpfen" und mache "nicht den sichersten Eindruck". Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme beim teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte nicht. Zuletzt aber mit ansteigender Form - die er in der kommenden Saison weiter ausbauen muss.

Dayot Upamecano

Abwehr, 23 Jahre, Vertrag bis 2026, 36 Spiele

Auch ihn verschonte Matthäus bei seiner Kritik nicht. Upamecano kämpfte nach seinem 42 Millionen Euro schweren Wechsel aus Leipzig im Sommer bis zuletzt mit Anpassungsproblemen, streute immer wieder haarsträubende Aussetzer in sein Spiel ein. "Er wirkt wie ein Fremdkörper", analysierte Matthäus. Wie Hernandez fing sich zuletzt aber auch Upamecano. Bayern setzt darauf, dass er im neuen Jahr einen oder mehrere Schritte nach vorne macht. "Upa ist ein Top-Mann. Wir vertrauen ihm, er wird sich weiterentwickeln. Die Abwehr, die gestern auf dem Platz stand, ist top", zeigte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sky90 von den beiden Franzosen überzeugt.

Tanguy Nianzou

Abwehr, 20 Jahre, Vertrag bis 2024, 20 Spiele

Das Talent mit Erziehungsbedarf. Nagelsmann ermöglichte ihm immer wieder Einsätze, bemängelte aber gleichzeitig dessen fehlende Verlässlichkeit, seine Aussetzer im Spielaufbau oder unnötige Fouls wie zuletzt in Bielefeld. Entscheiden sich die Bosse, den ablösefreien Abgang von Niklas Süle zum BVB intern aufzufangen und auf einen neuen Innenverteidiger zu verzichten, wird Nianzou in der neuen Saison noch mehr Spielpraxis bekommen als aktuell.

Alphonso Davies

Abwehr, 21 Jahre, Vertrag bis 2025, 28 Spiele

Sein monatelanger Ausfall wegen einer Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion tat den Bayern richtig weh. Zeigte nach seinem Comeback zum Saisonende sofort, warum er mit seiner Dynamik und seinem irren Tempo hinten links gesetzt ist. Wird in Nagelsmanns 3-5-2-System künftig noch wichtiger werden.

Benjamin Pavard

Abwehr, 26 Jahre, Vertrag bis 2024, 34 Spiele

Die Verlässlichkeit in Person. Weil Bayern mit Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) kurz vor der Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers steht, darf der Franzose in der neuen Saison vermehrt auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ran.

