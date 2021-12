FC Bayern: Nagelsmann deutet Impfung bei Kimmich und Co. an

Nationalspieler Joshua Kimmich und die anderen Skeptiker bei Rekordmeister Bayern München werden sich nun wohl doch impfen lassen. Das deutete Trainer Julian Nagelsmann an.

"Wir sind da in die richtige Richtung unterwegs", sagte der 34-Jährige in der Welt am Sonntag zu diesem Thema, "das dürften wir bald ad acta legen können."

Entsprechende Medienberichte hatten die Bayern zuletzt nicht kommentieren wollen. Allerdings kündigte bereits Bundestrainer Hansi Flick eine solche Entscheidung Kimmichs an.

Nagelsmann hatte zuletzt schon durchblicken lassen, dass die Informationen von SPOX und GOAL über bereits erfolgte (Erst-)Impfungen bei Serge Gnabry und Jamal Musiala richtig sind. Neben den beiden und Kimmich galten Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance als ungeimpft.

Schlüsselspieler Kimmich hatte beim Liga-Klassiker in Dortmund (3:2) gefehlt, weil er wegen nach einem positiven Corona-Test erneut in Quarantäne saß. "Diese Sorge habe ich nicht mehr", sagte Nagelsmann zur Frage, ob er einen erneuten Ausfall aus demselben Grund fürchte.

In Sachen Impfung ergänzte er: "Sich im Detail dazu zu äußern, ist Sache der Spieler. In jedem Fall kann ich sagen, dass ich zuversichtlich bin, dass wir in Zukunft nicht mehr so viele negative Berührungspunkte mit dem Thema haben werden wie zuletzt."