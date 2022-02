FC Bayern, News und Gerüchte: FCB erwägt offenbar Umzug von der Säbener Straße

Die Säbener Straße könnte beim FC Bayern bald Geschichte sein. Lothar Matthäus ist erneut Niklas Süle zur Seite gesprungen. Ein Bayern-Youngster könnte dem DFB den Rücken kehren. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerüchte: Training an der Säbener Straße bald Geschichte?

Der FC Bayern erwägt offenbar einen Umzug vom Trainingszentrum an der Säbener Straße. Wie die Sport Bild berichtet, erfülle das seit 1949 als Vereinsgelände fungierende Areal nicht mehr den aktuellen Anforderungen, im Rahmen des von Vorstandsboss Oliver Kahn initiierten Programms AHEAD soll auch das Thema Infrastruktur vorangetrieben werden. Das Gelände platze "aus allen Nähten".

Das Gelände befindet sich nicht weit vom Stadion des Stadtrivalen 1860 an der Grünwalder Straße entfernt, an die eigene Allianz Arena im Münchner Norden sind es hingegen 18 Kilometer. Zwar wurde die 800.000 Quadratmeter große Anlage immer wieder modernisiert, dennoch hätten die dort herrschenden Standards laut Sport Bild sogar so weit geführt, dass mögliche Neuzugänge nach der Besichtigung einen Wechsel zum FC Bayern nochmal neu überdacht haben.

Innerhalb der Chefetage herrsche die klare Meinung, dass in dieser Hinsicht Nachholbedarf herrsche, wie ein Blick auf die Möglichkeiten bei der Konkurrenz bei Manchester City oder dem FC Liverpool oder auch innerhalb der Bundesliga bei RB Leipzig zeige. Bezüglich der Ziele von AHEAD erklärte Kahn bereits: "Viele europäische Top-Klubs haben inzwischen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, und wir als FC Bayern müssen Wege finden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dafür benötigen wir neue Wachstumsimpulse." Ob Zimmer für die Spieler zwischen den Einheiten, Hallen mit Kunstrasenplätzen oder Reha-Zentren - es fehle an vielem.

Deshalb habe es Anfang des Monats eine Sitzung gegeben, um das weitere Vorgehen zu diskutieren. Der 2017 eröffnete und gut fünf Kilometer von der Arena entfernte Bayern-Campus scheide als Option höchstwahrscheinlich aus. Denn: Das Nachwuchsleistungszentrum, in dem auch die Frauenmannschaft beheimatet ist, darf für einen bestimmten Zeitraum wohl nur gemeinnützig verwendet werden, über zehn Jahre wird spekuliert. Geprüft werde nun, inwiefern weitere Umbaumaßnahmen an der Säbener Straße vorgenommen werden können. Das Erbbaurecht stehe hierbei verschiedenen Projekten im Weg, bereits vor über einem Jahr war angedacht, hinter den Trainingsplätzen ein neues Gebäude zu errichten.

© getty Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer verlassen und zu Borussia Dortmund wechseln.

FC Bayern, News: Matthäus verteidigt Süle in Gewichtsdiskussion

Rekordnationalspieler hat Noch-Bayern-Spieler in der Diskussion um mögliche Gewichtsprobleme in Schutz genommen. "Ob ein Spieler ein, zwei Kilo mehr oder weniger wiegt, ob er eine Stunde früher oder später ins Bett geht oder ein Bier mehr oder weniger trinkt: Entscheidend sind die Leistungen", sagte er der Sport Bild. Entsprechendes Gerede hält er für "völlig unnötig".

Letztlich sei es an Trainer Julian Nagelsmann zu entscheiden, wem er in der Defensive sein Vertrauen schenken will. "Er stellt Niklas Süle regelmäßig auf. Mit Süles Abschied bricht etwas weg. Aus Sicht von Julian Nagelsmann ist es ein Wechsel, der richtig wehtut. Das hat Kapitän Manuel Neuer sehr deutlich formuliert. Süle steht für Qualität, er hatte sich selbst und auch die Abwehr der Bayern zuletzt stabilisiert." Süle sei "in dieser Saison vielleicht der konstanteste Defensivspieler" beim FC Bayern.

