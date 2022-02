FC Bayern, News und Gerüchte: US-Boys offenbar an Malik Tillman interessiert

Die Nationalmannschaft der USA hofft offenbar auf eine Rückkehr des deutschen U21-Nationalspielers Malik Tillman. Jamal Musiala und Kingsley Coman haben am trainingsfreien Dienstag ein individuelles Training absolviert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Hier lest Ihr Bayern-News vom Vortag.

FC Bayern, Gerücht: USA baggert offenbar an Malik Tillman

Die Nationalmannschaft der USA hofft offenbar auf eine Rückkehr des deutschen U21-Nationalspielers Malik Tillman. Das berichtet die tz am Mittwoch. Demnach soll der junge Mittelfeldspieler künftig eine Option für die US-Boys werden.

Bereits 2016 spielte Tillman - damals bereits Bayern-Talent - für die U15 der US-Boys, anschließend entschied er sich aber für die deutsche Juniorenmannschaft. Seitdem hat er bereits 19 U-Länderspiele auf dem Buckel.

Ein Wechsel wäre theoretisch möglich, da Tillman noch kein A-Länderspiel für Deutschland absolviert hat. Ob er aber überhaupt wechseln will, ist völlig offen. In dieser Saison kam der Bayern-Youngster bereits in sieben Spielen für die Bayern-Profis zum Einsatz.

FC Bayern, News: Musiala und Coman schuften extra

Jamal Musiala und Kingsley Coman haben am trainingsfreien Dienstag ein individuelles Training an der Säbener Straße absolviert. Während die Kollegen den freien Tag genossen, absolvierte Musiala, der kürzlich erst von einer Corona-Infektion genesen ist, im Münchner Schneetreiben verschiedene Kraft- und Technikübungen.

Auch Coman absolvierte ein "intensives individuelles Training", gaben die Bayern bekannt. Der Franzose hatte nach zuletzt starkem Auftritt gegen Salzburg das Ligaspiel gegen Fürth aufgrund muskulärer Probleme verpasst.

Manuel Neuer (Knie-OP) und Leon Goretzka (Knieprobleme) setzten derweil ihr Aufbautraining fort und drehten einige Laufrunden.

FC Bayern München: So schlagen sich die Leihspieler © getty 1/17 Der FC Bayern München hat aktuell sechs Spieler per Leihe bei anderen Klubs geparkt. Wie schlugen sie sich bisher? © getty 2/17 JOSHUA ZIRKZEE (RSC Anderlecht, Leihe bis Sommer 2022): Vor der Saison sorgte er mit seinem kuriosen Fehlschuss gegen Ajax für Kopfschütteln, doch in Belgien scheint der Knoten nun geplatzt zu sein. © getty 3/17 In 33 Pflichtspielen netzte er 14-mal und legte zudem noch acht weitere Tore auf. "Ich genieße das Umfeld bei Anderlecht. Die Leute um mich herum geben mir viel Selbstvertrauen", sagte Zirkzee im Interview mit SPOX und GOAL. © getty 4/17 Seinen langfristigen Platz sieht er aber in München: "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab." © getty 5/17 ALEXANDER NÜBEL (AS Monaco, Leihe bis Sommer 2023): Zu Beginn seines Engagements wurde er nach durchwachsenen Leistungen in den französischen Medien noch kritisiert, mittlerweile hat sich Nübel aber stabilisiert. © getty 6/17 Nübel hat jedes Ligaspiel absolviert, sowohl unter Trainer Niko Kovac als auch dessen Nachfolger Philippe Clement. Sein Leihe zu Monaco ist bis 2023 datiert, sein anschließender Vertrag in München läuft bis 2025. © getty 7/17 Zuletzt gab es etliche Gerüchte um seine Zukunft: Die Rede war von einer möglichen vorzeitigen Rückkehr zum FC Bayern sowie einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. SPOX und GOAL sprachen Anfang Februar mit seinem Berater Stefan Backs © getty 8/17 CHRIS RICHARDS (TSG 1899 Hoffenheim, Leihe bis Sommer 2022): Nach soliden Leistungen in der Rückserie der vergangenen Saison entschied sich der junge US-Amerikaner für eine Verlängerung seines Hoffenheim-Aufenthalts. © getty 9/17 Der 21-Jährige war über weite Strecken der Hinrunde Stammspieler. Aktuell fehlt er aber wegen einer Fußverletzung. "Wenn ich zum FC Bayern zurückkehre, ist es wahrscheinlich das bestmögliche Szenario", sagte er zuletzt bei The Athletic. © getty 10/17 LARS LUKAS MAI (Werder Bremen, Leihe bis Sommer 2022): Bei Darmstadt 98 spielte der 21-jährige Innenverteidiger in der Vorsaison eine sehr wichtige Rolle, so gut läuft es für Mai in Bremen noch nicht. © getty 11/17 Zu Beginn der Saison spielte er fast durchgängig, dümpelte mit Werder aber im Tabellenmittelfeld herum. Ende Oktober verlor er seinen Stammplatz an Milos Veljkovic und blieb einen Monat ohne Einsatz. © getty 12/17 Die letzten zwei Hinrundenspiele verpasste er aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus. Seitdem stand er nur einmal in der Startelf. © getty 13/17 ADRIAN FEIN (Dynamo Dresden, Leihe bis Sommer 2022): In der Hinrunde spielte der Mittelfeldmann noch per Leihe bei Greuther Fürth, kam dort aber nur viermal zum Einsatz. Folgerichtig wurde das Engagement vorzeitig beendet. © getty 14/17 Nach München kehrte Fein aber nicht zurück, stattdessen zog er direkt zum Zweitligisten Dynamo Dresden weiter. Dort stand er bisher noch nicht im Kader. © getty 15/17 RON-THORBEN HOFFMANN (AFC Sunderland, Leihe bis Sommer 2023): Im Gegensatz zu den meisten anderen Leihspielern will der Keeper nicht zu Bayern zurück. Er strebt einen langfristigen Verbleib in England an. Sollte Sunderland aufsteigen, würde eh eine ... © getty 16/17 ... Kaufpflicht greifen. "Wir sind noch sieben Monate von diesem Szenario entfernt. Ich will mit der Mannschaft aufsteigen und langfristig hier bleiben. Das ist für mich ganz klar", sagte Hoffmann gegenüber The Athletic. © getty 17/17 Diese Aussagen sind aber einige Wochen alt: Zuletzt rutsche Sunderland wegen einer Negativserie aus den Aufstiegs-Playoff-Plätzen - und Hoffmann kam nicht mehr zum Einsatz.

FC Bayern: Die kommenden Spiele