FC Bayern, News und Gerüchte: FCB-Youngster Wanner wohl auch gegen Köln im Kader

Bayern-Youngster Paul Wanner könnte gegen den 1. FC Köln ein weiters Mal im Spieltagskader stehen. Der FCB steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines schwedischen Talents. Kingsley Coman wird gegen Köln voraussichtlich noch fehlen. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FCB, News: Wanner wohl auch gegen Köln mit dabei

Gegen Borussia Mönchengladbach absolvierte Bayern-Youngster Paul Wanner sein Bundesliga-Debüt und überzeugte dabei. "Paul Wanner hat einen sehr guten Eindruck gemacht", lobte Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie bei DAZN.

Auf der Pressekonferenz schob der FCB-Coach dann nach: "Er muss klar bleiben im Kopf, dann stehen ihm Tor und Tür offen. Wenn nicht, ist die Tür auch schnell wieder zu. Er ist ein herausragender Spieler, aber hier oben [im Kopf] wird es entschieden, wo es hingeht. Unten kann er alles."

Nach Informationen von Sport1 könnte die gute Leistung dem 16-Jährigen nun ein weiteres Mal den Sprung in den Spieltagskader ermöglichen. Obwohl sich die personelle Situation beim deutschen Rekordmeister mit der Rückkehr vieler an Corona erkrankter Profis deutlich gebessert hat, ist Nagelsmann vom Youngster angetan und soll mit ihm gegen Köln am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) planen.

Coman springt nach vorne: Das Bayern-Gehaltsranking © getty 1/26 Kingsley Coman hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2027 verlängert, dem Vernehmen nach soll er künftig etwa 17 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Im klubinternen Gehaltsranking macht er damit einen Sprung (Quelle: Bild). © getty 2/26 OMAR RICHARDS (Abwehr, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 3/26 MALIK TILLMAN (Mittelfeld, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 4/26 CHRISTIAN FRÜCHTL (Tor, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 5/26 TANGUY NIANZOU (Abwehr, Vertrag bis: 2024) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 6/26 JOSIP STANISIC (Abwehr, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 7/26 SVEN ULREICH (Tor, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: Unter 5 Millionen Euro. © getty 8/26 JAMAL MUSIALA (Mittelfeld, Vertrag bis: 2026) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 9/26 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (Angriff, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 10/26 BOUNA SARR (Abwehr, Vertrag bis: 2024, 226 Einsatzminuten) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 11/26 MARC ROCA (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 12/26 NIKLAS SÜLE (Abwehr, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 13/26 CORENTIN TOLISSO (Mittelfeld, Vertrag bis: 2022) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 14/26 BENJAMIN PAVARD (Abwehr, Vertrag bis: 2024) - Jahresgehalt: 5 bis 10 Millionen Euro. © getty 15/26 DAYOT UPAMECANO (Abwehr, Vertrag bis: 2026) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 16/26 SERGE GNABRY (Mittelfeld, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 17/26 ALPHONSO DAVIES (Abwehr, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 18/26 MARCEL SABITZER (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 10 bis 15 Millionen Euro. © getty 19/26 JOSHUA KIMMICH (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 20/26 LEROY SANE (Mittelfeld, Vertrag bis: 2025) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 21/26 KINGSLEY COMAN (Mittelfeld, Vertrag bis: 2027) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 22/26 LEON GORETZKA (Abwehr, Vertrag bis: 2026) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 23/26 THOMAS MÜLLER (Angriff, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 24/26 LUCAS HERNANDEZ (Abwehr, Vertrag bis: 2024) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 25/26 MANUEL NEUER (Tor, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 15 bis 20 Millionen Euro. © getty 26/26 ROBERT LEWANDOWSKI (Angriff, Vertrag bis: 2023) - Jahresgehalt: 23 Millionen Euro.

Bayern, News: FCB verpflichtet wohl Schweden-Talent

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Abwehrtalent Matteo Perez Vinlöf. Wie Sport1 und die schwedische Zeitung Aftonbladet berichten, kommt der 16-Jährige aus dem Nachwuchs des schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach München.

Vinlöf, gelernter Linksverteidiger, soll demnach einen Dreijahresvertrag bei den Bayern unterschreiben. Seine Mutter ist Schwedin, sein Vater Peruaner.

Einen Einsatz für Hammarbys erste Mannschaft, die die vergangene Saison in der schwedischen Liga auf Platz fünf beendete, hat Vinlöf bis dato noch nicht absolviert. Der Teenager besticht vor allem durch seine Schnelligkeit und ist aktueller schwedischer U17-Nationalspieler.

Bayern, News: Coman wird gegen Köln wohl noch fehlen

Kingsley Coman wird dem FC Bayern München offenbar gegen den 1. FC Köln (ab 15.30 Uhr im Liveticker) am Samstag fehlen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Der Flügelspieler hat weiterhin mit seinem linken Oberschenkel zu kämpfen. An diesem hatte er sich Mitte Dezember einen Muskelfaserriss zugezogen. Bei einer individuellen Einheit am Dienstag fasste sich Coman mehrfach an besagte Stelle, zog das Training aber durch.

Ein Einsatz kommt aber wohl noch nicht infrage, erst in der nächsten Woche soll er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Demnach soll Coman, der erst kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, frühestens gegen Hertha BSC am 23. Januar wieder im Kader stehen.

FCB, News: Kimmich von Fans zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden

Joshua Kimmich ist Nationalspieler des Jahres. Der Bayern-Mittelfeldspieler erhielt bei der Wahl des Fan Club Nationalmannschaft 33,8 Prozent der Stimmen und verwies damit Kai Havertz von Champions-League-Sieger FC Chelsea auf Platz zwei (22,7). Kimmichs Münchner Teamkollege Leroy Sane wurde Dritter (13,6).

Kimmich dürfte über die Auszeichnung nach dem Coronawirbel um seine Person erfreut sein. Die Bundesliga-Kollegen wählten den prominentesten Impfskeptiker des Landes im kicker zuletzt zum "Absteiger der Hinrunde".

KPMG-Report: Nur Bayern mit Plus - Inter mit Rekordverlust © getty 1/10 Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat mit dem "European Champions Report" die Kennzahlen der Meister der acht wichtigsten europäischen Ligen verglichen. Der FC Bayern ist dabei der einzige Verein, der einen Gewinn erzielen konnte. © getty 2/10 Wir schauen auf die Bilanzen der letztjährigen Meister aus der Bundesliga, Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1, Süper Lig, Eredivisie und Liga Bwin. © getty 3/10 FC BAYERN MÜNCHEN: 1.8 Millionen Euro Gewinn © getty 4/10 AJAX AMSTERDAM: 8.1 Millionen Euro Verlust © getty 5/10 OSC LILLE: 23.2 Millionen Euro Verlust © getty 6/10 BENFICA LISSABON: 33 Millionen Euro Verlust © imago images 7/10 BESIKTAS ISTANBUL: 44.4 Millionen Euro Verlust © getty 8/10 ATLETICO MADRID: 111.7 Millionen Euro Verlust © getty 9/10 INTER MAILAND: 245.6 Millionen Euro Verlust © getty 10/10 MANCHESTER CITY: Die Citizens nahmen insgesamt 644.2 Millionen Euro ein. Trotzdem ist unklar, ob sie Gewinne erwirtschaften konnten. Laut KPMG sind noch keine belastbaren Zahlen verfügbar.