Zwar birge "die offensive, attraktive Spielweise des FC Bayern ein Risiko", sodass Probleme in der Defensive nicht immer nur auf die letzte Linie zurückgeführt werden könnten, dennoch stellte Matthäus klar: "Einige Spieler rufen ihre Leistung nicht ab. Dayot Upamecano fndet sich gar nicht zurecht, Lucas Hernandez hat viel Geld gekostet, aber die Leistungen stehen in keinem Verhältnis dazu. Die Innenverteidiger bringen keine Stabilität, überzeugen weder im Eins-gegen-eins noch im Aufbauspiel."

Bereits zuletzt hatte Matthäus bei einem Termin seines Partners Interwetten ein Plädoyer für Süle gehalten und seinen Wechsel zum BVB aus Bayern-Sicht kritisiert: "Ich sehe nicht, wer ihn auf diesem Niveau ersetzen soll und gleichzeitig nicht noch mehr kostet. Man hätte Süle vielleicht einfach mal signalisieren sollen, dass man auf ihn setzt. Aber wo der Verein andere Spieler geschützt hat, war Niklas Süle allein gelassen. Da fühlte er sich zu wenig unterstützt."

Hoeneß und die Unstimmigkeiten mit den Bayern-Bossen: Mia san uneins © imago images 1/39 Uli Hoeneß hat sich beim FC Bayern 2019 zurückgezogen. Seine Meinung ist jedoch weiterhin sehr gefragt. Am Montag äußerte er sich zum Playoff-Vorschlag von Oliver Kahn - und widersprach diesem. Nicht die erste Meinungsverschiedenheit innerhalb des Klubs. © getty 2/39 Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber ließ damals verlauten, dass auch "Zwistigkeiten" mit Karl Heinz Rummenigge ein Grund für Hoeneß' Rückzug wären. SPOX blickt auf die größten Dispute zwischen den FCB-Bossen zurück. © getty 3/39 Mit Blick auf die Dominanz der Bayern in der Bundesliga hatte Kahn vergangene Woche eine Einführung von Playoffs als "spannend" bezeichnet und eine Debatte ins Rollen gebracht. "Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen", sagte er. © getty 4/39 Als Gast der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei Servus TV konterte Hoeneß: "Es ist seine Meinung, meine ist es nicht, weil ich das lächerlich finde." Es wäre ein Gesetz gegen Bayern und habe mit "Spannung nichts zu tun". © getty 5/39 Im Februar 2019 sorgte Hoeneß mit einer Aussage ("Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison ...") für Diskussionen in der Transferpolitk. Damals hatte sich Hoeneß zu diesem Thema permanent öffentlich äußert. © getty 6/39 KHR ein paar Monate später dazu: "Wir hatten heute morgen ein Gespräch. Ich denke, es ist gut, wenn wir zukünftig etwas weniger über unsere Transferaktivitäten sprechen. Das weckt sonst Ungeduld, die die Erwartungshaltung nicht kleiner werden lässt." © getty 7/39 Nicht das erste Mal, dass die beiden öffentlich in entgegengesetzte Richtungen kommunizierten. Seit der Hoeneß-Rückkehr nach der Haft waren die Bayern-Bosse häufig verschiedener Meinungen. Davon konnte man schon im Sommer 2016 Notiz nehmen. © getty 8/39 Damals war Rummenigge noch der Alleinherrscher an der Säbener Straße und entschied sich für eine Verpflichtung von Carlo Ancelotti für das freie Traineramt. Eine Entscheidung, die Hoeneß sehr kritisch beäugte. © getty 9/39 Kurze Zeit später kam beim FCB die Sportdirektoren-Frage auf, nachdem Matthias Sammer zurückgetreten war. Rummenigge sprach sich für Philipp Lahm aus. Hoeneß hingegen wollte Max Eberl haben. © getty 10/39 Schlussendlich konnte man sich auf keine der beiden Optionen einigen. Rummenigge und Hoeneß fanden stattdessen einen Kompromiss: Hasan Salihamidzic führt die Rolle seitdem aus. Inzwischen ist er sogar Sportvorstand. © getty 11/39 Ein halbes Jahr später kam es zur nächsten Diskussion: Der FC Bayern schied in der Spielzeit 2016/17 