FC Bayern München, News und Gerüchte: Bundestrainer Flick lobt Entwicklung von Leroy Sane

Bundestrainer Hansi Flick hat die zuletzt so starken Leistungen von Leroy Sane gelobt. Am Samstagnachmittag kann der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. Hier gibt es News zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Bundestrainer Flick lobt Sane

Bundestrainer Hansi Flick hat die zuletzt so starken Leistungen von Leroy Sane gelobt. "Die Art und Weise, wie präsent er jetzt im Spiel ist, absolut fokussiert auf das, was kommt, auf die nächste Aktion, dafür brauchte es bei ihm ein kleines Umdenken", sagte Flick gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Leichtigkeit ins Sanes Bewegungen sei "schon immer" beeindruckend gewesen, "aber wenn ich jetzt sehe: Er verliert den Ball und geht sofort nach - das ist das, was wir erwarten, und auch das, was die Fans von ihm verlangen", erklärte Flick.

Das habe ganz automatisch auch starke Leistungen beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft zufolge. Nun sei es "wichtig, dass der Spieler weiß, was das Trainerteam über ihn denkt. Da stimmt unser Bild mit dem von Julian Nagelsmann überein. Ich denke, dass viele Personen zu seiner Entwicklung beigetragen haben - allen voran Leroy selbst."

FC Bayern, News: Bayern kann gegen Köln den nächsten Rekord aufstellen

Am Samstagnachmittag kann der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. In den vergangenen 65 Bundesliga-Partien schossen die Münchner immer ein Tor - 66 wären ein neuer Rekord.

Zuvor erreichten die Münchner die 65-Spiele-Marke bereits zwischen 2012 und 2014 unter Jupp Heynckes und Pep Guardiola. Nun also unter Hansi Flick und Julian Nagelsmann.

Kurios: Die aktuelle Serie der Münchner begann im Februar 2020 mit einem 4:1-Sieg gegen Köln. Und auch diesmal sprechen die Statistiken eher gegen die Geißböcke: In den vergangenen 15 Partien gegen Bayern verlor Köln 14-mal und holte nur ein Unentschieden.

FC Bayern, News: Neuer steht offenbar vor Vertragsverlängerung

Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern läuft noch bis 2023. Nach Informationen von Sky steht eine vorzeitige Vertragsverlängerung nun kurz bevor. Alexander Nübel, der im Sommer 2020 ablösefrei an die Isar wechselte, um Neuers Nachfolge in den kommenden Jahren anzutreten, wäre von einer Verlängerung Neuers ebenfalls betroffen.

"Wenn Manuel Neuer verlängert - und nach unseren Infos wird er das machen, das steht kurz bevor, vielleicht sogar nochmal drei Jahre - dann wird Nübel im Sommer den FC Bayern safe verlassen", erklärte Sky-Reporter Marc Behrenbeck. Aktuell ist Nübel an den AS Monaco ausgeliehen, um dort Spielzeit zu sammeln.

Stefan Ortega von Arminia Bielefeld soll derweil ebenfalls ein Thema beim Rekordmeister sein. "Die Bayern sind sehr interessiert an Ortega. Da können wir ein Ausrufezeichen hinter machen. Und, wir hören auch, es stimmt schon, Stefan Ortega, will sich nicht unbedingt auf die Bank setzen. Aber wenn, dann bei den Bayern. Also das ist jetzt nicht so komplett ausgeschlossen", sagte Behrenbeck über den Schlussmann der Arminia.

Im Gegenteil. Ein bisschen verhalte es sich wie bei Sven Ulreich: "Einfach nochmal mitnehmen. Ganz großen Fußball erleben. Und dann auch vielleicht auf der Bank sein."