Power Ranking der FCB-Meisterserie: Dieser Bundesligatitel war der beste © getty 1/43 Zehn Titel in Serie hat der FC Bayern München nun aneinandergereiht. Eine beispiellose Serie. Doch welche Saison war die stärkste? Das Power Ranking der Bayern-Titel. Berücksichtigt wurden hier lediglich die Leistungen in der Bundesliga. © getty 2/43 PLATZ 10 - Saison 2016/2017: 25 Siege, 7 Unentschieden, 2 Niederlagen, 89:22 Tore, 82 Punkte. Meister am 31. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (RB Leipzig): 15 Punkte. © getty 3/43 Entscheidender Moment: Am 16. Spieltag schlägt der bis dahin nach seiner Form suchende FC Bayern den Emporkömmling RB Leipzig deutlich mit 3:0 und dominiert ab diesem Moment die Liga. © imago 4/43 Star der Saison - Philipp Lahm, fürs Lebenswerk: Der Kapitän war in seiner letzten Profisaison wieder einmal ohne Fehl und Tadel und stach so in einer Mannschaft, die für keine großen Höhepunkte sorgen konnte, heraus. © getty 5/43 Bewertung: Die Münchner rumpelten unter Carlo Ancelotti zunächst ein wenig durch die Liga, erst in der Rückrunde geriet die Leistung dominant. © imago 6/43 PLATZ 9 - Saison 2021/2022: 24 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen, 92:30 Tore, 75 Punkte (Stand: 31. Spieltag). Meister am 31. Spieltag. © imago images 7/43 Entscheidender Moment: Das 105. Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FCB am 14. Spieltag ist hochklassig. Einzig Schiedsrichter Felix Zwayer fällt leistungsmäßig ab. Schade, dass er das 3:2 mit entscheidet. © getty 8/43 Star des Saison - Thomas Müller: Hat drei Spieltage vor Schluss schon wieder 20 Assists geschafft und ist in einer Saison, in der sich fast alle Bayernstars Höhen und Tiefen erlaubten, konstant gut. © imago 9/43 Bewertung: Bayerns zehnter Titel hintereinander und Julian Nagelsmanns erster war auch und vor allem wegen der Schwäche der Konkurrenz nie wirklich in Gefahr. Nagelsmann und das Team sind zudem noch auf der Suche nach ihrer spielerischen Linie. © imago 10/43 PLATZ 8 - Saison 2018/2019: 24 Siege, 6 Remis, 4 Niederlagen, 88:32 Tore, 78 Punkte. Meister am 34. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 2 Punkte. © getty 11/43 Entscheidender Moment: Am 27. Spieltag schlagen die Münchner Tabellenführer BVB 5:0 und übernehmen die Tabellenspitze. Es ist Niko Kovacs größter Triumph. © getty 12/43 Stars der Saison - Arjen Robben und Franck Ribery: Zugegeben, die zwei Altmeister, die ihre letzte Saison für den Rekordmeister absolvierten, stehen hier nur ehrenhalber - und weil sich kein anderer Spieler wirklich aufdrängte. © getty 13/43 Bewertung: Auch wegen des rumpligen Außenseiter-Fußballs unter Niko Kovac und der eher dürftigen Ergebnisse fühlen sich die Bosse zur legendären Pressebeschimpfungskonferenz berufen. © getty 14/43 Fast wäre die Meisterserie gerissen, doch ein bärenstarkes Comeback in der Rückrunde und Kantersiege gegen BVB und Frankfurt (5:1 am 34. Spieltag) bringen am Ende den Titel und hier knapp Platz 8. © getty 15/43 PLATZ 7 - Saison 2020/2021: 24 Siege, 6 Remis, 4 Niederlagen, 99:44 Tore, 78 Punkte. Meister am 32. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (RB Leipzig): 12 Punkte. © imago 16/43 Entscheidender Moment: Am 32. Spieltag schlug der BVB RB Leipzig mit 3:2 und krönte so den auf die Schützenhilfe natürlich ohnehin nicht angewiesenen FC Bayern zum Meister. © getty 17/43 Star der Saison - Robert Lewandowski: Stellte am 33. Spieltag Gerd Müllers für die Ewigkeit scheinenden 40-Tore-Saisonrekord ein, am 34. Spieltag bricht er ihn sogar. © getty 18/43 Bewertung: In seiner einzigen ganzen Spielzeit als Cheftrainer lässt Hansi Flick seine Stars weiter stürmen - auf Kosten der defensiven Stabilität. Den neunten Titel am Stück können nicht mal die Störungen zwischen ihm und Hasan Salihamidzic gefährden. © getty 19/43 PLATZ 6 - Saison 2017/2018: 27 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen, 92:28 Tore, 84 Punkte. Meister am 29. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (FC Schalke): 21 Punkte. © getty 20/43 Entscheidender Moment: Am 8. Spieltag schlagen die Bayern im ersten Spiel des reaktivierten Jupp Heynckes den SC Freiburg 5:0. Fortan fliegt man durch die Liga. © getty 21/43 Star der Saison - Sven Ulreich: Vertrat ab dem 5. Spieltag den verletzten Stammkeeper Manuel Neuer, und das so gut, dass er fast noch mit zur WM nach Russland gefahren wäre. © getty 22/43 Bewertung: Nachdem Ancelotti die Kabine verlor, brachte Jupp Heynckes den Titel souveränst nach München. So souverän, dass die Bayern verpassten, einen geeigneten Nachfolger zu suchen. © getty 23/43 PLATZ 5 - Saison 2014/2015: 25 Siege, 4 Remis, 5 Niederlagen, 80:18 Tore, 79 Punkte. Meister am 30. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (VfL Wolfsburg): 10 Punkte. © getty 24/43 Entscheidender Moment: Am 16. Spieltag schlägt Bayern den SC Freiburg mit 2:0. In diesem Spiel gab es nur acht Fouls, nie war ein Bundesligaspiel fairer. Robben erzielt sein 100. Tor für den FCB, Guardiola feiert im 50. Spiel seinen 42. Sieg. © imago 25/43 Star der Saison - Xabi Alonso: Am 6. Spieltag hatte der von Real Madrid gekommene Baske beim 2:0 gegen Köln 206 Ballkontakte - und pulverisierte den erst im Vorjahr von Thiago aufgestellten Bundesligarekord um 21 Kontakte. © getty 26/43 Bewertung: Nie spielte Bayern dominanter und flexibler als in jener Saison. Aber in der Rückrunde schien die Mannschaft auch ein bisschen gelangweilt von der eigenen Dominanz - zumal die Gegner reihenweise schon vor Anpfiff die Segel strichen. © imago 27/43 Nachdem der Titel feststand, ließ Bayern komplett austrudeln: Drei der fünf Niederlagen setzte es nach dem 30. Spieltag. © imago 28/43 Platz 4 - Saison 2019/2020: 26 Siege, vier Remis, 4 Niederlagen, 100:32 Tore, 82 Punkte. Meister am 32. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 13 Punkte. © imago 29/43 Entscheidender Moment: Am 2. November 2019 gingen der FCB und Niko Kovac 1:5 bei Eintracht Frankfurt unter. Hansi Flick übernahm, schlug den BVB 4:0. Der Rest ist Geschichte. © getty 30/43 Star der Saison - Thomas Müller: Unter Kovac nicht mal mehr Notnagel, ist er unter Flick gleich wieder Legende. 21 Assists am Ende der Saison bedeuten Bundesliga-Rekord. © imago 31/43 Bewertung: Neun Punkte Rückstand hat Bayern zwischenzeitlich auf den BVB, dann kam Flick, dann kam die Corona-Pause und dann kamen ein Frühling und ein Frühsommer wie im Rausch. © getty 32/43 PLATZ 3 - Saison 2015/2016: 28 Siege, 4 Remis, 2 Niederlagen, 80:17 Tore, 88 Punkte. Meister am 33. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 10 Punkte. © imago 33/43 Entscheidender Moment: Am 8. Spieltag schlagen Guardiolas Bayern Thomas Tuchels Dortmunder mit 5:1 - obwohl der BVB in der Anfangsphase besser war. © getty 34/43 Star der Saison: Robert Lewandowski erzielte als Joker fünf seiner 30 Saisontore innerhalb von neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg. Seine Tore waren der schnellste Hattrick, der schnellste Vierer- und der schnellste Fünferpack. © getty 35/43 Bewertung: Guardiolas letzte Spielzeit in München geriet zur hochklassigsten und spannendsten der Dekade - dank eines bärenstarken BVB, der mit 78 Punkten stärkster Vizemeister der Geschichte wurde. Bayern kassierte in der ganzen Saison nur 17 Gegentore. © getty 36/43 PLATZ 2 - Saison 2013/2014: 29 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen, 94:23 Tore, 90 Punkte. Meister am 27. Spieltag. Abstand auf auf Platz 2 (BVB): 19 Punkte © getty 37/43 Entscheidender Moment: Der FCB schlägt am 13. Spieltag im direkten Duell den BVB mit 3:0 und distanziert die Schwarzgelben fortan. Bitter für Dortmund: Der verlorene Sohn Mario Götze macht eins seiner besten Spiele für Bayern, erzielt das 1:0. © getty 38/43 Star der Saison: Thiago - oder nix. Zugegeben, der Mittelfeldspieler hatte danach noch stärkere Spielzeiten. Aber er stand eben wie kein Zweiter in Pep Guardiolas erstem Jahr für dessen Fußball. Höchstens Toni Kroos und Philipp Lahm kamen da heran. © getty 39/43 Bewertung: Bayern spielte in Pep Guardiolas erster Saison wie eine Mannschaft von einem anderen Planeten. Die zwei Niederlagen gab es, als der Titel bereits feststand. Weil eine Pleite gegen den BVB war, landet die Saison auf Platz 2. © getty 40/43 PLATZ 1 - Saison 2012/2013: 29 Siege, 4 Remis, 1 Niederlage, 98:18 Tore, 91 Punkte. Meister am 28. Spieltag. Vorsprung auf Platz 2 (BVB): 25 Punkte. © getty 41/43 Entscheidender Moment: Am 1. Spieltag schlägt das in der Vorsaison durchs Vize-Triple gedemütigte Bayern Greuther Fürth mit 3:0, übernimmt Platz 1 und gibt ihn nicht mehr her. © getty 42/43 Star der Saison: Javi Martinez war der absolute Wunschspieler von Jupp Heynckes und verleiht den Bayern auf Anhieb die ersehnte Stabilität. © imago 43/43 Bewertung: Den Titel gab es schon eine Woche nach Ostern, doch Ostern 2013 war schon im März. Einziger Wermutstropfen dieser fast perfekten Saison: Bayern konnte keins seiner Spiele gegen den BVB gewinnen.