in der Champions League aus und Hoeneß merkte an, dass "ein Titel schon ein bisschen wenig" für den FC Bayern wäre. © getty 12/39 Rummenigge gefiel diese Aussage gar nicht und setzte zum Konter an: "Dann haben wir hier möglicherweise eine unterschiedliche Sichtweise", so KHR. In der Champions League sei schwer mit Erfolg zu planen "und das schätzen hier alle so ein". © getty 13/39 Glücklich war Rummenigge dann im Sommer, als die Bayern die Verpflichtung von James Rodriguez vermeldeten. "Er gibt uns die Qualität, die wir brauchen", schwärmte der Vorstandsvorsitzende. © getty 14/39 Hoeneß' Worte hingegen klangen da schon anders: "Wir verlassen uns da voll auf Carlo Ancelotti, der ihn im Gegensatz zu uns viel besser kennt." © getty 15/39 Noch im selben Sommer ging der FC Bayern auf Sommertour in China. Während Rummenigge den Trip als "vollen Erfolg" feierte, sah Hoeneß die aufwendige Reise als "grenzwertig" an. © getty 16/39 Doch nicht nur Hoeneß war zu dieser Zeit skeptisch, sondern auch so mancher Spieler. Robert Lewandowski kritisierte beispielsweise die Transferpolitik des Rekordmeisters. © getty 17/39 "Stress mit mir persönlich", drohte Rummenigge dem Polen daraufhin an. Hoeneß stattdessen plädierte auf Meinungsfreiheit: "Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seinem Ärger auch mal Luft machen darf." © getty 18/39 Das Thema Transfers war im Sommer 2017 weiterhin groß. Hoeneß blickte auf die europaweiten Entwicklungen und klärte im Bayern-Magazin auf, dass "ein Spieler für 100 Millionen Euro für den FC Bayern nicht akzeptabel" sei. © getty 19/39 Rummenigge stattdessen antwortete im selben Magazin auf die Frage, ob eine derartige Grenze in Stein gemeißelt sei, dass dies "nur die zehn Gebote" sind. © getty 20/39 Ein schwieriger Start in die Saison war vorprogrammiert. Vor einer bedeutenden Woche mit Spielen gegen den VfL Wolfsburg und Paris Saint-Germain betonte Rummenigge jedoch, dass "Ancelotti bei uns gar nicht in der Kritik" stehe. © getty 21/39 Während KHR den Italiener nach der 0:3-Pleite bei PSG dann "als Freund" verabschiedete, lästerte Hoeneß: "Die Tatsache, dass der Trainer fünf wichtige Spieler gegen sich aufgebracht hat, das hätte er niemals durchgehalten." © getty 22/39 Daraufhin sagte Ex-Sportdirektor Sammer: "Wir haben doch alle gespürt, dass da Baustellen waren. Diese haben dazu geführt, dass so ein starkes Gebilde ins Wanken geriet." © getty 23/39 Und auch Hoeneß bestätigte selbstkritisch: "Es mag so aussehen, dass es Uneinigkeiten zwischen Rummenigge und mir gab. Da räume ich auch ein, dass einiges nicht glücklich gelaufen ist." Man wolle jedoch "ein neues Kapitel aufschlagen". © getty 24/39 Rummenigge sprach daraufhin von "guten und überfälligen Gesprächen" und Hoeneß verriet: "Die Dinge werden nicht mehr passieren. Was passieren wird, wird dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen." © getty 25/39 Schon Anfang 2018 allerdings wurde klar, dass alte Gräben allzu leicht aufbrechen konnten. Rummenigge kokettierte für die Nachfolge von Jupp Heynckes nach der Saison mit dem zu der Zeit freien Thomas Tuchel. © getty 26/39 Hoeneß allerdings träumte öffentlich davon, Heynckes entgegen der ursprünglichen Abmachung für ein weiteres Jahr überzeugen zu können. Ein Vorhaben, von dem Tuchel nicht gerade begeistert war. © getty 27/39 Tuchel sagte dem FCB in der Folge ab und entschied sich für PSG. Bei Bayern wurde die Hoeneß-Lösung Niko Kovac Trainer. Der allerdings stand nach einer schwierigen Hinrunde und wenig attraktivem Fußball sofort in der Kritik. © imago 28/39 Selbst sein Befürworter Hoeneß zählte