FC Bayern: Rummenigge bei Haaland "nicht hundertprozentig überzeugt"

Der ehemalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge steht einem möglichen Transfer von Erling Haaland zu Bayern München kritisch gegenüber.

Der junge Dortmunder sei ein "super Talent und großer Spieler", meinte Rummenigge, Lewandowski könne aber trotz seiner bereits 33 Jahre "auf diesem Niveau noch zwei, drei Jahre absoluten Top-Fußball abliefern und viele, viele Tore schießen".

Ein Sonderlob erteilte Rummenigge dem einstigen Sorgenkind Leroy Sane. "Er ist jetzt der Leroy Sane, der er vom Talent her sein muss, ein wunderbarer Spieler. Diese Leichtfüßigkeit, dieses Dribbling, dieser wunderbare Schuss mit links - jetzt ist er wirklich angekommen in München", sagte er: "Das ist ohne Frage ein Verdienst von Julian Nagelsmann und ein bisschen von Hansi Flick in der Nationalmannschaft."

Nagelsmann sei "ein Top-Trainer", der beim FC Bayern bestens funktioniere. Und Flick sei es gelungen, die DFB-Auswahl wieder "stabil" zu machen. "Er hat sie auf den Pfad der Tugend zurückgebracht. Es macht jetzt wieder Spaß, der Nationalmannschaft zuzuschauen, was mir vorher nicht so gefallen hat", sagte der 66-Jährige.

Zudem sah Rummenigge die Coronavirus-Variante Omikron als Bedrohung für den Fußball an. "Das wird noch eine große Herausforderung dieses Jahr werden. Wie geht es weiter - und vor allen Dingen auch: Wie geht es finanziell weiter?", sagte der frühere Bayern-Boss.

FC Bayern: Rummenigge hofft auf Saison-Fortsetzung

Alleine den FC Bayern trifft die Zuschauersperre laut Rummenigge mit "vier bis fünf Millionen Euro Verdienstausfall" pro Heimspiel. "Das ist bei anderen Topklubs, insbesondere in England, höher." In der Premier League wurden bereits einige Spiele abgesagt.

Rummenigge erwartet in England allerdings die Fortsetzung der Saison: "Ich gehe davon aus, dass sie spielen. Möglicherweise werden sie das erleben, was wir hier auch erlebt haben: Lockdown, keine Zuschauer erlaubt." Dies sei allerdings "von der Stimmung her nichts, und das gilt es zu bedauern".