Joshua Kimmich

Mittelfeld, 27 Jahre, Vertrag bis 2025, 36 Spiele

Obwohl der Sechser unter Nagelsmann sein Spiel teilweise etwas verändern musste (Spielaufbau aus der Dreierkette, Fokus auf Balleroberung), ist Kimmich nach Informationen von SPOX und GOAL von der neuen taktischen Variabilität überzeugt. Soll im Bayern-Zentrum auch künftig vorangehen.

Leon Goretzka

Mittelfeld, 27 Jahre, Vertrag bis 2026, 24 Spiele

Auch an seinem Ausfall hatte Nagelsmann lange zu knabbern. Bayerns Boxsack (wirft sich in jeden Zweikampf) kam nach seiner Rückkehr nach rund vier Monaten Verletzungspause erstaunlich schnell wieder auf Touren. Ist beim FC Bayern mit seinen klugen und pointierten Äußerungen zu gesellschaftlich relevanten Themen längst mehr als nur ein wichtiger Spieler auf dem Platz. Dass er seinen Vertrag im Herbst voller Überzeugung bis 2026 verlängerte, freute deshalb alle im Klub. Kann in Zukunft ein Aushängeschild des Vereins werden.

Jamal Musiala

Mittelfeld, 19 Jahre, Vertrag bis 2026, 38 Spiele

Spielte eine richtig gute Saison und machte noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne. Fügte seinem Spiel neben den eh schon bekannten Qualitäten in der Offensive mit überzeugenden Auftritten als "Achter" eine neue Dimension hinzu. Sowohl Nagelsmann als auch Bundestrainer Hansi Flick planen fest mit dem Toptalent.

Paul Wanner

Mittelfeld, 16 Jahre, Vertrag bis 2027, 4 Spiele

Avancierte mit seiner Einwechslung beim 1:2 gegen Gladbach Anfang Januar mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngster Bundesligaspieler in der Geschichte der Bayern, sowie zum zweitjüngster Spieler in der Historie der Bundesliga überhaupt. Gilt als Versprechen auf die Zukunft. Da die Meisterschaft unter Dach und Fach ist, dürfte der Mittelspieler in den letzten Saisonspielen zu weiteren Profi-Einsätzen kommen. Nagelsmann: "Paul ist ein besonderes Talent, das wir fördern wollen".

Kingsley Coman

Mittelfeld, 25 Jahre, Vertrag bis 2027, 31 Spiele

Der wohl beste Kaderspieler in Eins-gegen-eins-Situationen. Spielt mit seinen Dribblings die Gegner reihenweise schwindlig. Seit sechs Jahren im Verein, verlängerte er im Januar vorzeitig bis 2027. Mit den Worten von Oliver Kahn dürfte alles gesagt sein: "Vereine auf der ganzen Welt suchen Spieler mit den Fähigkeiten von Kingsley Coman. Kingsley identifiziert sich voll mit dem FC Bayern, er hat hier seine sportliche Heimat gefunden. Wir freuen uns, dass Kingsley langfristig bei uns verlängert hat: Wenn er am Ball ist, haben unsere Fans Spaß. Für solche Spieler kommen die Zuschauer ins Stadion."

Thomas Müller

Mittelfeld, 32 Jahre, Vertrag bis 2023, 43 Spiele

Thomas Müller ist der FC Bayern und der FC Bayern ist Thomas Müller. Dieses seit 2009 (seine erste Saison als Stammspieler) bestehende Gesetz hat auch in den kommenden Jahren seine Gültigkeit. Wird seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängern.

Eric Maxim Choupo-Moting

Sturm, 33 Jahre, Vertrag bis 2023, 23 Spiele

Der perfekte Backup für Robert Lewandowski. Nimmt seine Rolle als Ersatz-Stürmer voll an, beschwert sich nie, und liefert - wenn er zum Einsatz kommt - meist auch zuverlässig ab. Dass er den Verein im Sommer verlässt, ist deshalb unwahrscheinlich.

Sven Ulreich

Tor, 33 Jahre, Vertrag bis 2022, 7 Spiele

Der Choupo-Moting im Bayern-Tor. Ähnlich wie auf den Stürmer ist auch auf Ulreich immer Verlass, wenn er Neuer zwischen den Pfosten ersetzen darf. Deshalb soll nun sein am Saisonende auslaufender Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden. Das berichtet Sky. Ein Transfer von Bielefelds Stefan Ortega wäre damit vom Tisch.