ihn nach einem blamablen 3:3 gegen Düsseldorf an: "Es ist ein schwerer Tag für uns. Es gibt intern Gesprächsbedarf. Wir sehen eine schwierige Ausgangsposition für den Rest der Saison", sagte Hoeneß. © getty 29/39 Doch spätestens nach der 5:0-Gala gegen den BVB war für Hoeneß wieder alles in Butter. "Selbst wenn wir Zweiter würden, ist das doch kein Desaster", sagte Hoeneß und nahm etwas den Druck von Kovac weg. © getty 30/39 "Mit diesem Druck muss man umgehen. Wer das nicht kann, ist dann im falschen Klub", sagte Rummenigge konträr dazu und stellte unmissverständlich klar: "Wir werden Meister." © getty 31/39 "Bei uns gibt es keine Jobgarantie. Für niemanden. Jeder, der bei Bayern München arbeitet, muss liefern", sagte KHR: "Mit diesem Druck muss man klarkommen." Kovac hatte Tags zuvor nach der Gala gegen den BVB genau das in Frage gestellt. © getty 32/39 "Wenn du gewinnst, hast du nichts richtig gemacht. Wenn du verlierst, hast du alles falsch gemacht", sagte Kovac: "Ich bin kein Moralapostel, aber wir müssen mal wieder klarkommen mit unserem Leben. Das ist nicht in Ordnung, was hier abgeht." © getty 33/39 Und Hoeneß unterstützte Kovac: "Wie soll ich mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle? In so einem Spannungsfeld, wie unser Trainer in den letzten Wochen gelebt hat, kann man auf Dauer nicht vernünftig arbeiten." © getty 34/39 Immer wieder taucht sie also auf, diese "Mia san uneins"-Mentalität in der Bayern-Chefetage. "Das ist aber auch fruchtbar für den Klub", stellte KHR schon im September 2017 fest. Am Ende sei es wichtig, zu "einer gemeinsamen Gefechtslage" zu finden. © getty 35/39 Diese "gemeinsame Gefechtslage" beendeten Rummenigge und Hoeneß dann 2021 endgültig - zumindest auf offizieller Vereinsebene. Rummenigge gab sein Amt als Vorstandschef an Oliver Kahn ab. Die Uneinigkeit blieb aber augenscheinlich trotzdem. © getty 36/39 Im selben Servus-TV-Interview, in dem Hoeneß auch Kahn widersprach, konterte er auch Rummenigge. Das Thema: Marcel Sabitzer. Der Österreicher kam im Sommer von RB Leipzig. Von guten Leistungen ist bislang aber noch wenig zu sehen. © getty 37/39 "Da muss man etwas Geduld haben und das ist etwas, was viele Leute in München nicht haben“ erklärte Hoeneß. Sabitzer kenne schließlich den Trainer aus gemeinsamen Leipzig-Zeiten. Rummenigge hatte das vor kurzem noch anders gesehen. © getty 38/39 Für den Ex-Vorstandsvorsitzenden sei der Mittelfeldspieler "ein Luxustransfer" gewesen, der "den Kader nicht so verbessert, wie man sich das vorgestellt hat". Rummenigge forderte zudem eine deutliche Leistungssteigerung. © getty 39/39 Auch ohne Hoeneß und Rummenigge in offiziellen Ämtern ist es beim FC Bayern intern nicht still geworden. Mit Herbert Hainer als Präsident, Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic nach außen aber etwas ruhiger. Zumindest meistens.

FC Bayern: ÖFB will sich Supertalent Wanner schnappen

Paul Wanner zählt zu den größten Zukunftshoffnungen des FC Bayern. Nun will der ÖFB das DFB-Talent für die österreichische Nationalmannschaft gewinnen.

Aktuell läuft Wanner für die U17-Nationalmannschaft Deutschlands auf. Doch auch der ÖFB hat das Supertalent auf dem Zettel.

"Wir sind im vergangenen Spätsommer auf Paul Wanner aufmerksam geworden. Die Erstkontaktaufnahme mit Pauls Management fand über Oliver Lederer statt, der als zuständiger Teamchef des Jahrgangs 2005 das große Interesse des ÖFB an Paul deponiert hat. Ich stehe ebenfalls mit dem Umfeld von Paul in Kontakt, wir kennen seine genaue Situation", sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zu laola1.

